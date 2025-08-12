Torres ratificó acompañamiento a clubes de barrio: “Invertir en deporte es invertir en ciudadanía”

Así lo expresó el titular del Ejecutivo durante una recorrida realizada en el Club Social y Deportivo Roca de Rawson, que lleva adelante importantes obras de mejora a partir de un millonario aporte provincial. “Desde el momento en que asumimos, nos comprometimos a acompañar a los clubes bajo una premisa fundamental: garantizar un espacio donde los más chicos puedan incorporar valores que trascienden lo deportivo, formándose como mejores personas”, expresó el mandatario.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el importante rol de los clubes de barrio, luego de haber encabezado una recorrida en el Club Social y Deportivo Roca de la localidad de Rawson, en el marco de una importante inversión provincial para la realización de obras y mejoras en las instalaciones de la entidad.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador, Gustavo Menna; el intendente local, Damián Biss; y la subsecretaria de Gobierno provincial, Agustina Morales.

Cabe destacar que parte de las obras realizadas se enmarcan en un convenio rubricado entre el Gobierno de Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, y el Club Social y Deportivo Roca, para la provisión de más de 700 m² de adoquines en el sector del ingreso, sumado a un aporte provincial de $20 millones para la terminación del vestuario y el cierre perimetral del predio.

Invertir en ciudadanía

Durante la recorrida, Torres expresó que “desde el momento en que asumimos, nos comprometimos a acompañar a los clubes bajo una premisa fundamental: garantizar un espacio donde los más chicos puedan incorporar valores que trascienden lo deportivo, formándose como mejores personas”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que “vamos a seguir trabajando para generar espacios que sean una oportunidad de crecimiento y superación para las generaciones actuales y futuras”, concluyendo que “invertir en deporte es invertir en ciudadanía”.

Obras y mejoras

A través de una inversión provincial superior a los $20 millones, se desarrollarán una serie de obras en el Club Social y Deportivo Roca, consistentes en la terminación del vestuario y el cierre perimetral del predio, garantizando un espacio propicio para las actividades que cientos de niños y jóvenes realizan en la institución.

Asimismo, la Provincia, a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) y con la rúbrica del gobernador Ignacio Torres, conjuntamente con el presidente del club, Diego José María Soler, firmó un convenio a partir del cual la AVP proveerá a la entidad 29.520 adoquines de hormigón premoldeado, que serán destinados a la construcción de 738 m² de pavimento articulado en el ingreso a la entidad deportiva.

Los bloques de hormigón premoldeado serán provistos por la Fábrica de Adoquines de la localidad de Trevelin, ratificando la articulación entre municipios de la provincia para la realización de obras y el fortalecimiento, en este caso, de la infraestructura deportiva de Rawson.

