Torres presentó un paquete de importantes beneficios fiscales y aduaneros para potenciar la Zona Franca de Chubut

En un acto que encabezó junto a intendentes, cámaras empresariales y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el mandatario confirmó que las empresas que se radiquen en la Zona Franca “no pagarán derechos de exportación al valor agregado, ni aranceles en importación, ni ingresos brutos, ni impuesto a los sellos, ni impuesto inmobiliario, y tendrán una tarifa plana de agua y luz”, posibilitando así la “radicación de inversiones, la generación de mano de obra intensiva y la industrialización de nuestros recursos”. También destacó la exención de tasas municipales aplicada en la ciudad de Trelew y pidió al intendente de Comodoro Rivadavia que “adhiera a la misma medida y dé muestras de que hay una política fiscal y no una voracidad recaudatoria”.

“Se trata de incentivos concretos que se lograron gracias a un trabajo conjunto con el Estado Nacional y los municipios: cero por ciento derechos de exportación, de aranceles en importación, de ingresos brutos, de impuesto a los sellos, de impuesto inmobiliario, de tasas municipales y tarifa plana de agua y luz”, precisó el titular del Ejecutivo chubutense durante la presentación que realizó esta mañana en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno.

El mandatario reivindicó, en ese marco, la “política de desarrollo” impulsada articuladamente entre los sectores público y privado, e indicó que “lo que vamos a lograr con estas medidas es romper este cuello de botella que hoy tenemos en la provincia y sacarle la pata de encima a la producción y al trabajo”.

Medidas innovadoras

Concretamente, Torres confirmó la aplicación de “medidas innovadoras” para el sector y anticipó en ese marco que, tras gestiones encaradas por el propio mandatario, queda expresamente excluido del pago de derechos de exportación el valor agregado incorporado a las mercaderías mediante los procesos de perfeccionamiento realizados dentro de las Zonas Francas de la provincia.

El gobernador hizo especial hincapié en la necesidad de refundar la matriz productiva de la provincia e indicó que, particularmente en la Comarca VIRCh-Valdés, el desafío planteado fue pasar de ser una plataforma extractiva con poco valor agregado a lograr generar un ámbito territorial nuevo donde los eslabones productivos que actualmente se hacen en el exterior sean elaborados de manera local, desde la extracción hasta el producto final.

Luego de la creación de la Zona Franca Norte, “una de las más grandes y competitivas de la Argentina” y autorizada por Nación en un hecho único e histórico; el mandatario habló de los objetivos alcanzados para el fomento y la promoción de nuevas inversiones con alto valor agregado, y destacó particularmente una norma aplicada por el municipio de Trelew respecto a la exención de tasas municipales.

“Gerardo Merino tuvo la visión de dar un paso más en el marco de esta Zona Franca”, manifestó el titular del Ejecutivo y pidió al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, que “adhiera a la misma medida y de muestras de que hay una política de alivio fiscal para que lleguen nuevas inversiones, y no una voracidad recaudatoria que lo único que logra es entrar en una espiral de destrucción de empleo”.

Presencias

Durante el acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, Torres estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el director general de Aduanas, José Andrés Veliz; el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Passo; los intendentes de Trelew, Gerardo Merino; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Rawson, Damián Biss y de Gaiman, Darío James; y el presidente del Directorio de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini. Además, en simultáneo desde Comodoro Rivadavia, participaron la diputada nacional Ana Clara Romero y la administradora del Puerto local, Digna Hernando.

También estuvieron presentes los titulares de la Federación Empresaria de Chubut, Carlos Lorenzo; y de distintas cámaras empresariales y productivas de la provincia, así como referentes de entidades rurales y de la Aduana de Puerto Madryn.



