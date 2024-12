Torres presentó en Trelew la Sub Zona Franca más grande del país y aseguró que generará «un círculo virtuoso con inversiones y nuevos puestos de trabajo»

El titular del Ejecutivo provincial puso en valor los beneficios que la zona de libre comercio traerá a la ciudad, la provincia y la región, sentando así las bases para la constitución de un punto clave en materia de comercio exterior, potenciando las exportaciones y fortaleciendo el desarrollo económico y productivo de Chubut. «A partir de hoy, más allá de contar con una ventaja comparativa fiscal, hay un cambio de cultura que va a traer nuevas inversiones”, sostuvo.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, presentó este jueves la Sub Zona Franca de Trelew, en un multitudinario acto que se desarrolló en las instalaciones de la empresa Unilan Trelew S.A. de dicha localidad. Acompañaron al titular del Ejecutivo provincial, el intendente local Gerardo Merino; los intendentes de Rawson, Damián Biss, de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de Gaiman, Darío James; el ministro de Economía, Andrés Meiszner; el secretario Coordinador de Gabinete, Guillermo Aranda; el gerente de Unilan Trelew S.A., Patricio Dapremont; funcionarios de los gabinetes Provincial y Municipal; autoridades de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh); la diputada nacional Ana Clara Romero; la senadora nacional Edith Terenzi; el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo; representantes de instituciones y organizaciones intermedias, y sindicatos, entre ellos la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

«Un hito histórico»

Tras la presentación de un video institucional, Torres sostuvo que «la Sub Zona Franca es el fruto de un minucioso estudio técnico y del análisis de la situación productiva, social y económica de la ciudad de Trelew» y recordó que «uno de los problemas que surgió fue que no podía haber dos zonas francas en una provincia, pero le hicimos entender al Gobierno Nacional que esto no solamente iba a ser beneficioso para la provincia, sino también para el país».

«Organizamos reuniones, armamos un equipo y una estrategia junto a representantes de los trabajadores, de los puertos de la provincia y de las cámaras de comercio, y logramos un hito histórico», agregó el mandatario provincial.

«Agregando valor a nuestros recursos podemos exportar y generar divisas para que el país pueda salir del ‘cepo’ y que se termine de consolidar un ordenamiento macroeconómico, pero lo más importante de todo es que la Sub Zona Franca va a generar más y mejor trabajo, lo que dignifica a cualquier pueblo y sociedad, haciéndolos crecer», mencionó Torres.

«A partir de hoy, más allá de contar con una ventaja comparativa fiscal, el hecho de que las empresas estén dispuestas a invertir muestra que hay un cambio de cultura que no depende de un decreto, sino de todos nosotros que entendemos que, trabajando espalda con espalda, le vamos a mostrar al resto del país que podemos generar muchas más divisas que las que actualmente Chubut le genera a la República Argentina», puntualizó el Gobernador, asegurando que «este pueblo va a volver a ser lo que alguna vez fue, y para siempre, sin depender del gobierno de turno».

La zona de libre comercio «es una cadena que genera un círculo virtuoso de trabajo, dinamizando la economía», apuntó el titular del Ejecutivo provincial, y concluyó: «Creo en la fuerza de los trabajadores, de la industria y de nuestra gente, que tiene todo para que Chubut vuelva a ser esa provincia pujante y que, de ahora en más, nadie nos haga dar un paso atrás».

«Incansables gestiones»

A su turno, el intendente Gerardo Merino destacó que «esta gran foto de hoy será parte de la historia y del futuro de Trelew y la región», sumando a ello que la Sub Zona Franca «también beneficiará a las demás ciudades de nuestra provincia».

«El mayor desafío de la ciudad era generar fuentes de trabajo, por eso quiero agradecer públicamente a nuestro Gobernador, quien ha hecho incansables gestiones y esfuerzos durante todo el año para que esta sub zona sea posible en Trelew», expresó.

La implementación de la Sub Zona Franca de Trelew representa un cambio significativo para la economía de la ciudad y de la región, ya que implicará un movimiento industrial, comercial y

económico de gran impacto para la provincia.

La zona de libre comercio incluye 165 hectáreas en el ex Parque Industrial de Trelew, espacio que estará destinado a actividades de industrialización y servicios con valor agregado.

La Sub Zona apunta a fomentar actividades en sectores como la pesca, la lana y las cerezas, y también sentará las bases para nuevas inversores en metalmecánica, textiles y alimentos. Además, la actual sub zona se vincula con la Zona Franca de Comodoro Rivadavia. Ambos espacios funcionarán de manera complementaria, potenciando la integración industrial de la región.

El puerto de Rawson, como así también las plantas pesqueras, podrán agregar valor a sus productos, lo que promoverá la exportación de mercancías listas para el consumo directo.

La localidad de Puerto Madryn también se beneficiará, al convertirse en un punto clave para la exportación, aportando a la consolidación regional de un perfil productivo y logístico.

A partir de la implementación de la Sub Zona Franca, las exportaciones desde Trelew podrán llegar a mercados internacionales con mayor facilidad, potenciando la competitividad de los productos chubutenses, y consolidando a la región como un polo industrial de referencia, en donde la integración de procesos será clave para el éxito y el desarrollo de la economía.