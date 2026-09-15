Torres inauguró la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2026/2027 y destacó la renovación de Punta Tombo

En su discurso subrayó las mejoras en infraestructura, accesos, senderos y conectividad del Área Natural Protegida, que recibe cada año a una de las colonias continentales de pingüinos de Magallanes más numerosas del mundo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes la apertura oficial de la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2026/2027 en el Área Natural Protegida Punta Tombo. Tras haber recibido más de 96 mil visitantes durante el ciclo pasado, una de las colonias continentales de cría de esta especie más importantes y numerosas del mundo inicia una nueva temporada con infraestructura renovada, más servicios y tecnología.

El acto inaugural tuvo lugar esta mañana en uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia. Estuvieron presentes el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; los ministros de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, y de Educación, José Luis Punta; el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; diputados provinciales; funcionarios municipales; concejales y demás autoridades.

Renovación de espacios y nuevas obras

La nueva temporada abre sus puertas con importantes obras y mejoras concretadas a partir del acuerdo de coadministración celebrado entre el Estado Provincial y el Ente Trelew Turístico. Con el acompañamiento de empresas y fundaciones, se renovó el acceso por la Ruta Provincial N° 42; se pusieron en valor las salas del Mar y 180 Grados; se incorporó una nueva sala audiovisual inmersiva; y se renovaron la cartelería, las cámaras de seguridad y las esculturas de fauna.

También se realizaron trabajos en la confitería y en 1.500 metros de senderos; se construyó una nueva cámara séptica; y se renovó integralmente el ingreso al Sendero Principal, con rampas accesibles y un sistema de escurrimiento que garantiza un acceso más seguro, inclusivo y duradero.

Un emblema a nivel mundial

Luego de dar inicio formal a la nueva temporada y habilitar el renovado sendero de la reserva, el titular del Ejecutivo provincial puso en valor el legado, la visión y la vocación de los pioneros que hicieron posible contar con “un Centro de Interpretación a nuevo y uno de los destinos turísticos más característicos de toda la región”.

Torres celebró “todo lo que se ha logrado” y señaló que la marca Patagonia tiene “una fuertísima presencia de la provincia del Chubut como el corazón de la región”. En ese sentido, indicó que el trabajo sostenido de los pioneros convirtió “a la conservación y al turismo en un emblema a nivel global”.

Además, el gobernador propuso que el Centro de Interpretación de Punta Tombo lleve el nombre de Jorge Borboroglu, en reconocimiento a su aporte a la promoción internacional de los atractivos provinciales y a su labor como impulsor del Área Natural Protegida como sitio de interés mundial. “Mucho de lo que representa este lugar tiene que ver con esa locura que se le ocurrió”, expresó Torres.

Salto de calidad

El mandatario recordó que, al inicio de la gestión, “faltaban camas y faltaba infraestructura turística”, y señaló que por ese motivo se impulsó la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, que contempla exenciones impositivas durante quince años para quienes decidan invertir en la provincia.

Torres sostuvo que los resultados de esta herramienta “están a la vista” y destacó que Trelew es protagonista de un proceso de crecimiento, con hoteles que se están renovando y el primer hotel cinco estrellas de la ciudad; Rawson, con nueva infraestructura turística en el puerto; y Esquel, con dieciséis proyectos en marcha y otro hotel cinco estrellas próximo a inaugurarse.

“Esto está pasando ahora y es lo que tenemos que aprender de nuestros pioneros: animarnos, dar un paso más y seguir peleando, porque cuando las cosas se hacen con vocación y con ganas, suceden”, expresó el gobernador. Asimismo, remarcó que el objetivo es que “nunca más se ponga en duda la importancia del turismo en esta provincia”, al considerarlo un motor económico con mucho potencial para seguir creciendo.

El titular del Ejecutivo aseguró la continuidad del trabajo conjunto para “dar un salto de calidad todavía mayor” y reafirmó el compromiso de seguir mostrando al mundo los atractivos de Chubut, generando empleo, jerarquizando la actividad y fomentando la infraestructura turística en toda la provincia.

En ese contexto, anticipó que el próximo jueves “vamos a ver por primera vez el Obelisco con las imágenes de todo lo que tiene para mostrar nuestra provincia” y destacó la participación de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA, que representará a Chubut ante todo el país.

Inversiones en el sector turístico

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, sostuvo que se trata de “uno de los días más importantes del año para la ciudad” y remarcó que la apertura de temporada en “la pingüinera más importante del mundo” permite potenciar las políticas públicas impulsadas desde el inicio de la gestión.

Merino destacó las obras y refacciones realizadas en los últimos años para fortalecer la actividad y mejorar la seguridad de los visitantes. “Vemos cómo, año a año, se fueron poniendo en valor los caminos, el Centro de Interpretación, los accesos y la tecnología. Desde el inicio de la gestión se han realizado obras para potenciar la actividad”, señaló.

El intendente se refirió también al trabajo articulado con el Gobierno Provincial y precisó que, a partir de la adhesión de Trelew a la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, “tenemos dos hoteles en pleno centro que se están remodelando a nuevo; el primer hotel cinco estrellas en el ingreso a la ciudad; y una conectividad terrestre con la doble vía que nos conecta con Puerto Madryn”.

Trabajo articulado

Por su parte, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, destacó “el importante movimiento que genera esta industria” y remarcó que, junto a quienes sostienen el trabajo cotidiano en el área, “en muy pocos meses hemos logrado que el área protegida esté de la manera en que está”.

“Es un día de mucho agradecimiento”, expresó el funcionario, quien puso en valor el trabajo del personal del Ministerio, de la Administración de Vialidad Provincial, del Municipio de Trelew y del Ente Trelew Turístico para abrir una temporada con infraestructura y servicios renovados.

Más superficie protegida y miles de visitantes

Cada septiembre, los pingüinos de Magallanes llegan a las costas de Chubut para cumplir su ciclo reproductivo, criar a sus pichones y realizar el cambio de plumaje.

Creada en 1983, el Área Natural Protegida Punta Tombo resguarda una de las colonias continentales de cría de pingüinos de Magallanes más importantes y numerosas del mundo. Durante la temporada 2025/2026 recibió más de 96 mil visitantes.

En marzo de 2025, la Legislatura del Chubut aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Ignacio Torres para ampliar los límites del área, que pasó de poco más de 200 a 1.532 hectáreas. La decisión fortalece la conservación de la reserva y el trabajo esencial que realiza el Cuerpo de Guardafaunas.

—

En su discurso subrayó las mejoras en infraestructura, accesos, senderos y conectividad del Área Natural Protegida, que recibe cada año a una de las colonias continentales de pingüinos de Magallanes más numerosas del mundo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes la apertura oficial de la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2026/2027 en el Área Natural Protegida Punta Tombo. Tras haber recibido más de 96 mil visitantes durante el ciclo pasado, una de las colonias continentales de cría de esta especie más importantes y numerosas del mundo inicia una nueva temporada con infraestructura renovada, más servicios y tecnología.

El acto inaugural tuvo lugar esta mañana en uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia. Estuvieron presentes el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; los ministros de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, y de Educación, José Luis Punta; el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; diputados provinciales; funcionarios municipales; concejales y demás autoridades.

Renovación de espacios y nuevas obras

La nueva temporada abre sus puertas con importantes obras y mejoras concretadas a partir del acuerdo de coadministración celebrado entre el Estado Provincial y el Ente Trelew Turístico. Con el acompañamiento de empresas y fundaciones, se renovó el acceso por la Ruta Provincial N° 42; se pusieron en valor las salas del Mar y 180 Grados; se incorporó una nueva sala audiovisual inmersiva; y se renovaron la cartelería, las cámaras de seguridad y las esculturas de fauna.

También se realizaron trabajos en la confitería y en 1.500 metros de senderos; se construyó una nueva cámara séptica; y se renovó integralmente el ingreso al Sendero Principal, con rampas accesibles y un sistema de escurrimiento que garantiza un acceso más seguro, inclusivo y duradero.

Un emblema a nivel mundial

Luego de dar inicio formal a la nueva temporada y habilitar el renovado sendero de la reserva, el titular del Ejecutivo provincial puso en valor el legado, la visión y la vocación de los pioneros que hicieron posible contar con “un Centro de Interpretación a nuevo y uno de los destinos turísticos más característicos de toda la región”.

Torres celebró “todo lo que se ha logrado” y señaló que la marca Patagonia tiene “una fuertísima presencia de la provincia del Chubut como el corazón de la región”. En ese sentido, indicó que el trabajo sostenido de los pioneros convirtió “a la conservación y al turismo en un emblema a nivel global”.

Además, el gobernador propuso que el Centro de Interpretación de Punta Tombo lleve el nombre de Jorge Borboroglu, en reconocimiento a su aporte a la promoción internacional de los atractivos provinciales y a su labor como impulsor del Área Natural Protegida como sitio de interés mundial. “Mucho de lo que representa este lugar tiene que ver con esa locura que se le ocurrió”, expresó Torres.

Salto de calidad

El mandatario recordó que, al inicio de la gestión, “faltaban camas y faltaba infraestructura turística”, y señaló que por ese motivo se impulsó la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, que contempla exenciones impositivas durante quince años para quienes decidan invertir en la provincia.

Torres sostuvo que los resultados de esta herramienta “están a la vista” y destacó que Trelew es protagonista de un proceso de crecimiento, con hoteles que se están renovando y el primer hotel cinco estrellas de la ciudad; Rawson, con nueva infraestructura turística en el puerto; y Esquel, con dieciséis proyectos en marcha y otro hotel cinco estrellas próximo a inaugurarse.

“Esto está pasando ahora y es lo que tenemos que aprender de nuestros pioneros: animarnos, dar un paso más y seguir peleando, porque cuando las cosas se hacen con vocación y con ganas, suceden”, expresó el gobernador. Asimismo, remarcó que el objetivo es que “nunca más se ponga en duda la importancia del turismo en esta provincia”, al considerarlo un motor económico con mucho potencial para seguir creciendo.

El titular del Ejecutivo aseguró la continuidad del trabajo conjunto para “dar un salto de calidad todavía mayor” y reafirmó el compromiso de seguir mostrando al mundo los atractivos de Chubut, generando empleo, jerarquizando la actividad y fomentando la infraestructura turística en toda la provincia.

En ese contexto, anticipó que el próximo jueves “vamos a ver por primera vez el Obelisco con las imágenes de todo lo que tiene para mostrar nuestra provincia” y destacó la participación de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA, que representará a Chubut ante todo el país.

Inversiones en el sector turístico

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, sostuvo que se trata de “uno de los días más importantes del año para la ciudad” y remarcó que la apertura de temporada en “la pingüinera más importante del mundo” permite potenciar las políticas públicas impulsadas desde el inicio de la gestión.

Merino destacó las obras y refacciones realizadas en los últimos años para fortalecer la actividad y mejorar la seguridad de los visitantes. “Vemos cómo, año a año, se fueron poniendo en valor los caminos, el Centro de Interpretación, los accesos y la tecnología. Desde el inicio de la gestión se han realizado obras para potenciar la actividad”, señaló.

El intendente se refirió también al trabajo articulado con el Gobierno Provincial y precisó que, a partir de la adhesión de Trelew a la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, “tenemos dos hoteles en pleno centro que se están remodelando a nuevo; el primer hotel cinco estrellas en el ingreso a la ciudad; y una conectividad terrestre con la doble vía que nos conecta con Puerto Madryn”.

Trabajo articulado

Por su parte, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, destacó “el importante movimiento que genera esta industria” y remarcó que, junto a quienes sostienen el trabajo cotidiano en el área, “en muy pocos meses hemos logrado que el área protegida esté de la manera en que está”.

“Es un día de mucho agradecimiento”, expresó el funcionario, quien puso en valor el trabajo del personal del Ministerio, de la Administración de Vialidad Provincial, del Municipio de Trelew y del Ente Trelew Turístico para abrir una temporada con infraestructura y servicios renovados.

Más superficie protegida y miles de visitantes

Cada septiembre, los pingüinos de Magallanes llegan a las costas de Chubut para cumplir su ciclo reproductivo, criar a sus pichones y realizar el cambio de plumaje.

Creada en 1983, el Área Natural Protegida Punta Tombo resguarda una de las colonias continentales de cría de pingüinos de Magallanes más importantes y numerosas del mundo. Durante la temporada 2025/2026 recibió más de 96 mil visitantes.

En marzo de 2025, la Legislatura del Chubut aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Ignacio Torres para ampliar los límites del área, que pasó de poco más de 200 a 1.532 hectáreas. La decisión fortalece la conservación de la reserva y el trabajo esencial que realiza el Cuerpo de Guardafaunas.

—