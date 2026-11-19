Torres inauguró la primera Aula Maker Inclusiva de Chubut y proyecta llevar estos espacios a las escuelas de toda la provincia

El gobernador presentó la iniciativa en la Escuela N° 1 de Comodoro Rivadavia, junto al CEO y cofundador de Educabot, Felipe Herrera Zoppi. El Aula Maker Educabot es inclusiva y cuenta con robots educativos, kits de electrónica, notebooks, impresora 3D, pantalla interactiva y dispositivos adaptados para garantizar la participación de todos los estudiantes. Torres anticipó que el objetivo es extender esta propuesta a los establecimientos educativos de toda la provincia, en el marco de la Ley de Educación Financiera, Inteligencia Artificial y Robótica.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este domingo la primera Aula Maker Inclusiva de la provincia, que funcionará en la Escuela N° 1 “Patagonia Argentina” de Comodoro Rivadavia.

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones del establecimiento y contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; los concejales Martín Gómez y Gimena Bórquez; el CEO y cofundador de Educabot, Felipe Herrera Zoppi; y el director de la institución, Néstor Helfer.

Jerarquizar la educación pública

Durante el acto, Torres destacó que Chubut “fue pionera al sancionar una ley que incorpora Educación Financiera, Inteligencia Artificial y Robótica a la currícula escolar”.

“El objetivo es que nuestros estudiantes cuenten con las herramientas concretas que demanda el mundo actual, se acerquen a la economía del conocimiento, desarrollen pensamiento crítico y puedan crear más oportunidades para su futuro laboral”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, anticipó que el objetivo de la Provincia es avanzar para que cada establecimiento educativo cuente con un espacio de estas características. “Queremos tener un Aula Maker en cada una de las escuelas, y esta es la primera de muchas”, afirmó.

“Cuando hablamos de jerarquizar la educación pública, hablamos de hechos concretos como este: un espacio que demuestra todo lo que podemos lograr cuando el Estado, el sector privado y la comunidad educativa empujamos para el mismo lado”, agregó.

El Gobernador agradeció la colaboración de Educabot y adelantó que, durante noviembre y diciembre, el Ministerio de Educación capacitará al equipo docente para que el aula esté plenamente integrada a las propuestas pedagógicas durante el ciclo lectivo 2027.

Un espacio para crear el futuro

Por su parte, el CEO y cofundador de Educabot, Felipe Herrera Zoppi, expresó que volver a la escuela donde cursó la primaria para inaugurar el aula fue “muy emocionante”.

“Es inevitable que aparezcan los recuerdos de aquellos años, pero sobre todo me da mucha alegría saber que este espacio va a quedar para los chicos que hoy estudian acá”, señaló, y agregó: “Ojalá puedan descubrir, experimentar y desarrollar todo lo que son capaces de crear. Para mí, es una manera muy especial de devolverle algo a un lugar que forma parte de mi historia”.

Aula Maker Inclusiva

La Escuela N° 1 “Patagonia Argentina” cuenta desde ahora con la primera Aula Maker Inclusiva de Chubut, donada por la empresa Educabot. El espacio llevará el nombre de Alba González, quien fue maestra de Felipe Herrera Zoppi durante sus primeros años en la institución.

El aula dispone de 30 puestos de trabajo, robots educativos, kits de electrónica, notebooks, impresora 3D y pantalla interactiva. También incorpora una Valija Inclusiva con dispositivos adaptados para facilitar la participación de todos los estudiantes.

La propuesta alcanzará a más de 700 alumnos, quienes podrán aprender mediante experiencias de diseño, construcción y programación orientadas a resolver problemas reales.

El espacio fue acondicionado por el Ministerio de Educación y diseñado de acuerdo con las características y necesidades de la institución. Además del equipamiento tecnológico, incorpora mobiliario específico, infraestructura, organización del aula y recursos para promover el trabajo colaborativo, la creatividad y el aprendizaje activo.

La iniciativa incluye capacitación docente, acompañamiento pedagógico, implementación y soporte técnico, para que los educadores puedan incorporar estas herramientas a sus propuestas de enseñanza y generar nuevas experiencias de aprendizaje.



