Torres inauguró la pasarela sobre el río Epuyén: una obra recuperada gracias al trabajo conjunto entre Provincia, El Hoyo y Parques Nacionales

El Gobernador encabezó la inauguración de la nueva pasarela peatonal sobre el río Epuyén, en el sector de El Desemboque, dentro del Parque Nacional Lago Puelo. La estructura, de 48 metros de longitud, demandó una inversión de 180 millones de pesos y fue concretada mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno del Chubut, el municipio de El Hoyo y la Administración de Parques Nacionales. “Cuando hay voluntad y se trabaja en conjunto, las cosas se pueden hacer”, destacó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este viernes una nueva pasarela peatonal sobre el río Epuyén, en el sector de El Desemboque, dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Se trata de una obra que había quedado paralizada y que fue recuperada mediante una inversión de 180 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la seguridad de quienes transitan por el lugar y fortalecer la infraestructura turística de la Comarca Andina.

La intervención fue concretada a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), el municipio de El Hoyo y la Administración de Parques Nacionales. La nueva estructura permite cruzar el río de manera segura y mejora las condiciones de acceso y circulación en uno de los entornos naturales más destacados de la región.

“Hoy estamos demostrando que cuando hay voluntad y se trabaja en conjunto, las cosas se pueden hacer. Esta es una obra muy importante, que había quedado paralizada y que forma parte de la Huella Andina. Gracias al trabajo con Parques Nacionales, el municipio y Vialidad Provincial, pudimos terminar esta pasarela y sumar un nuevo atractivo para una temporada turística que genera muy buenas expectativas en toda la región”, destacó Torres.

El mandatario estuvo acompañado por los intendentes de El Hoyo, César Salamin, y de Lago Puelo, Iván Fernández; el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, Sergio Rusak; y el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila.

Una nueva infraestructura para la Comarca Andina

La pasarela se encuentra ubicada a unos 300 metros de la desembocadura del río Epuyén en el lago Puelo, en un sector de gran valor paisajístico y ambiental, caracterizado por la presencia de vegetación ribereña.

La estructura tiene una longitud de 48 metros y un ancho de circulación de 1,40 metros. Está conformada por cuatro tramos sostenidos por una estructura metálica de acero, con barandas de protección, piso antideslizante y rampas de acceso en ambos extremos.

Además, fue diseñada teniendo en cuenta las características del terreno y el comportamiento del río, con una elevación superior a la cota estimada de crecida máxima histórica, para garantizar mayor resistencia y seguridad frente a las variaciones del caudal.

De esta manera, la obra mejora las condiciones de circulación para residentes y visitantes, al tiempo que fortalece la infraestructura de uno de los circuitos naturales que integran la oferta turística de la Comarca Andina.

“Tenemos muy buenas expectativas para esta temporada y estamos trabajando para que todo esté en las mejores condiciones. También estamos avanzando con Parques Nacionales en la habilitación del pase libre para los residentes, porque queremos que estos paisajes los puedan disfrutar no solamente los turistas, sino también todas las familias de nuestra región, de manera gratuita”, agregó el Gobernador.

Una obra recuperada gracias al trabajo conjunto

La ejecución de la pasarela fue posible mediante la articulación entre Provincia, el municipio de El Hoyo y la Administración de Parques Nacionales, que aportaron recursos técnicos, materiales y personal para completar los trabajos.

La Administración de Vialidad Provincial estuvo a cargo de la elaboración del proyecto ejecutivo y aportó mano de obra para la construcción de la estructura, mientras que el municipio y Parques Nacionales colaboraron con la provisión de materiales y el acompañamiento logístico. La inversión total actualizada ascendió a 180 millones de pesos.

En ese marco, Torres destacó que la finalización de la pasarela forma parte de una política provincial orientada a recuperar obras pendientes y avanzar con inversiones estratégicas para el desarrollo de la Cordillera.

“Estamos haciendo obras que durante años parecían imposibles de financiar. Desde la Estación Transformadora hasta la modernización del aeropuerto de Esquel y la reconstrucción de las rutas 40 y 259. No estamos hablando de promesas ni de proyectos que algún día se van a hacer, sino de obras que ya comenzaron y se están ejecutando. Eso demuestra que, cuando hay decisión y gestión, se pueden concretar transformaciones fundamentales para nuestra Cordillera”, sostuvo.

La inauguración de la pasarela representa un nuevo avance en el fortalecimiento de la infraestructura turística y la recuperación de espacios naturales de la Comarca Andina, mediante obras concretas que mejoran la seguridad, facilitan el acceso y permiten que cada vez más familias puedan disfrutar de los atractivos de la región.



