Torres inauguró la nueva sede de Seros en Comodoro, con 25 consultorios, quirófano propio y residencia para pacientes de toda la provincia

El mandatario encabezó la apertura de la moderna delegación y del Albergue de Derivados, construidos con una inversión provincial superior a los 20 millones de dólares. El complejo cuenta con 4.000 metros cuadrados, 25 consultorios, un área de cirugía ambulatoria y una residencia para pacientes y familiares. “Esta es la sede de Seros que se merecían todos los afiliados de la provincia”, aseguró el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), Miguel Arnaudo, inauguró este jueves en Comodoro Rivadavia la nueva sede de Seros y el Albergue de Derivados, un complejo diseñado para mejorar la atención, ampliar las prestaciones y brindar mayor comodidad a los afiliados y sus familias.

La obra, construida con recursos provinciales a partir de una inversión superior a los 20 millones de dólares, cuenta con aproximadamente 4.000 metros cuadrados cubiertos.

El nuevo complejo integra en un mismo predio la atención administrativa, los servicios médicos ambulatorios y el alojamiento transitorio para pacientes derivados y sus acompañantes. De este modo, brinda una respuesta concreta a quienes deben trasladarse a Comodoro Rivadavia para realizar tratamientos prolongados o acceder a prestaciones de mayor complejidad.

Mejor atención y más comodidades

Durante la inauguración, Torres destacó que “los afiliados de Seros se merecían, en Comodoro Rivadavia y para toda la provincia, una sede administrativa y clínica como la que hoy estamos inaugurando, con más de 4 mil metros cuadrados construidos, 25 consultorios, quirófano para cirugías ambulatorias y más de once habitaciones en la residencia para que los familiares puedan acompañar a los pacientes”.

El mandatario remarcó que muchos afiliados deben viajar a la ciudad para recibir tratamientos largos y complejos, especialmente en centros de referencia oncológica de la Patagonia.

“En esta sede van a poder acompañar a sus familiares mientras se alojan en una residencia con todas las comodidades, con consultorios médicos en el mismo edificio, habitaciones adaptadas y la atención de calidad que merecen”, expresó.

“Esta es la sede de Seros que se merecían todos los afiliados de la provincia del Chubut, donde van a poder realizar todos los trámites sin que se le cobre un solo peso de coseguro a nadie”, concluyó Torres.

Siete niveles de atención administrativa y médica

El edificio principal se desarrolla en siete niveles, con una organización que diferencia las áreas administrativas de las asistenciales para agilizar los trámites y mejorar la circulación de los afiliados.

La planta baja y los dos primeros pisos concentran recepción, atención al público, gestión y oficinas administrativas de mayor demanda. En tanto, el tercer, cuarto y quinto piso albergan 25 consultorios médicos y odontológicos, un vacunatorio y un sector de cirugía ambulatoria.

El tercer piso cuenta con nueve consultorios (dos odontológicos) y vacunatorio; el cuarto piso suma diez consultorios médicos; mientras que el quinto incorpora seis consultorios adicionales, junto a un área quirúrgica con quirófano y salas prequirúrgicas y posquirúrgicas.

Además, el sexto piso dispone de un Salón de Usos Múltiples, comedor general y cocina, destinados a capacitaciones, encuentros profesionales y actividades institucionales.

Albergue de Derivados y accesibilidad

Como parte del complejo, el Albergue de Derivados se desarrolla en tres niveles y fue pensado para brindar descanso, privacidad y contención a quienes deben permanecer en Comodoro Rivadavia por razones de salud.

El espacio cuenta con once habitaciones, entre ellas unidades adaptadas para personas con movilidad reducida y una habitación triple accesible para pacientes con acompañantes. También incluye recepción, estar, comedor, lavandería y dependencias para el personal.

Ambos edificios incorporan criterios de accesibilidad universal, sanitarios adaptados en cada planta y materiales de alta durabilidad y fácil mantenimiento, consolidando un espacio integral para acompañar a los afiliados de Seros y a sus familias.

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