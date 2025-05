Torres inauguró la nueva Casa de Gobierno del Chubut: «Donde hubo ruinas, hoy construimos futuro»

Así lo expresó el titular del Ejecutivo durante el emotivo acto en el que abrió nuevamente sus puertas el emblemático edificio, dañado por una serie de incendios intencionales en 2021 y renovado de manera integral por la actual gestión provincial. «En un momento en el que parece estar de moda fomentar el odio, el insulto, la agresión y la discusión inconducente en redes sociales, nosotros como provincia tenemos la posibilidad de dar el ejemplo a las futuras generaciones», expresó el mandatario, quien recorrió junto a los presentes las nuevas instalaciones en las que se llevó a cabo una renovación integral, respetando sus características históricas.

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres inauguró este viernes por la tarde la nueva Casa de Gobierno del Chubut, símbolo de la identidad institucional y patrimonio histórico cultural de la provincia, en un emotivo acto realizado en el Salón de los Constituyentes, creado en 1957 y restaurado por completo en la actualidad, conservando su espíritu histórico al igual que las distintas dependencias con las que cuenta el edificio.

Acompañaron al mandatario, la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; el vicegobernador Gustavo Menna; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan; senadores nacionales; legisladores provinciales y nacionales; los ex gobernadores Néstor Perl y José Luis Lizurume, y el ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy; intendentes y jefes comunales de todas las localidades; ministros y jueces del Superior Tribunal de Justicia; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Provincial; presidentes de entes autárquicos; el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; el presidente del Tribunal de Cuentas de Chubut, Tomás Antonio Maza; el jefe de la Plana Mayor de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García; jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Provincia; representantes de la Justicia Federal; representantes de Federaciones y cámaras empresariales; representantes sindicales y gremiales; e invitados especiales.

El acto inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por el artista Facundo Carrasco, y en teclado el señor Héctor Ariel McDonald. Luego, los presentes entonaron por primera vez en la Casa de Gobierno las estrofas del Himno Provincial, interpretado por dichos artistas locales.

«Dar el ejemplo»

Tras la presentación de un video institucional, Torres se dirigió a los presentes y aseguró que «los pueblos que no conocen ni reivindican su historia, son pueblos que no aprenden de sus errores; y si no aprendemos de los nuestros, es muy difícil poder salir adelante y mejorar como sociedad», destacando que «esta Casa de Gobierno, que es de todos los chubutenses, abre las puertas a todos para reconocer nuestra historia, la cual veremos representada en dos patios que estarán abiertos a toda la ciudadanía».

Uno de los espacios «reconoce la flora y fauna de Chubut, mientras que el otro reivindica nada menos que a la democracia, donde ponemos en valor a quienes están presentes y fueron legítimamente elegidos por el pueblo chubutense, omitiendo a quienes usurparon el poder en un momento muy oscuro de la Nación», precisó el mandatario, subrayando que «vamos a reivindicar a cada uno de esos pueblos, comunas y localidades que hacen grande a nuestra provincia».

«El sábado», continuó Torres, «tendremos una reunión fundamental con todos los intendentes para trazar un camino que nos hermane como provincia».

«En un momento en el que parece estar de moda fomentar el odio, el insulto, la agresión y la discusión inconducente en redes sociales, nosotros como provincia tenemos la posibilidad de dar el ejemplo a las futuras generaciones», ponderó el titular del Ejecutivo, remarcando que «podemos ser la generación que le muestre a toda la Nación argentina que, cuando tenemos el coraje suficiente para sentarnos con alguien que no piensa como nosotros, para ponernos de acuerdo y hermanarnos como sociedad, las cosas suceden».

Orden público e igualdad, sin privilegios

«Chubut puede y va a volver a ser vidriera del progreso y el trabajo, de esa cultura que nos hace chubutenses», expresó el Gobernador, quien llamó a «dar vuelta la página de la desidia y mirar para adelante, pensando cada acción y decisión que tomemos siendo profundamente conscientes de que, si nos despojamos de esas mezquindades político-partidarias y nos ponemos de acuerdo en cuestiones esenciales, independientemente de quien esté en el Sillón de Rivadavia, esta provincia va a tener los anticuerpos suficientes para demostrar que se sabe defender; para cuidar nuestros recursos, seguir siendo el motor energético de la Nación y ser el faro del progreso y del futuro que nunca deberíamos haber dejado de ser como provincia».

«La reflexión más importante que podemos tener en este día, donde estamos reinaugurando una Casa de Gobierno que fue testigo de tiempos difíciles y de anarquía, nos obliga a entender que, para crecer como sociedad, no podemos dejar de lado la importancia del orden público, de la igualdad, de terminar con los privilegios», apuntó Torres.

«Levantar la bandera de Chubut»

«Quien atenta contra el patrimonio de todos los chubutenses es un delincuente y, sin importar de dónde venga, tiene que pagar las consecuencias», advirtió, sumando a ello que «aquellos que hoy están condenados por haber incendiado esta Casa de Gobierno, no solo van a tener una condena judicial sino que también tendrán la condena social de todos los chubutenses de bien, que respetamos a las instituciones y a la democracia».

«Se atentó contra el patrimonio de todos los chubutenses y no podemos permitir que eso vuelva a pasar nunca más», expresó el Gobernador de manera contundente ante los presentes.

«Esta Casa de Gobierno fue testigo de momentos muy difíciles, pero ciertamente será testigo, también, de un futuro muy distinto: uno prometedor, donde vamos a avanzar en un montón de medidas, hermanados como sociedad, inflando el pecho, por profundo orgullo, y levantando por encima de cualquier bandera político-partidaria, la bandera de nuestra querida provincia de Chubut», concluyó Torres.

Nueva Casa de Gobierno del Chubut

En el acto, de carácter significativo por la simbología que la Casa de Gobierno imprime a la identidad de todos los chubutenses, se concretó la reapertura del histórico edificio inaugurado en 1917 bajo la gestión del Gobernador Antonio Lamarque, y que ha sido testigo de grandes capítulos de la historia provincial.

Patrimonio de la provincia mediante su inscripción en el Registro Provincial de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial, en el año 1995 se iniciaron los trabajos de restauración del edificio, que finalizaron en 2001, año en que la Casa de Gobierno fue reinaugurada en ocasión de cumplirse el centenario de su construcción.

En 2021, la Casa de Gobierno sufrió un lamentable incendio que obligó a evacuarla y puso en riesgo su integridad. Hoy, gracias a un profundo proceso de restauración, volvió a abrir sus puertas como espacio central de gestión pública, con instalaciones accesibles y al servicio de la ciudadanía.

Renovación integral

Los trabajos comprendieron la restauración de las cornisas de la Casa de Gobierno, de sus puertas y ventanas originales, fachadas, techos y espacios interiores; la instalación de nuevos sistemas eléctricos y de seguridad, la incorporación de nuevos espacios y la recuperación de los colores originales que la identifican, manteniendo siempre el respeto por su arquitectura original y su valor patrimonial.

El Salón en el que se llevó adelante el emotivo acto, es el sitio en el que se reunieron los constituyentes para redactar la Constitución de la provincia en el año 1957; el mismo ha sido restaurado por completo, conservando su espíritu histórico.

El edificio renace con la esencia que lo ha hecho parte fundamental de la historia de la provincia, constituyéndose como un emblema de la identidad chubutense, y que a partir de un profundo esfuerzo y compromiso de la actual gestión, vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en el corazón de la vida institucional de Chubut.

