Torres inauguró la ampliación de una empresa biotecnológica de Puerto Madryn que exporta productos elaborados en Chubut a mercados internacionales

El mandatario recorrió las nuevas instalaciones de EriSea S.A., firma nacida en la ciudad portuaria que desarrolla productos vinculados a la salud a partir de la cría de erizos de mar. La ampliación de 150 metros cuadrados y la incorporación de maquinaria especializada permitirán incrementar su capacidad productiva y consolidar su expansión internacional. “Podemos ser competitivos, generar trabajo y exportar hacia el mundo”, destacó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la inauguración de la ampliación de la planta productiva de EriSea S.A. en Puerto Madryn, una empresa biotecnológica local dedicada a la elaboración de suplementos dietarios a partir de la cría de erizos de mar del Golfo Nuevo, cuyos productos ya se exportan a Estados Unidos y próximamente comenzarán a comercializarse en España.

Durante la actividad, el mandatario recorrió las nuevas instalaciones y participó del tradicional corte de cinta, destacando el crecimiento de un emprendimiento surgido de la investigación científica desarrollada en la provincia, que combina innovación tecnológica, aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y generación de empleo local.

La ampliación incorpora 150 metros cuadrados de infraestructura productiva y nueva maquinaria especializada, lo que permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de la firma y responder a la creciente demanda de los mercados nacionales e internacionales.

Acompañaron al mandatario el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; la fundadora de la empresa, Tamara Rubilar; el director del CONICET en Puerto Madryn, Nicolás Ortiz; el titular del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CCT CONICET-CENPAT, Augusto Crespi; el secretario de Ciencia y Técnica, Guillermo Defossé; la legisladora provincial Tatiana Goic; funcionarios provinciales y nacionales, autoridades universitarias, representantes de la industria pesquera, instituciones y vecinos de la comunidad.

Acompañamiento al sector privado

Torres puso en relieve «cómo se jerarquizó este producto en tan poco tiempo, y nos enorgullece ver a jóvenes científicos que demuestran que con esfuerzo, las cosas se pueden lograr», y añadió que el emprendimiento «es un orgullo no solo para todo el equipo científico, sino también para la provincia por el trabajo que genera y que va a seguir generando, por lo cual seguramente, dentro de un tiempo, estemos celebrando más exportaciones y más empleo chubutense».

Asimismo, el Gobernador destacó que “ver cómo crece este emprendimiento es un motivo de orgullo para todos los chubutenses, y es importante seguir acompañando al sector privado con herramientas como créditos blandos a través del Consejo Federal de Inversiones, brindando escalabilidad a proyectos como este, que tienen un potencial enorme”.

En ese sentido, remarcó que “muchas empresas siguen apostando al crecimiento y el desarrollo, en este caso con un trasfondo científico que pone en valor a nuestro recurso humano”, y agregó que “es increíble ver la cantidad de jóvenes científicos que se recibieron en Puerto Madryn y que hoy están trabajando en un producto reconocido a nivel mundial, y que sin duda alguna va a seguir creciendo”.

“Son muchos años de esfuerzo, y hoy se ve el fruto de un producto que llega de Chubut al mundo, por eso es fundamental seguir apoyando estos emprendimientos, que demuestran que hay un recurso humano local muy importante”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

Asimismo, sostuvo que “en Chubut contamos con jóvenes científicos con un talento y una vocación enormes, además del acompañamiento de la comunidad y del Estado provincial al sector privado”.

Ciencia, producción y agregado de valor

Al referirse a las posibilidades de expansión de la firma, Torres señaló que “hoy inauguramos una ampliación, pero estoy convencido de que en muy poco tiempo la empresa va a poder duplicar su nivel de exportación, porque hablamos de un producto que tiene una demanda muy superior a la oferta actual de la capacidad instalada, por lo que el potencial es enorme y ubica a Chubut en un lugar muy importante”.

En esa línea, resaltó que “nuestra provincia cuenta con el recurso natural, el potencial marítimo, el recurso humano y científico, y la organización entre el Estado y el sector privado para acompañar estas iniciativas”.

“Nos enorgullece tener en Chubut a jóvenes científicos con gran talento, que nos representan muy bien en todo el mundo”, indicó el mandatario.

Finalmente, Torres aseguró que “podemos ser competitivos, generar trabajo y exportar hacia el mundo, como estamos haciendo”, y concluyó que “el caso de EriSea, que representa el mayor agregado de valor que puede tener un producto elaborado en nuestra provincia, es un ejemplo para replicar y para seguir potenciando”.

De la investigación científica a los mercados internacionales

EriSea S.A. es una empresa biotecnológica fundada en Puerto Madryn y creadora de Promarine Antioxidants, una línea de productos vinculados a la salud cuyo desarrollo tiene sus orígenes en la investigación científica realizada en la Patagonia.

A través de la acuicultura marina no extractiva, la economía circular y el aprovechamiento sustentable de los recursos del Golfo Nuevo, la firma logró transformar el conocimiento científico en una actividad productiva con proyección internacional, integrando investigación, innovación tecnológica y desarrollo industrial.

Durante 2026, la empresa duplicó su plantel de trabajadores y promovió la incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante un programa desarrollado junto a la Escuela de Pesca de Puerto Madryn, fortaleciendo la vinculación entre la formación técnica y las oportunidades de empleo en la industria local.

Actualmente, sus productos llegan al mercado de Estados Unidos, mientras que la firma se prepara para iniciar su comercialización en España, ampliando así su alcance hacia Europa.

Con la incorporación de nueva infraestructura y equipamiento especializado, EriSea inicia una nueva etapa de crecimiento que permitirá aumentar su capacidad de producción y fortalecer su inserción en los mercados internacionales, poniendo de relieve el potencial de Puerto Madryn y de Chubut para transformar sus recursos naturales y su capacidad científica en productos de alto valor agregado.

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