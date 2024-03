Además, y en el marco de una nueva Asamblea de Gobernadores Patagónicos, los mandatarios provinciales presentes acordaron impulsar un Plan Regional de Desarrollo Productivo. El proyecto apunta, entre otras cosas, a suplir la ausencia del Estado Nacional a la hora de ejecutar las obras de infraestructura fundamentales que requieren las provincias firmantes, especialmente en lo que respecta a la materia energética, vial, portuaria, aeroportuaria y en lo que refiere también al transporte gasífero.

Tras una histórica Asamblea de Gobernadores de la Región Patagónica, que se llevó adelante este jueves en la ciudad de Puerto Madryn, el titular del ejecutivo chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, fue designado como presidente del Tratado de la Región Patagónica, y anunció la creación del “Plan Regional de Desarrollo Productivo”.

Al término del encuentro, desarrollado en el Hotel Rayentray de la localidad portuaria, y junto a sus pares de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Torres encabezó la firma de la “Declaración de Puerto Madryn”, la cual tiene por objetivo principal la defensa, el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales provinciales, convocando para ello a la inversión del sector privado, y ejerciendo en plenitud la autonomía de cada provincia en materia energética, para garantizar así la soberanía de toda la región.

Además, la firma del citado acuerdo busca dar respuesta a la marcada ausencia del Gobierno Nacional a la hora de ejecutar y dar continuidad a las obras de infraestructura mínimas que requieren las “Provincias Unidas del Sur”, especialmente en lo que respecta a la materia energética, vial, portuaria, aeroportuaria y en lo que refiere también al transporte gasífero.

”Declaración Puerto Madryn”

En dicho sentido, en el documento refrendado por los gobernadores se enfatiza que “la Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, el 87% de petróleo, el 71 % de la energía eólica y el 27% de la energía de hidroeléctricas”, destacando asimismo que la región “concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras, y en sus puertos la mayor parte de los desembarcos de ese recurso”.

De igual manera, la “Declaración Puerto Madryn”, pone de relieve que las provincias del sur cuentan también “con los principales destinos turísticos del país, exportaciones diversificadas de recursos agrícolas, ganaderos y forestales”, y señala que la Patagonia “tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible, por lo que necesita desplegar una infraestructura acorde”, refiriendo además que “el ajuste fiscal por sí solo no garantiza desarrollo: la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos”.

Por tanto “si la determinación política del gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades, y a tono también con el mandato constitucional que establece que toda transferencia de competencias, servicios o funciones debe venir acompañada de los correspondientes recursos”, reza el documento en cuestión”.

Defensa de los recursos

Así, y línea con lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que habilita a las provincias a la creación de regiones para el desarrollo económico y social, y remarcando también que la Región Patagónica fue la primera creada en este marco mediante el Tratado de Santa Rosa, La Pampa, de 1996, los Estados miembros de la región apuntan a reforzar este marco constitucional ante el permanente menoscabo de la masa coparticipable por parte del Estado Nacional, lo cual se evidenció en su máxima plenitud con la retención a la coparticipación provincial de Chubut que llevó adelante recientemente, de manera injusta e ilegal, el Gobierno Nacional.

Al constatar, entonces, que los Estados Patagónicos resultan ser los más perjudicados, ya que aportan al régimen de coparticipación muchos más recursos que los que reciben a cambio, los gobernadores patagónicos anunciaron que el próximo 18 de marzo, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se realizará el lanzamiento del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico, a fin de desplegar y enriquecer el potencial de los territorios en materia de productividad, comercio exterior e innovación tecnológica.

Tratado de la Región Patagónica

De esta manera, y en vistas de una historia centenaria de programas nacionales inconclusos, enmarcada también por la manifiesta ausencia de un plan de desarrollo productivo nacional que atienda las particularidades de la provincias del interior, Torres asumió la presidencia del Tratado de la Región Patagónica, y en su discurso, pronunciado ante un auditorio colmado en su máxima capacidad, señaló: “Hoy es un día muy importante para toda la Argentina, porque después de muchos años alguien alza por fin la voz para hacer cumplir el mandato constitucional que establece la necesidad de rediscutir una nueva ley de coparticipación federal”.

“Por este motivo, hoy tomamos la decisión de darle un marco organizacional y de gobernanza a la región patagónica, que está constituida como tal según lo establece la propia Constitución Nacional, la cual nos habilita a las provincias a delegar facultades en dicha región”, refirió el mandatario chubutense.

Además, señaló también que “acá no venimos a plantar bandera contra nadie ni a favor de nadie: acá venimos a mostrarle a todos los argentinos que hay una Argentina productiva más allá de la General Paz, que le da muchísimo al país, y que le puede dar muchísimo más todavía”, y destacó: “Por ese motivo, creamos el foro de legisladores nacionales, el cual va a tener el gran desafío de despojarse de prejuicios y mantener una agenda común para llevar al Congreso de la Nación, poniendo así por encima de cualquier diferencia partidaria lo más importante de todo, que son justamente los intereses de las provincias patagónicas y los intereses de la Nación”.

“Verdadero federalismo”

Además, y en relación con la necesidad de alcanzar un verdadero federalismo en todo el país, Torres se preguntó por qué un argentino que nace en Capital Federal tiene más derecho hoy a tener una educación de calidad que alguien que nace en el mal llamado interior de la Argentina, y aseguró que “eso evidencia que estamos muy lejos de ser un país federal”.

“Hay que respetar a las ciudades más grandes de la Argentina, como así también a los pueblos más pequeño, y muchas veces en esos pequeños pueblos no es rentable llevar servicios, no es rentable llevar gas, no es rentable llevar agua, no es rentable llevar conectividad”, resaltó el Gobernador del Chubut, quien también afirmó: “En las provincias patagónicas tenemos pueblos de entre 500 y 1.000 habitantes, que son también habitantes de la República Argentina y tienen, por tanto, derecho a tener agua, a tener gas, a tener salud y a tener educación, como cualquiera que habite una de las ciudades más grande del país».

Agenda de desarrollo

En tal sentido, Torres indicó que “por eso es tan importante que, además de hermanarnos con toda la Patagonia, también podamos hermanarnos con el resto de las provincias del país, para que podamos encarar con recursos propios, y de manera innovadora, las obras de infraestructura fundamentales que necesitan las poblaciones de nuestra región, como hicimos ya con Río Negro y Neuquén cuando nos hicimos cargo, entre los tres gobernadores, de la instalación de plantas de compresión de gas que correspondían a Nación”.

“Hoy estamos creando una Agencia de Desarrollo Patagónico, que nos va a permitir generar más trabajo y garantizar también el ingreso de más divisas, y eso mismo lo deberíamos replicar en todo el país, porque la Argentina para salir adelante necesariamente tiene que mirar al sur, y a todo el mal llamado interior de nuestra Nación”.

Cronograma futuro

Finalmente, al término del encuentro los mandatarios provinciales anunciaron que la próxima Asamblea de la Región Patagónica se llevará adelante los días 1 y 2 de abril, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.