Torres firmó el decreto que da de baja y audita designaciones del último año: “La plata que se va en acomodos es plata que nos roban a los Chubutenses”

Además, el mandatario aseguró que “mi compromiso con todos los chubutenses es ordenar la provincia con transparencia y responsabilidad”, destacando la necesidad de “un gobierno austero que recupere la cultura del trabajo”.

En el marco de la jura de los presidentes comunales, que se realizó este martes en el Anfiteatro de la localidad del Dique Florentino Ameghino, el gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el decreto que ordena dar de baja las designaciones irregulares realizadas en el ejecutivo provincial en los últimos seis meses, y revisar las del último año.

“No hay lugar para los ñoquis”

“No hay lugar para los ñoquis en este gobierno”, afirmó Torres, añadiendo que “el dinero que se va en amiguismos, en acomodos y en sueldos de ñoquis es plata que no llega a los sectores más vulnerables de la provincia, es plata que no se invierte en Educación, en Salud, en Seguridad, es plata que no llega a los vecinos que necesitan de un Estado presente, es plata que les roban del bolsillo a los chubutenses”.

En tal sentido, el Gobernador les pidió colaboración y solidaridad a los jefes comunales, para “recuperar la cultura de trabajo en nuestra provincia, la cultura del esfuerzo y del valor de la educación”, agregando que “nadie sabe mejor que ustedes lo que padecen y lo que necesitan cada uno de los vecinos de la provincia”.

Gobierno austero

Además, Torres se comprometió a trabajar por un verdadero federalismo que no sea sólo nacional, sino también provincial: “Mi compromiso con todos los chubutenses es ordenar la provincia con transparencia y responsabilidad”, aseguró, destacando así la necesidad de un gobierno presente y austero.

“Austeridad no es gastar menos, es gastar bien”, precisó el Gobernador, destacando por último que el objetivo de todo el gabinete provincial es que “el dinero de los contribuyentes llegué a los vecinos en obras, en educación, en seguridad y en una salud de calidad y accesible para todos”