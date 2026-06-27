Torres: “Esta es una de las muchas obras que estamos haciendo en el marco del Plan Galina para fortalecer el deporte”

La obra fue ejecutada por la Administración de Vialidad Provincial en tiempo récord y permitió recuperar uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad. “Que los impuestos de todos los contribuyentes estén donde tienen que estar, que es en una mejor calidad de vida y en infraestructura para los chubutenses”, sostuvo el gobernador.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió la renovada pista de atletismo “Horacio Cabito” de Puerto Madryn, cuya repavimentación demandó una inversión provincial superior a los $110 millones y fue ejecutada en tiempo récord por la Administración de Vialidad Provincial (AVP), permitiendo recuperar uno de los principales espacios destinados al atletismo y al deporte de la ciudad. El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió la renovada pista de atletismo “Horacio Cabito” de Puerto Madryn, cuya repavimentación demandó una inversión provincial superior a los $110 millones y fue ejecutada en tiempo récord por la Administración de Vialidad Provincial (AVP), permitiendo recuperar uno de los principales espacios destinados al atletismo y al deporte de la ciudad.

Acompañaron al mandatario el intendente Gustavo Sastre; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; funcionarios provinciales y municipales; diputados provinciales; concejales; deportistas destacados de la ciudad y de la provincia; y el histórico atleta Horacio Cabito, reconocido como el “padre del atletismo madrynense”, en cuyo honor la pista lleva su nombre.

Buena administración y más obras

Durante la recorrida, Torres remarcó la importancia de administrar con responsabilidad los recursos públicos y aseguró que “los impuestos de todos los contribuyentes tienen que estar donde tienen que estar: en una mejor calidad de vida y en infraestructura que transforme la realidad de los chubutenses”.

Asimismo, destacó que “después de 30 años Puerto Madryn vuelve a tener una pista de atletismo como la que se merece”, y sostuvo que la obra “trasciende lo estrictamente deportivo, porque también forma parte del desarrollo urbano y de los espacios públicos que merecen los vecinos”.

En ese sentido, anunció que “no nos vamos a quedar solamente con esta pista”, adelantando que el Gobierno Provincial acompañará también el mejoramiento del espacio público que la rodea mediante la incorporación de juegos recreativos y nuevos sectores destinados a la actividad física.

“Esta es la primera de muchas obras que vamos a hacer en el marco del Plan Galina para fortalecer la infraestructura deportiva en toda la provincia. Queremos generar más espacios de encuentro, integración y recreación para que chicos, jóvenes y adultos puedan disfrutarlos en Puerto Madryn y en cada localidad de Chubut”, expresó el mandatario.

Una obra esperada por la comunidad

A su turno, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recordó que la recuperación de la pista “era un proyecto que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo” y destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial para concretarlo.

“Después de conversar con el gobernador y plantearle la importancia de esta obra para la ciudad, la respuesta fue inmediata. Hoy ese sueño es una realidad”, expresó.

Sastre también puso en valor la figura de Horacio Cabito, a quien definió como “un ejemplo para varias generaciones de atletas”, y remarcó que miles de vecinos utilizan semanalmente ese espacio para caminar, entrenar o practicar distintas disciplinas deportivas.

Finalmente, agradeció al gobernador y a todo su equipo de trabajo “por hacer posible una obra que mejora uno de los espacios públicos más importantes de Puerto Madryn y que va a beneficiar a toda la comunidad”.

Espacio deportivo renovado

La intervención demandó una inversión superior a los $110 millones e incluyó la renovación integral de los 2.900 metros cuadrados de carpeta asfáltica de la pista “Horacio Cabito”, además de trabajos de bacheo, limpieza de las adyacencias y distintas reparaciones complementarias.

Las tareas permitieron recuperar plenamente las condiciones del espacio para la práctica del atletismo y otras disciplinas deportivas, brindando mayor seguridad y mejores condiciones para los miles de vecinos que lo utilizan de manera cotidiana.

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