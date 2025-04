Torres entregó viviendas a 49 familias de Trelew y aseguró que «la obra pública seguirá siendo una política de Estado fundamental para el desarrollo de Chubut»

El mandatario provincial encabezó un emotivo acto en el que casi medio centenar de familias de la ciudad recibieron las llaves de su nuevo hogar. En su discurso, destacó que la obra pública “dinamiza la economía», señalando en tal sentido que «hablamos de los trabajadores de la construcción, pero también del sector del comercio, que configura un círculo virtuoso y genera empleo en una situación difícil».

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este sábado, junto con el intendente local, Gerardo Merino, una nueva entrega de viviendas en la ciudad de Trelew y en su discurso aseguró que la obra pública «seguirá siendo una política de Estado para el desarrollo de nuestra provincia».

El emotivo acto en el que 49 familias cumplieron el sueño de la casa propia, tuvo lugar el sábado por la mañana en las inmediaciones de las calles Cacique Nahuelpan y Tupungato, donde se desarrolla una importante obra de edificación de viviendas, a partir de una inversión provincial de $548.551.750, que comprende un total de 71 unidades.

Acompañaron también al mandatario la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda, Lucía Taylor; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el ministro de Educación, José Luis Punta; el secretario Coordinador de Gabinete, Guillermo Aranda; los secretarios de Infraestructura, Hernán Tórtola; de Trabajo, Nicolás Zárate; el titular de la Administración de Vialidad Provincial (APV), Federico Drescher; el presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo «Lalo» Pérez; y legisladores provinciales.

«Vamos a seguir entregando viviendas»

Torres enfatizó que «este es uno de los actos más lindos que nos toca encabezar, donde podemos mostrar que con austeridad, previsibilidad y responsabilidad, es posible finalizar obras que tiempo atrás parecían muy difíciles de garantizar que iniciaran y terminaran».

En el mismo sentido, el mandatario recordó que «durante el año pasado, atravesamos una recesión muy importante y un contexto complejo, con una contracción de la economía que se vio reflejada en las arcas provinciales como pocas veces en la historia de Chubut; incluso, por primera vez en mucho tiempo y por decisiones y factores externos, tuvimos el barril de petróleo a menos de 60 dólares, que es un commodity que impacta en un tercio de los recursos de la provincia».

«Hubo épocas en las que el precio del barril estaba a 120 dólares y donde Chubut tenía muchísimos ingresos, y ello nunca se utilizó en un Fondo Anticíclico para afrontar algo que puede suceder, como por ejemplo que haya épocas difíciles como la que nos tocó vivir durante 2024, sumando que este año no hubo un repunte real de la economía: sin embargo, pudimos hacer una buena negociación para desendeudarnos en más de USD200 millones, y no solamente no hemos tenido inconvenientes para pagar salarios, sino que vamos a poder seguir entregando viviendas a lo largo y ancho de la provincia», manifestó el Gobernador.

Obra pública y empleo

«A diferencia de lo que profesa el Gobierno Nacional, que la ve como un gasto necesario, en esta provincia, la obra pública va a seguir siendo una política de Estado y de desarrollo, porque más allá de las soluciones habitacionales, y de la alegría de cumplir tantos sueños después de muchísimos años, lo más importante es el trabajo y son las familias detrás de obras que dinamizan la economía», remarcó Torres, puntualizando que «no hablamos solamente de los trabajadores de la construcción, sino también del sector del comercio, que configura un círculo virtuoso y genera empleo en una situación difícil».

La obra pública «también hace a Chubut una provincia más competitiva», apuntó el titular del Ejecutivo chubutense, señalando que «estas viviendas han sido posibles gracias a que hubo una política de recupero por parte del Instituto Provincial de la Vivienda, a partir de la cual se entendió que, cuando hay un compromiso y se pagan las cuotas, no solamente 49 familias van a poder tener su vivienda, sino que le vamos a dar la oportunidad a muchas más».

Compromiso

En otro orden, Torres puso en relieve que «después de muchísimos años, hay una relación aceitada y dinámica entre el Gobierno Provincial y el Municipal, y hay un intendente con profunda vocación de desarrollo y que entiende que Trelew puede volver a ser la ciudad pujante que fue en su momento, y de a poco lo vamos a ir logrando».

Por su parte, el intendente Gerardo Merino expresó que «es gratamente importante para nosotros, agradecer la presencia del Gobernador y de su mirada para la ciudad de Trelew, en este caso, a través de la entrega de nuevas viviendas», y ratificó que «a partir de hoy, nuestro compromiso también será con estas familias que recibieron sus nuevas viviendas, por lo que trabajaremos para garantizar los servicios y la calidad de vida de cada una de ellas».

Características de las viviendas

Las 49 unidades entregadas por el Gobernador a familias de Trelew, fueron edificadas en el marco de la obra «Proyecto y Construcción de 71 Viviendas S.T.M. (Sindicato de Trabajadores Municipales de Trelew)», a través de la Licitación Pública N° 0922 IPV y DU, adjudicada a la empresa Viviendas Construcciones SRL, con un plazo de obra de 570 días corridos.

Las viviendas se encuentran emplazadas en las calles 2 de Abril, Cacique Nahuelpan, Martín Fierro y calle a ceder, y constituyen una inversión de $548.551.750.

Se trata de 49 edificaciones tipo dúplex de dos dormitorios, con una superficie individual de 69 metros cuadrados, incluyendo planta baja de un estar comedor, cocina lavadero, paso, y toilette. A través de escalera de hormigón, se accede al pasillo de la planta alta que comunica con baño principal y dos dormitorios. Además, cuentan con un acceso desde la línea municipal con vereda de cemento, un sector destinado al ingreso vehicular, y un contrafrente destinado a patio.

Las nuevas viviendas poseen todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, eléctrico, sanitario y de gas, respondiendo a las normas requeridas por cada ente involucrado en el desarrollo de la obra.