Torres encabezó una reunión de gabinete conjunta en Comodoro Rivadavia

Siempre es importante escuchar a los gobiernos municipales y trabajar de forma articulada con cada intendente”, sostuvo el mandatario chubutense, al término de la mesa de trabajo que se llevó adelante con funcionarios tanto del gobierno provincial como del municipal. Además, Torres adelantó que el esquema de reuniones de gabinete conjuntas se trasladará y replicará en otras ciudades de la provincia.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este lunes por la mañana una reunión de gabinete que se llevó a cabo en las instalaciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, de la cual participaron ministros y secretarios de todas las carteras, como así también funcionarios locales, en el marco de una serie de mesas de trabajo que a futuro se trasladarán a distintas localidades de la provincia, con el objetivo de fortalecer la agenda entre la Provincia y los municipios.

Reuniones conjuntas de gabinete

Sobre las reuniones de gabinete que se realizarán a futuro, Torres adelantó que «estas reuniones conjuntas se van a hacer en toda la provincia”, agregando que “el de Comodoro Rivadavia no es un caso excepcional, sino que lo vamos a hacer en todos los municipios para que la agenda provincial tenga un norte mancomunado con los municipios, ya que los intendentes son, en definitiva, quienes están en la trinchera y los que reciben las demandas de la sociedad, en un contexto difícil donde carteras como Desarrollo Humano y Salud tendrán que trabajar en codo a codo, de manera transversal, no solamente a nivel interministerial sino también entre las distintas jurisdicciones».

«Siempre es importante escuchar a los gobiernos municipales” añadió el Gobernador, destacando también que “nuestra provincia es muy heterogénea y no son los mismos problemas los que tenemos en la zona sur que en la cordillera, en el valle o en la costa, por eso es fundamental tener una visión integral de toda la provincia».

Obras y reparaciones tras el temporal

«Hemos podido trabajar con éxito durante el temporal para tener operativa la traza vial y responder rápidamente ante la situación del Hospital Regional, y para que las escuelas estén operativas, además de brindar un acompañamiento a las familias que fueron afectadas», describió el titular del Ejecutivo chubutense.

Asimismo, Torres anticipó que «avanzaremos rápidamente en iniciar gestiones que son necesarias y que tienen que ver con derechos y obligaciones: cuando hablamos de obras que en su momento se licitaron, se adjudicaron y se pagaron y de las cuales se cobró un anticipo financiero sin haber puesto un solo ladrillo, esas obras que responden a carteras del Gobierno Nacional, no constituyen dinero que se va a ‘mendigar’, sino que son fondos que aporta la provincia de Chubut solamente en derechos de exportación».

Sobre esto último, el Gobernador precisó que «ese 8 por ciento que pierde la provincia y, en carácter secundario, los municipios por regalías, permitiría financiar prácticamente la mitad de esas obras», sumando a ello que «la ventaja que tenemos, a diferencia de los últimos años, es que hoy la calidad crediticia provincial, y por ende municipal, nos habilita a salir de la clandestinidad y poder emitir empréstitos que permitan afrontar este tipo de obras, como hará la Provincia con el acueducto de Comodoro Rivadavia».

Proyectos gestionados ante Nación

El Gobernador hizo hincapié «en el trabajo conjunto que venimos realizando con el municipio, donde no hay mezquindades ni cuestiones infantiles por parte de ningún sector de la política, en un momento donde es fundamental darle una respuesta a la gente; por eso, esta Mesa de Trabajo se va a seguir sosteniendo, no nos importa que sea un año electoral o no, porque acá hay una agenda de trabajo que tiene que sostenerse en el tiempo y exceder, incluso, a la gestión de Othar Macharashvili, y a la mía a nivel provincial, porque ningún municipio solo, y tampoco la Provincia de manera aislada, podemos encarar estos proyectos de infraestructura a escala, que deberían estar resueltos hace mucho tiempo».

«Hoy, nuestra prioridad es encarar el problema, trabajar en etapas y buscar la factibilidad técnica y financiera para que todos los chubutenses y, en este caso, los comodorenses, sepan cómo se va a ir afrontando cada problema que se nos presente: de manera conjunta y siempre de frente, diciendo la verdad», remarcó el Gobernador, anticipando que en los próximos días «estaremos trabajando para agilizar el proceso de las obras pendientes para Comodoro Rivadavia, para que Nación también haga la parte que le corresponde».

El titular del Ejecutivo sostuvo que «hay muchas obras que tienen factibilidad técnica pero no financiera; algunas estaban presupuestadas y hoy no hay presupuesto a nivel nacional», detallando que «una de ellas, la del Hospital, estaba por finalizarse, pero también hay otras como la del enrocado, que es muy importante y está dentro del Sistema de Gestión de Obras (SIPPE); y que es parte de las gestiones que vamos a realizar en Buenos Aires».

«Vamos a volver con respuestas»

Torres fue contundente: «Lo primero que necesitamos es que nos digan la verdad respecto de qué obras se van a hacer, y cuáles no. Con ese panorama, vamos a poder definir prioridades y tanto la Provincia como los municipios podemos hacer un esfuerzo fiscal, dentro de las posibilidades de cada uno, para encarar los proyectos prioritarios; lo que no va a suceder es que alguien se haga el distraído cuando una obra se ejecute, se pague y que luego se frene», expresó.

El mandatario recordó que «hay obras importantes y prioritarias que Nación licitó, ejecutó el adelanto financiero, y deliberadamente no se hicieron; y hubo una empresa que tuvo en su cuenta bancaria ese dinero, del cual vaya a saber uno dónde quedó, y eso es una estafa», asegurando que «eso, en nuestro gobierno, no va a volver a pasar bajo ningún punto de vista: vamos a volver con la respuesta de Nación sobre cuáles son las obras que se van a hacer y cuáles no, pero en cualquier caso, daremos la garantía de que las obras se van a hacer bien, de manera transparente, y todos los ciudadanos van a poder saber quiénes son los responsables de las tareas y en qué tiempo se van a realizar, para que nunca más los chubutenses volvamos a sufrir por obras indispensables que hoy no están terminadas».