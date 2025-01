Torres encabezó entrega de equipamiento a brigadistas para reforzar las tareas de prevención de incendios en la Cordillera

El mandatario provincial puso en valor el rol del personal abocado a combatir siniestros ígneos en todo el territorio chubutense, y remarcó la importancia de la concientización por parte de la población, para evitar futuros hechos similares. Asimismo, destacó las acciones llevadas a cabo para continuar integrando las distintas localidades provinciales, entre ellas El Turbio, que a partir de la fecha contará con un bote semirrígido, el cual facilitará el traslado de estudiantes a través del Lago Puelo para concurrir a clases.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este viernes una nueva entrega de equipamiento e insumos para distintas áreas dependientes de la Secretaría de Bosques de la provincia, los cuales serán utilizados por brigadistas y bomberos voluntarios.

Las herramientas entregadas a quienes realizan tareas de prevención y combate de incendios en todo el territorio provincial, refuerzan el compromiso del Gobierno de Chubut con la preservación y el manejo sostenible de los bosques nativos, promoviendo acciones concretas para su reestructuración y cuidado.

El acto tuvo lugar en la Central de Coordinación y Despacho del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Trevelin, ubicada en el acceso a Aldea Escolar sobre la Ruta Provincial Nº 34. Acompañaron al titular del Ejecutivo provincial el secretario de Bosques de Chubut, Tegid Evans; el director General Ejecutivo del SPMF, Rodrigo Matías Gálmez; los intendentes de Trevelin, Héctor Ingram, y de Esquel, Matías Taccetta; el ministro de Turismo, Diego Lapenna; el diputado provincial, Daniel Hollmann; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, autoridades locales y provinciales, y vecinos de la comunidad.

«Cumplimos nuestra promesa»

En su discurso, Torres destacó que «estamos demostrando que con transparencia, austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos, se pueden lograr cosas importantes» y recordó que «uno de los primeros lugares a los que fuimos cuando asumimos fue El Turbio, lugar que no había sido visitado por ningún gobernador en los últimos siete años».

«Es un lugar donde viven muy pocas personas, pero que tienen el mismo derecho que otras localidades a contar con recursos, insumos y servicios, y hoy logramos, después de mucho tiempo, que se cumpla la promesa de que cuenten con un semirrígido, como así también de otros bienes y un plan de mantenimiento para prevenir los incendios, conjuntamente con todos los intendentes de la zona», agregó el titular del Ejecutivo provincial.

Fortalecer la prevención para evitar incendios

El mandatario también resaltó que «esta fue una semana intensa, primeramente por el incendio en Los Cipreses, que fue rápidamente contenido por lo cual felicito a todos los brigadistas y a quienes trabajaron para extinguir rápidamente el fuego; pero también tenemos que pensar que, durante este verano, con un clima muy hostil, tenemos el gran desafío de prevenir y concientizar».

«El incendio reciente fue producto de la falta de concientización: no fue un turista, sino un habitante local que, con irresponsabilidad, hizo un fuego donde no correspondía. Por eso queremos que todos los vecinos sean conscientes y que cada uno sepa la gravedad que implica generar fuego donde no se debe hacer», expresó el Gobernador.

Una provincia integrada

Asimismo, Torres puso en valor la integración de las distintas localidades de Chubut a través de mejoras en la conectividad y en la provisión de insumos para facilitar acciones locales: «Hace mucho tiempo que estamos pensando en integrar la provincia y lo hemos hecho con cuestiones concretas: dejó de ser una premisa de campaña para convertirse en una realidad; lo hemos hecho con conectividad y servicios, y en este caso con la localidad de El Turbio, que es la más aislada de la provincia y amerita una mirada excepcional».

«Nos llena de orgullo poder alcanzar estos resultados a partir de un esfuerzo fiscal importante, lo que nos permite contar con maquinarias como las entregadas, destinadas a prevenir incendios en un verano donde se prevé un clima hostil», apuntó por último.

Entrega de insumos y herramientas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego adquirió, en la actual temporada y con fondos permanentes de la Emergencia Ígnea 2024, equipamiento para el combate de incendios forestales destinados al fortalecimiento de la prevención y el control para las bases de brigadas de Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, Puerto Patriada, Cholila, Esquel, Puerto Patriada, Carrenleufú, Alto Río Senguer, Río Pico, Lago La Plata, Trevelin, y Lago Rosario.

Se entregaron 60 equipos de comunicación; 15 desmalezadoras con sus respectivos elementos de seguridad; 15 motosierras; equipamiento destinado al área de Automotores; un escáner para el Taller Móvil; elementos de seguridad, entre ellos guantes, cascos forestales y herramientas manuales; y racionamiento para el personal de combate de incendios.

Asimismo, durante la ceremonia se concretó la puesta en funcionamiento del Parque Automotor del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y se articuló la cesión en comodato, por parte de la Secretaría de Bosques, de un bote semirrígido al Ministerio de Educación de Chubut, destinado a la planta educativa del paraje El Turbio. Ello permitirá que la comunidad local pueda trasladarse más ágilmente a las instituciones educativas, facilitando la movilidad a través del Lago Puelo.

Por otra parte, en el marco de la Licitación Pública Nacional «Adquisición de Vehículos Pesados para la Prevención de Incendios Forestales, se recibió un carretón tipo carga para 30 toneladas, y una topadora John Deere, maquinaria específica para el trabajo de incendios.

