Torres encabezó en la sede de la OCDE el anuncio de una inversión de USD 1.200 millones de PAE para Cerro Dragón

La compañía presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un proyecto de recuperación terciaria, el primero vinculado a la producción petrolera convencional en el país bajo este esquema. La iniciativa contempla la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros y la perforación de 100 pozos, con el objetivo de incrementar la producción y extender la vida útil del yacimiento.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en París la presentación de un nuevo proyecto de inversión de Pan American Energy (PAE) por aproximadamente USD 1.200 millones, destinado a incrementar la producción de petróleo convencional en el área Cerro Dragón mediante técnicas de recuperación terciaria.

El anuncio se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Semana Argentina en París, y contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecky.

La compañía confirmó la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el primer proyecto de desarrollo petrolero convencional del país presentado bajo este esquema. La iniciativa apunta a ampliar la recuperación de hidrocarburos remanentes en Cerro Dragón, extender la vida útil del yacimiento y generar nuevas condiciones para sostener la actividad productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Durante su intervención, Torres se refirió a los desafíos que atraviesa la región y destacó la importancia de avanzar con inversiones que permitan recuperar competitividad y generar perspectivas de desarrollo a largo plazo.

“Estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero sería incompleto explicar lo que ocurre únicamente por esa madurez: también incidieron condiciones de mercado desfavorables y decisiones de política que profundizaron las dificultades”, expresó el mandatario.

En ese sentido, remarcó: “No elegimos resignarnos frente a ese escenario. Trabajamos para sostener la actividad, el empleo y la inversión, y para construir una transición con perspectivas de largo plazo. Este anuncio es una muestra de que cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina”.

El ministro Caputo remarcó que la inversión es producto de “tener estabilidad macroeconómica y señales de precios adecuadas” y afirmó que “el RIGI es la política industrial más importante de la Argentina de por lo menos las últimas décadas”.

“La combinación del diálogo entre los diferentes sectores hizo posible una inversión como esta, que hasta hace muy poco no era normal en nuestro país. Es una muestra de que cuando todos estamos alineados para que el país pueda salir adelante, las cosas salen”, agregó Caputo.

Por su parte, Bulgheroni destacó la importancia del proyecto para el futuro de Cerro Dragón y su impacto sobre la actividad regional. “Estamos enfocados en buscar nuevos horizontes de inversión en Cerro Dragón que complementen el trabajo que venimos haciendo para darle una mayor sustentabilidad a la cuenca. El ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad”, sostuvo.

El CEO de PAE agregó que “la inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca”.

Medidas para mejorar la competitividad de la cuenca

La presentación de esta inversión se inscribe en una serie de medidas impulsadas por el Gobierno provincial, en conjunto con el Gobierno nacional, para mejorar las condiciones de competitividad de la Cuenca del Golfo San Jorge y acompañar la transición de sus yacimientos maduros hacia nuevas etapas de desarrollo.

Uno de los primeros avances se produjo en julio de 2024. “Con la Ley Bases se dio un paso fundamental para que el crudo argentino pudiera alinearse con la paridad de exportación. Se dejó atrás el esquema del precio sostén y se avanzó hacia el reconocimiento del valor de nuestro petróleo en el mercado. Esto ayudó a recuperar competitividad y actividad: en un año y medio, pasamos de cuatro equipos perforadores activos a prácticamente el doble en la cuenca”, señaló Torres.

También en 2024, a partir de gestiones realizadas por Chubut, el Gobierno nacional eliminó mediante el Decreto 908 los aranceles de importación de polímeros, que alcanzaban el 14%. Estos insumos resultan fundamentales para implementar las técnicas de recuperación terciaria contempladas en el proyecto de Cerro Dragón.

Posteriormente, en mayo de 2025, se conformó una mesa de competitividad integrada por representantes de los trabajadores, las operadoras, la Provincia y la Nación, con el objetivo de establecer compromisos conjuntos para sostener la producción, mejorar la eficiencia e impulsar nuevas inversiones.

Otro de los avances fue la modificación del régimen nacional de derechos de exportación mediante el Decreto 59/2026, que llevó a cero la alícuota aplicable al petróleo convencional bajo las condiciones actuales de precios internacionales.

“Sobre la producción y los precios de 2025, estimamos que la medida mejora en unos USD 240 millones los ingresos de la industria en Chubut y aporta alrededor de USD 36 millones adicionales por año en regalías. Los acuerdos alcanzados prevén que esos recursos incrementales se destinen a nuevas inversiones convencionales”, remarcó el Gobernador.

En paralelo, durante abril de 2025 se avanzó con la reconversión de Cerro Dragón y la habilitación de la primera área no convencional de Chubut, donde Pan American Energy puso en marcha un proyecto piloto de cinco pozos en la formación D-129.

Al referirse a esta estrategia, Torres explicó que el objetivo provincial contempla tres horizontes de trabajo: sostener en el corto plazo la producción y el empleo, ampliar en el mediano plazo las técnicas de recuperación terciaria y avanzar, a largo plazo, con la evaluación del potencial no convencional.

“La madurez de la cuenca es un desafío concreto, pero no una condena. Con reglas que reconozcan el valor de nuestros recursos, inversiones y trabajo coordinado entre la Provincia, la Nación, las empresas y los trabajadores, podemos sostener la actividad hoy y ampliar las oportunidades productivas de Chubut hacia adelante”, concluyó el gobernador.

Una inversión de USD 1.200 millones para potenciar Cerro Dragón

El proyecto presentado por Pan American Energy contempla una inversión cercana a USD 1.200 millones para desarrollar nuevas instalaciones y ampliar la capacidad de recuperación de hidrocarburos en Cerro Dragón.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la instalación de 22 nuevas plantas de inyección de polímeros, la perforación de 100 pozos productores e inyectores, la adecuación de pozos destinados al manejo de polímeros, la intervención de otros 600 pozos productores y la construcción de instalaciones de superficie complementarias.

La recuperación terciaria es una técnica que permite movilizar el petróleo que permanece atrapado en los reservorios luego de las etapas de explotación primaria y secundaria. Su implementación puede mejorar hasta un 5% adicional el factor de recuperación del yacimiento, contribuyendo a contrarrestar el declive natural y prolongar su vida productiva.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, la iniciativa permitirá incorporar una producción incremental de 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural, con un pico equivalente a más de 16.600 barriles diarios adicionales respecto de la producción proyectada.

Asimismo, se prevén exportaciones por 18 millones de barriles de petróleo, mientras que el resto de la producción contribuirá a incrementar la disponibilidad de crudo Escalante para el abastecimiento del sistema de refinación nacional.

El desarrollo también generará mayores ingresos provinciales por regalías asociadas a la producción incremental, impulsará nuevos puestos de trabajo directos e indirectos y contemplará una política de fortalecimiento de proveedores locales.

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