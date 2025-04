Torres en el Foro de Hidrógeno Verde de EVENPa: “Impulsamos un esquema de competitividad y alivio fiscal para sentar las bases de lo que será el combustible del futuro”

Fue en el marco de la 3° Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia que se realiza desde este jueves en la ciudad de Puerto Madryn. Ante referentes y especialistas en la materia, el gobernador expuso el potencial energético de Chubut y reclamó la aprobación de un marco normativo que “nos permita anticiparnos a los tiempos y poder picar en punta en un mundo cada vez más competitivo”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el Foro sobre Hidrógeno Verde desarrollado este viernes durante la 3° Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia (EVENPa) que tiene lugar en la ciudad de Puerto Madryn. En un mensaje que brindó ante funcionarios, especialistas y referentes del sector, el mandatario instó a acelerar los tiempos y “generar un marco normativo que nos permita poder picar en punta y ser vidriera de todo nuestro potencial de cara al mundo”.

“Tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas bien pero no podemos perder tiempo”, enfatizó el titular del Ejecutivo chubutense y consideró que “sería absurdo, en términos estratégicos, no ver la posibilidad de exportación que generaría el hidrógeno verde y no darle la relevancia que tiene para la región patagónica”.

En su exposición, el gobernador aseguró que “tenemos lo que el mundo demanda: extensión territorial, puertos de aguas profundas, los mejores rindes de viento y una oportunidad de industrializar estos recursos. Es más trabajo, es agregado de valor, es un círculo virtuoso que nos tiene que llevar a todas las fuerzas vivas de la provincia a tener una agenda de desarrollo común”, puntualizó.

Alivio fiscal y competitividad

Asimismo, el mandatario manifestó que “el hidrógeno verde también es una salida rápida a la limitante que tenemos en materia de transporte de energía”. Indicó que, a diferencia del petróleo “donde se refina en los centros urbanos de Bahía Blanca, esto es industria verde que se radicaría en esta región”.

Aclaró además que, “tener al sector privado con aspiración de ser vinculante en esta transformación energética, nos lleva como Gobierno Provincial a tener la humildad suficiente de escuchar a los que saben, de agilizar los tiempos, de levantar la pata a la producción y al trabajo entrando en un esquema de alivio fiscal y competitividad para en el corto plazo poder sentar las bases de lo que sin ninguna duda va a ser el combustible del futuro”.

El Foro

El Foro Hidrógeno AHK – Edición Patagonia se realizó esta mañana en el marco de EVENPa 2025, el evento empresarial más importante de la región. El encuentro de este viernes tuvo como objetivo “destacar la cooperación entre Alemania y Argentina para hacer del hidrógeno verde una realidad en la región patagónica, y ser una oportunidad para que las empresas se posicionen en dicho mercado”.

Participaron el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional, Ana Clara Romero; el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el coordinador de la Plataforma Hidrógeno, Juan Carlos Villalonga; el preidente de CIMA, Oscar Dethier; y la gerente de Medio Ambiente y Energía de la AHK Argentina, Annika Klump.

También estuvieron presentes el consultor en industria energética, hidrocarburífera y minera, Ezequiel Cufré; el coordinador de proyectos de hidrógeno verde de AHK Argentina, Santiago Enriquez; el co-desarrollador del proyecto Eco Refinerías del Sur, Ismael Retuerto; el CEO de Dosbio, Juan Khouri; el presidente de la Asociación Civil Transición Energética Sostenible (TES), Rolando Rivera; el gerente comercial de INFA S.A., Adolfo Pronsato; el gerente de Recursos Energéticos de Aluar, Gabriel Vendrell; y el director de Asuntos Corporativos de Genneia, Gustavo Castagnino, entre otros.

