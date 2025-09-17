Torres en el 20° aniversario de Atilio Viglione: “Con austeridad y responsabilidad fiscal, estamos llegando a cada rincón de la provincia”

Así lo expresó el titular del Ejecutivo chubutense al encabezar las actividades por el 20° aniversario de Atilio Viglione. Durante el acto, el mandatario entregó aportes y equipamiento tecnológico a instituciones, anunció la construcción de un Salón de Usos Múltiples para la comuna e instó a “trabajar espalda con espalda para atravesar estos momentos difíciles a nivel nacional”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este martes de los festejos por un nuevo aniversario de Atilio Viglione e hizo entrega de aportes a instituciones locales, equipamiento tecnológico y un Aula Digital Móvil a la escuela N° 97 de la localidad. En el marco de la ceremonia conmemorativa, el mandatario anunció además la construcción de un Salón de Usos Múltiples para la comuna y aseguró que “cuando se administra con austeridad y responsabilidad fiscal, el Estado llega a cada rincón de la provincia”.

El acto central tuvo lugar esta mañana en dicha institución educativa y estuvo encabezado por el mandatario provincial y la presidenta de la comuna Fátima Avilés. Participaron, además, el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; los titulares de Chubut Deportes, Milton Reyes y del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), Horacio Massacese; intendentes, jefes comunales, diputados provinciales, funcionarios, representantes de distintas entidades y vecinos de la comunidad.

Comunidad hermanada

En su discurso, el titular del Ejecutivo destacó la gestión llevada adelante por la jefa comunal e indicó que “cuando tiramos todos para el mismo lado del carro, cuando estamos convencidos que el camino es estar espalda con espalda para atravesar estos momentos difíciles a nivel nacional, las cosas suceden y se pueden hacer bien”.

Torres señaló al respecto que “son estos pueblos los que hacen patria hace muchísimos años y los que merecen que se les brinde respuestas concretas”, y destacó que “si el Estado funciona y llega a donde tiene que llegar es también porque tenemos una comunidad hermanada”.

“Tenemos que premiar a los que hacen las cosas bien y darles a los pueblos las mismas oportunidades que tienen las ciudades más grandes”, precisó el gobernador y se comprometió en ese sentido a que “antes de que termine mi gestión Atilio Viglione tenga un SUM como cada localidad chubutense, porque es el único lugar de esta provincia que no tiene un espacio para hacer actividades recreativas, para reunirse como comunidad y para que los más chicos puedan hacer actividad física”.

Equipamiento tecnológico y conectividad

Durante la conmemoración por el 20° aniversario de la comuna, el titular del Ejecutivo chubutense realizó también la entrega de un Aula Digital Móvil y kits tecnológicos a la Escuela N° 97 “Albertano Lucio Castro” como parte del Programa de Fortalecimiento Tecnológico a Instituciones Educativas.

Dichas herramientas fueron adquiridas en el marco de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el objeto de mejorar las capacidades educativas y la puesta en valor de los recursos de aprendizaje.

“Hoy estamos construyendo ciudadanía, los más chicos están recibiendo computadoras, kits de robótica y conectividad”, sostuvo Torres y agregó que “más allá de la infraestructura, lo más importante para hacer crecer a cualquier pueblo es educar a las futuras generaciones y darles herramientas para que puedan desarrollarse profesionalmente y que tengan las misas herramientas que tienen los chicos que nacieron en las grandes ciudades”.

El mandatario manifestó que “estar conectados les permite acceder a una educación terciaria sin tener que dejar sus pueblos y sin sufrir el desarraigo, eso hace al progreso de nuestros pueblos y a la soberanía”.

Viviendas para comuna

En tanto, la jefa comunal Fátima Avilés hizo un repaso por “los aportes y las significativas obras que hemos finalizado para la comunidad de la mano del Gobierno Provincial”. En ese contexto, destacó “la prolongación sobre el río Pampa, los baños del predio de doma, el alumbrado público, la asistencia a la escuela y al puesto sanitario, becas para todos nuestros estudiantes universitarios, los muros de contención y eventos socio comunitarios”.

Avilés remarcó, asimismo, que “hoy estamos a pasos de iniciar la construcción de la Sala Velatoria, esta obra tan necesaria para esta pequeña población”, y anticipó que “también, con el respaldo de los distintos ministerios, próximamente empezaremos con la construcción de diez viviendas familiares, intentando responder a las necesidades habitacionales de nuestra gente”.

Reconocimientos, aportes y acuerdos

La ceremonia también comprendió la entrega de reconocimientos al Puesto Sanitario, a la Escuela Nº 97 y a la Subcomisaría de Atilio Viglione; así como a los pobladores más antiguos de la comuna: Rufino Morales, Andalicio Martínez, Tomás Saavedra, Eva Monsalvo, Andino Morales, Pablo Solís, Isabel Fernández, Miguel Iribarne, Miguel Gago, Rosa Fernández, Fermín Solís, Delia Silva, Herminio Solís y María del Tránsito Solís.

Por otra parte, en el acto se firmó un acta acuerdo a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable para el asesoramiento y financiamiento del proyecto “La correcta gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, en el marco del programa “Chubut Sustentable”.

Asimismo, y por intermedio de la Secretaría de Trabajo, se realizó la entrega de aportes y herramientas para el fomento del empleo y el fortalecimiento de emprendimientos productivos en el ámbito comunal.

