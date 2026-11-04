Torres: “En Chubut no va a haber jubilados de primera y jubilados de segunda”

Así lo afirmó el gobernador del Chubut al entregar, en Trelew, las primeras 74 tarjetas de Cuidado Integral, una herramienta impulsada conjuntamente por el Gobierno del Chubut y el Municipio que otorga $100 mil mensuales para la compra de medicamentos e insumos esenciales. En esta primera etapa, el programa alcanzará a 500 personas mayores de la ciudad y posteriormente se extenderá a otras localidades de la provincia. “Es la primera vez en mucho tiempo que hay un relevamiento y un trabajo serio para que en Chubut no tengamos jubilados de primera y jubilados de segunda”, destacó el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles en Trelew la entrega de las primeras 74 tarjetas de Cuidado Integral, una herramienta de acompañamiento económico destinada a jubilados de PAMI en situación de vulnerabilidad, que permitirá facilitar el acceso a medicamentos, insumos médicos y otros elementos esenciales para el cuidado de su salud.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el Gobierno Provincial y el Municipio de Trelew, contempla un aporte mensual de $100 mil para aquellas personas mayores que enfrentan dificultades económicas para afrontar el costo de sus tratamientos. En una primera etapa, el programa beneficiará a 500 jubilados de la ciudad y posteriormente se extenderá de manera progresiva a otras localidades chubutenses.

La entrega se realizó durante la mañana de este miércoles en el Centro de Integración Comunitaria del barrio Menfa, con la participación del intendente de Trelew, Gerardo Merino; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; los diputados provinciales Sonia Cavagnini, Fabián Gandón y Daniel Hollmann; funcionarios, concejales, representantes de centros de jubilados, asociaciones vecinales y vecinos de la ciudad.

Durante el acto, Torres destacó el trabajo articulado con las organizaciones que representan a las personas mayores y explicó que “el relevamiento para la entrega de estas primeras tarjetas lo hicimos en conjunto con los centros de jubilados”.

“No hay nadie mejor que ustedes, de manera solidaria, para definir con el Ministerio de Desarrollo Humano quiénes son los que más lo necesitan”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, remarcó que “es la primera vez en mucho tiempo que hay un relevamiento y un trabajo serio donde ustedes son vinculantes y son el eslabón fundamental para darle cumplimiento a esa ley que salió de todos los jubilados de la provincia para que en Chubut no tengamos jubilados de primera y jubilados de segunda”.

Un acto de justicia para quienes aportaron toda su vida

El titular del Ejecutivo Provincial ratificó que las políticas de acompañamiento a las personas mayores deben alcanzar a todos los jubilados, sin distinciones entre quienes pertenecen al sistema previsional nacional y quienes reciben sus haberes de la Provincia.

“Nosotros trabajamos juntos en una ley que justamente lo que hace es poner al adulto mayor en un lugar protagónico en cuanto a políticas de Estado”, señaló Torres, y explicó que esa decisión responde a la necesidad de “jerarquizar y valorar a quienes trabajaron toda su vida para tener una vejez digna, tener acceso a la salud y no tener que preocuparse por algo tan básico e indispensable como acceder a los medicamentos”.

Asimismo, el gobernador subrayó que el acompañamiento a los jubilados constituye una prioridad de su gestión y afirmó que “no hay mejor forma de administrar el esfuerzo de todos los contribuyentes que ayudando primero a quienes aportaron toda su vida”.

“Eso es un acto de justicia y tiene que quedar grabado a fuego”, concluyó.

Una decisión política que se traduce en respuestas concretas

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, destacó la importancia de la articulación entre el Municipio, el Gobierno Provincial y las instituciones de la comunidad para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores.

En primer término, puso en valor el espacio elegido para la entrega y expresó que “es un honor que estemos acá, utilizando este lugar que tiene una función social y que con muchísimo esfuerzo hemos puesto en funcionamiento, se lo ha reestructurado y hoy está al servicio de la comunidad”.

El jefe comunal también resaltó el acompañamiento del Gobierno del Chubut y de la ministra Florencia Papaiani, así como el trabajo conjunto de los equipos de Desarrollo Humano, los centros de jubilados y las asociaciones vecinales.

Dirigiéndose a los 74 beneficiarios que recibieron sus tarjetas, Merino señaló que se trata de “una ayuda, un granito de arena para ustedes”, y aseguró que esta iniciativa tendrá continuidad.

“Es una política que vamos a seguir en conjunto, demostrando que cuando hay una decisión política y acompañamiento de las instituciones las cosas suceden”, sostuvo.

Garantizar el acceso a medicamentos y una vejez digna

La implementación de las tarjetas de Cuidado Integral forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la protección y el acompañamiento de las personas mayores, especialmente de aquellas que perciben ingresos reducidos y deben destinar una parte significativa de sus jubilaciones al cuidado de su salud.

El programa fue presentado meses atrás por el gobernador Ignacio Torres, a partir de la necesidad de brindar respuestas concretas a los jubilados que enfrentan dificultades para afrontar las diferencias entre la cobertura de PAMI y el costo efectivo de los medicamentos y tratamientos médicos.

Para su puesta en marcha, el Ministerio de Desarrollo Humano trabajó de manera articulada con los centros de jubilados, cuya participación resultó fundamental para identificar a las personas que atraviesan las situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

La primera etapa se desarrolla como una prueba piloto en Trelew, con el objetivo de alcanzar inicialmente a 500 beneficiarios. Posteriormente, la herramienta podrá extenderse a otras localidades de Chubut, mediante la adhesión de los respectivos municipios.

Cómo funciona la tarjeta y dónde puede utilizarse

El beneficio se instrumenta a través de una tarjeta personal e intransferible del Banco del Chubut, en la que se acreditarán mensualmente $100 mil destinados exclusivamente a la adquisición de productos vinculados al cuidado de la salud.

Los fondos podrán utilizarse para la compra de medicamentos, insumos médicos, productos ortopédicos y de farmacia, elementos de cuidado personal relacionados con la salud y alimentos correspondientes a dietas específicas indicadas por profesionales médicos.

En esta primera entrega se distribuyeron 74 tarjetas, mientras que otras 100 se encuentran actualmente en trámite.

Los beneficiarios podrán utilizarlas en los establecimientos adheridos de Trelew: Farmacia Social, Farmacias Patagónicas y Farmacia Sader.

Para realizar consultas sobre el programa, los jubilados podrán comunicarse a los teléfonos 280 4481917 y 280 4484295, o escribir al correo electrónico tarjetasocialchubut@gmail.com.

Asimismo, podrán consultar el saldo disponible mediante un mensaje de texto por WhatsApp al 280 4691460. Para ello, deberán enviar la palabra “Menú” y seguir las indicaciones del sistema, ingresando su número de DNI y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, separados por un espacio, según las instrucciones recibidas.



