Torres disertó en la 25° Edición de Expoagro: «La educación es la base fundamental para el desarrollo y en Chubut decidimos nivelar para arriba, con conectividad y nuevas tecnologías»

Así lo expresó el titular del Ejecutivo chubutense, durante su participación como expositor en la muestra agroindustrial más importante de la región. El mandatario disertó sobre la experiencia de Chubut en materia educativa, y aseguró que, a partir de la implementación de un ambicioso programa de conectividad en todo el territorio provincial, «un chico que estaba condicionado a trabajar en algo específico, porque no tenía otras oportunidades, hoy cuenta con la posibilidad de estudiar, por ejemplo, la carrera de Programación y quedarse a trabajar en su localidad».

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, participó de la 25° Edición de Expoagro, que se desarrolla en San Nicolás de los Arroyos del 11 al 14 de marzo, y fue uno de los principales disertantes en el Panel «Oportunidades para el Arraigo: La Educación es el Camino». En su exposición, el mandatario chubutense describió la experiencia de la provincia de Chubut en relación al reordenamiento del sistema educativo y a las distintas medidas impulsadas por la actual gestión para fortalecer la formación académica de los estudiantes.

De esta manera, Torres participó de la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región, que en su edición actual «YPF Agro» es escenario de múltiples reuniones de vinculación, negocios y capacitación, además de contar con una participación de más de 600 expositores y con la asistencia de más de 180 mil personas, representantes de 46 países distintos y más de 60 figuras políticas que forman parte de la actividad, entre ellos el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, los gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chaco, Leandro Zdero; de Córdoba, Martín Llaryora, y el gobernador y vicegobernadora de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, respectivamente, con quienes Torres compartió la jornada.

Chubut, con los chicos en las aulas

Durante su presentación, Torres habló sobre la importancia de la educación para evitar el desarraigo, y enumeró las distintas acciones concretadas por la Provincia para garantizar la formación académica de los estudiantes en todas las localidades: «Para nosotros, hablar de desarraigo es hablar de nuestra identidad, porque desde hace décadas, el gran objetivo era cómo poblar la Patagonia, lo cual incluso derivó en un ítem laboral como lo es el de ‘Zona Desfavorable’, porque implicaba un costo de vida más alto”.

Además, añadió que “veníamos de seis años de conflictividad gremial, pandemia y demás variables exógenas y otras producto de la mala praxis y la desidia de la política, y lo cierto es que hubo una generación de chubutenses que no tenían acceso a la educación: entonces, el desarraigo ya no pasaba a ser una cuestión de zonas rurales, sino de chicos que vivían en las ciudades más importantes y pobladas».

«No hay nada más frustrante para un dirigente que escuchar a los más chicos decir que se quieren ir de su lugar porque no hay oportunidades; cuando uno no se encuentra a pleno y no puede desarrollarse profesionalmente, tiende a mirar hacia otro lado y eso en Chubut pasó de manera transversal. Había chicos que estaban en cuarto grado cuando asumimos e hicimos relevamientos para obtener métricas, y nos encontramos con que no sabían leer ni escribir», agregó el titular del Ejecutivo provincial, detallando que «otras familias tenían que llevar a sus hijos a provincias vecinas para poder darles educación, o bien contratar a profesores particulares porque en seis años se completó el equivalente a un ciclo lectivo promedio de un año».

«También», continuó Torres, «durante el gobierno anterior hubo una acción infundada que permitió a chicos pasar de año por decreto, lo que generó asimetrías académicas y una generación con mucho miedo e inseguridad respecto de su formación, y eso nos llevó a dar muchas discusiones, entre ellas la paritaria, pero siempre con los chicos en las aulas».

Alfabetización y fortalecimiento del rol docente

En tal sentido, el Gobernador precisó que «creamos el ítem de Profesionalidad Docente, para que aquel profesor que se capacita y concurre a dictar clases, tenga un adicional de un 25% en su salario; y si bien algún otro sector dijo que era una medida extorsiva, lo cierto es que en 2024 Chubut terminó el ciclo lectivo con los 180 días de clase cumplidos de acuerdo al calendario escolar».

En cuanto al impacto en la formación académica de los seis años en los que Chubut no cumplió con el calendario escolar, Torres sostuvo que «ya hay una generación a la que tenemos que ayudar, por eso avanzamos en un Plan de Alfabetización”, añadiendo que “también trabajamos para darles otras herramientas a los alumnos: teníamos un sistema arcaico en muchas cuestiones, por lo que impulsamos una ley que les permite a los chicos tener acceso a los trabajos del futuro, entre ellos la Programación, la Educación Financiera y la Robótica».

«Finalmente tuvimos otro desafío, que era cómo hacer que un chico que vive en una comuna rural sin conectividad tenga acceso a los mismos derechos y oportunidades que otro que reside en Comodoro Rivadavia», detalló el Gobernador.

Conectividad y agroindustria

En paralelo, explicó Torres, «la Sociedad Rural chubutense nos plantea una caída exponencial en el stock ovino, y nosotros somos la provincia con el principal stock ovino de todo el país, pero en estos últimos años cayó a un tercio de lo que teníamos hace una década; en consecuencia, empezamos con un programa de alivio fiscal, exención de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural, y surgió entonces un problema que tenía que ver con el desarraigo: había campos que estaban despoblándose, justamente, porque los hijos y los nietos de esas familias pioneras en la provincia querían irse a trabajar en el petróleo o bien a estudiar otras cosas».

«Por eso, decidimos, desde el sentido común, igualar para arriba a partir del acceso a las nuevas tecnologías, y fuimos la primera provincia en aplicarlo: estábamos gastando una fortuna en conectividad satelital, por lo cual decidimos contactar a Starlink para llevar internet a todas las escuelas de la provincia, y hoy los establecimientos de las comunas rurales que antes no tenían conectividad digital, tienen la posibilidad de acceder no solo a una mejor capacitación, sino al resto del mundo: un mundo de información y de conocimiento, y consecuentemente, ese chico que estaba condicionado a trabajar en algo específico, hoy tiene la posibilidad de estudiar, por ejemplo, la carrera de Programación y quedarse a trabajar en su localidad».

Sobre las medidas llevadas a cabo por la Provincia para fortalecer la situación de productores rurales, Torres resaltó que «para dimensionar el escenario, la Patagonia Sur por sí misma, hoy genera la mitad de las divisas que absorbe el Estado Nacional; hablamos de una de las zonas más ricas de la Argentina y con una muy baja densidad poblacional».

«La educación es la base fundamental para el desarrollo y en Chubut decidimos nivelar para arriba, con conectividad y nuevas tecnologías», puntualizó.

Agenda productiva

Por otra parte, Torres se refirió, en diálogo con medios nacionales, a la situación del sector agrícola y sostuvo que «hay una agenda de competitividad importante, y si bien hay mucha expectativa en consolidar la macroeconomía, también hay mucha incertidumbre en relación a otras variables como por ejemplo el atraso cambiario» y planteó que «es necesario dar el debate con inteligencia».

«En el caso de Chubut», continuó el mandatario, «como provincia agroexportadora se suele hablar de la necesidad de una devaluación, pero la verdad es que hay que ser prudentes, sobre todo en un momento que es una ‘bisagra’ para ir hacia un país normal; pero lo que no podemos dejar de discutir es una agenda de desarrollo que contemple la infraestructura necesaria que necesita la Argentina para ser más competitiva, y por otro lado contar con un esquema de alivio fiscal».

«Si esa discusión se concreta de manera integral, entiendo que dicha agenda de desarrollo tiene que hacer vinculante al sector privado, no solamente al campo sino a todas las fuerzas productivas del mal llamado ‘interior’ del país, que básicamente somos los que generamos esas divisas que se vienen dilapidando hace tanto tiempo», mencionó por último el Gobernador.