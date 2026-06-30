Torres destacó las obras de ampliación y puesta en valor del Club Defensores de la Ribera con una importante inversión provincial

“Nacho” Torres, recorrió las obras de ampliación y puesta en valor que se ejecutan en el Club Defensores de la Ribera de Rawson, a partir de una importante inversión provincial.

Acompañaron al mandatario el intendente de Rawson, Damián Biss; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente general del organismo, Mariano Ferro; el presidente del Club Defensores de la Ribera, Carlos Proboste; además de diputados y concejales.

Obras para seguir creciendo

Durante la recorrida, Torres aseguró que “estamos llevando adelante una obra que va a dar un salto de calidad y cambiar el día a día de Defensores de la Ribera. Pero además asumimos un compromiso de palabra y de gestión: en unas semanas el club va a tener colocadas y encendidas las luminarias de su cancha de Fútbol 11”.

El Gobernador remarcó que “este era un pedido que la familia de Defensores venía sosteniendo desde hace muchísimo tiempo y nos llena de orgullo poder darles una respuesta concreta”.

Asimismo, explicó que la incorporación de la nueva iluminación “permitirá ampliar los horarios de uso de la cancha, generar más ingresos para la institución y brindar mejores condiciones para que los chicos y chicas que entrenan por la tarde puedan disfrutar de un espacio con la infraestructura que merecen”.

En ese sentido, destacó el impacto del Plan Galina en toda la provincia y sostuvo que “son obras que transforman la realidad de los clubes y les permiten seguir creciendo”.

El rol social de los clubes

El mandatario provincial señaló además que “más allá de lo deportivo, los clubes cumplen un rol fundamental de contención social, acompañamiento y formación para los más chicos, ayudándolos a convertirse en mejores personas. Por eso es tan importante invertir en instituciones que, en muchos casos, se sostienen gracias al enorme compromiso de las familias y de quienes trabajan todos los días para hacerlas crecer”.

En la misma línea, Torres afirmó que “para nosotros, los clubes de barrio son aliados estratégicos en la formación ciudadana. No se trata solamente de ganar un partido o competir un fin de semana, sino de todo lo que sucede de lunes a viernes dentro del club. Es ahí donde los chicos aprenden el valor del esfuerzo, del compañerismo, de la disciplina y del respeto por el otro, valores que forman parte de nuestra identidad chubutense”.

“Cuando los chicos están dentro de una cancha o compartiendo actividades en un club, están lejos de los peligros de la calle y de muchas otras problemáticas. Por eso nuestra política deportiva pone el eje en el rol social de estas instituciones. Acompañamos a las comisiones directivas que todos los días le ponen el cuerpo a este trabajo, porque cuando el Estado y los vecinos empujan para el mismo lado, las cosas suceden”, concluyó.

Inversión en infraestructura deportiva

Como parte de la política de fortalecimiento de los clubes deportivos de toda la provincia, el Gobierno del Chubut otorgó al Club Defensores de la Ribera un aporte de $20 millones, desembolsado en dos etapas a través del Plan Galina.

Los fondos están destinados a la ampliación y el acondicionamiento del buffet y comedor de la institución, en el marco del Programa de Infraestructura Deportiva.

Además, mediante gestiones conjuntas con la Administración de Vialidad Provincial, el club recibirá insumos para la puesta en valor de las nuevas canchas de Fútbol 5 y Fútbol 8. A esto se suma el compromiso asumido por el Gobernador para ejecutar la obra de iluminación de la cancha de Fútbol 11, que estará finalizada durante las próximas semanas.



