Torres destacó la decisión ciudadana de eliminar los fueros: «Fue una elección contundente»

Lo hizo al evaluar el acompañamiento de los chubutenses , a la propuesta de referéndum provincial de eliminar los fueros, sosteniendo al respecto “ . «El veredicto es claro: no queremos más privilegios, sin importar a quién le moleste».

Al realizar un análisis del resultado electoral en Chubut, el gobernador señaló qe la campaña basada en el temor del regreso del pasado generó un voto útil, y una marcada polarización, favoreciendo el avance del oficialismo nacional en la mayoría delos distritos.

«Es innegable que La Libertad Avanza triunfó en casi todo el país, pero eso no nos impide seguir construyendo una alternativa que agrupe a peronistas, radicales, referentes del PRO y ciudadanos independientes que buscan un futuro de progreso y tranquilidad», sostuvo.

Torres ratificó su postura política y descartó ajustes tácticos: «No actúo por conveniencia, sino por convicción. Mi compromiso es defender siempre los intereses de Chubut y su gente, con coherencia, más allá de los resultados electorales. Hay quienes adaptan su discurso según el momento; yo, en cambio, mantendré mis principios intactos».