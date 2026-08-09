Torres destacó el presente del automovilismo chubutense y aseguró que “hay una nueva generación con gran nivel”

El mandatario puso en relieve la importancia del TC Patagónico como uno de los deportes de referencia en la provincia, constituyéndose como un punto de encuentro para las familias chubutenses y una actividad que genera un importante movimiento económico. Asimismo, agradeció el compromiso de la Asociación Mar y Valle con la disciplina y ratificó “la decisión de esta gestión, como también del gobierno municipal, de darle a este autódromo el protagonismo que merece a nivel nacional”. Los tres pilotos reconocidos fueron Carlos Tomás “Tomasito” Oliver, Tulio “Patón” Gatica y Mario Coronel.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto de reconocimiento a tres históricos referentes del automovilismo chubutense, en una jornada que se desarrolló este domingo por la mañana en el autódromo Mar y Valle de Trelew, en el marco de la sexta fecha, donde se realizaron las pruebas de tanques llenos y las finales de las categorías R12, TC Austral, TC Patagónico, TP Gol y TP 1100 cc.

Se trata de Carlos Tomás “Tomasito” Oliver, Tulio “Patón” Gatica y Mario Coronel, cuyas trayectorias y compromiso con la disciplina deportiva fueron distinguidos por el titular del Ejecutivo, acompañado por el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el presidente de la Asociación Mar y Valle, Miguel Kresteff; y el vicepresidente de la entidad, Daniel Laudonio.

También participaron del evento el integrante de la comisión directiva de la Asociación Mar y Valle, Julio Kresteff; autoridades provinciales y municipales; vecinos de la comunidad; y familiares y amigos de los pilotos reconocidos.

“Chubut es una provincia fierrera”

Torres destacó que “es muy emocionante ver el trabajo que se viene realizando desde hace tantos años, especialmente en el caso de estos tres pilotos que desde 1983 están presentes y corriendo, consolidando una generación vinculada al automovilismo”.

En el mismo sentido, el mandatario puso en relieve que “Chubut es la provincia que más automovilismo tiene según la cantidad de habitantes: es una provincia ‘guerrera’ y hay una nueva generación que se está formando, con pilotos jóvenes de gran nivel, y de eso se trata, porque el automovilismo es familia, deporte y disciplina”.

El titular del Ejecutivo resaltó la trayectoria de los tres pilotos reconocidos, “quienes, desde hace tantos años, están poniendo el alma y el corazón para que este autódromo sea tan reconocido como lo es, como así también para traer más categorías”, y ratificó “la decisión de nuestro gobierno, como así también del gobierno municipal, de seguir acompañando a la Asociación Mar y Valle y de darle a este autódromo el protagonismo que merece a nivel nacional”.

“Es importante ver cómo se están forjando estas nuevas generaciones que acompañan el crecimiento del automovilismo en Chubut, y realmente es impresionante ver la cantidad de vehículos que hay en las distintas categorías, especialmente en el TC Patagónico, que es la categoría más antigua de todas”, expresó Torres, a la vez que reconoció que “Chubut es una provincia ‘fierrera’ y, seguramente, vamos a tener buenas noticias dentro de poco tiempo”.

Deporte, espacio familiar y crecimiento económico

Por su parte, el intendente Gerardo Merino resaltó “el trabajo que viene realizando la Asociación Mar y Valle y su comisión directiva para que este autódromo esté en buen estado y tanto competidores como familias puedan disfrutar del espacio”, y agregó que “el deporte, la familia y el movimiento económico que la actividad genera en nuestra ciudad son muy importantes, por eso también queremos reconocer a estos pilotos que han dado tanto durante muchos años”.

“En momentos difíciles, este es un deporte que se sostiene gracias al esfuerzo de los pilotos por seguir compitiendo y mantener sus vehículos en buen estado en todas las categorías, por eso es importante reconocer la trayectoria de estas personas”, concluyó el jefe comunal de Trelew.

Ejemplos para las nuevas generaciones

Al respecto, el presidente de la Asociación Mar y Valle, Miguel Kresteff, agradeció la presencia del Gobernador y destacó “el reconocimiento a estas figuras históricas del automovilismo chubutense”, agregando que “son un ejemplo a seguir por muchos jóvenes, a través de la extensa carrera que han tenido”.

Reconocimientos

Uno de los referentes del automovilismo en Chubut cuya trayectoria fue destacada por el Gobernador es Carlos Tomás “Tomasito” Oliver, histórico piloto ligado al Turismo Carretera (TC) Patagónico, quien también compitió a nivel nacional en Turismo 4000 Argentino. Su familia continúa vinculada al automovilismo provincial.

Tulio “Patón” Gatica también fue reconocido en el marco de su extensa carrera automovilística, que lo llevó a consagrarse campeón del TC Patagónico en 1984 y 1994, además de consolidarse como un referente y dirigente de la categoría.

Asimismo, fue reconocida la trayectoria de Mario Coronel, por su vinculación con el automovilismo de Chubut, y en particular de Trelew, y por haberse consolidado como uno de los preparadores más destacados de la provincia, vinculado al TP Gol 1.6, además de haber recibido distintas menciones a lo largo de su carrera.

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