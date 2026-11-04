Torres destacó el inicio de una nueva etapa de la pavimentación de la Ruta Nacional 40, llevada adelante con fondos provinciales

La obra, que se ejecuta entre Facundo y Los Tamariscos, ya registra un 40% de avance y forma parte del convenio de compensación de deuda entre la Provincia y el Gobierno nacional. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la importancia de recuperar corredores viales estratégicos para fortalecer la conectividad, la seguridad y el desarrollo productivo de la región. “Estamos invirtiendo recursos propios para devolverles a los chubutenses las rutas que se merecen”, aseguró.

En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el reinicio de los trabajos de pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos, una obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el oeste provincial.

La intervención abarca un total de 42,37 kilómetros y ya registra un 40% de ejecución. Los trabajos son financiados con recursos provinciales, a través del convenio de compensación de deuda celebrado entre Chubut y el Gobierno nacional, que permite avanzar en la recuperación de corredores pertenecientes a la red vial nacional.

Una respuesta a una demanda histórica

Al respecto, Torres destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y sostuvo que “estamos dejando atrás años de abandono en las rutas nacionales e invirtiendo recursos propios, que no son más que el esfuerzo de todos los contribuyentes, para devolverles a los chubutenses la seguridad y la conectividad que se merecen”.

“Esta obra es una respuesta concreta a una demanda histórica de nuestros pueblos. Estamos recuperando infraestructura fundamental para conectar localidades, fortalecer la actividad productiva y potenciar el turismo, demostrando que los recursos de Chubut pueden transformarse en obras que mejoren la vida de nuestra gente”, aseguró el mandatario.

En ese sentido, remarcó que “el Plan Galina representa una decisión de gestión muy clara: recuperar rutas que durante años estuvieron abandonadas, con planificación, inversión y obras concretas que empiezan y se terminan”.

Más de 42 kilómetros de recuperación integral

Actualmente, los trabajos se concentran en el acondicionamiento de la base granular existente y la ejecución de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho.

El proyecto contempla además el ensanche de la plataforma vial mediante la construcción de terraplenes y el alteo de banquinas, así como la demolición de sectores del pavimento deteriorado y la reconstrucción de la base granular, incorporando una capa anticongelante especialmente diseñada para las condiciones climáticas de la región.

Las tareas incluyen también trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y la construcción de banquinas enripiadas a lo largo de todo el tramo intervenido.

La recuperación de este corredor permitirá mejorar las condiciones de circulación, reducir los riesgos asociados al deterioro de la calzada y fortalecer la integración de las localidades del oeste chubutense, favoreciendo tanto el tránsito cotidiano de los vecinos como el transporte de la producción y la actividad turística.

Desde el Gobierno provincial se solicita a quienes circulen por el sector extremar las precauciones, respetar las velocidades máximas permitidas y atender la señalización preventiva dispuesta durante la ejecución de los trabajos.



