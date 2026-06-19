Torres convocó a todo el sector ganadero para profundizar la lucha contra la sarna ovina y defender la competitividad de Chubut

Por iniciativa del mandatario chubutense, el Gobierno Provincial encabezó una mesa de trabajo junto a productores, entidades rurales y organismos sanitarios nacionales para fortalecer el Plan Provincial de Sanidad Animal y profundizar las acciones destinadas a controlar y erradicar la sarna ovina.

Con el objetivo de fortalecer la producción ganadera, proteger la competitividad del sector y resguardar el estatus sanitario de la provincia, el gobernador Ignacio Torres encabezó una reunión de trabajo en la Sala de Situación junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el secretario coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche; autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); representantes de las sociedades rurales de toda la provincia, productores y equipos técnicos especializados.

El encuentro permitió analizar la situación sanitaria actual, evaluar los avances alcanzados a través del Plan Provincial de Sanidad Animal y definir nuevas medidas para profundizar la prevención, el control y la erradicación de la sarna ovina en todo el territorio provincial.

Proteger una actividad estratégica para Chubut

Durante la reunión, Torres ratificó la decisión del Gobierno Provincial de continuar realizando inversiones y fortaleciendo las herramientas destinadas a mejorar la sanidad animal, entendiendo que se trata de una política central para el desarrollo productivo de Chubut.

“Vamos a seguir acompañando al sector con acciones concretas, porque defender la sanidad animal también significa proteger el trabajo, la producción y las oportunidades de crecimiento para cientos de productores en toda la provincia”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, los representantes del sector coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo coordinado entre la Provincia, el SENASA, las entidades rurales y los productores para sostener los estándares sanitarios que caracterizan a Chubut y continuar mejorando la competitividad de la actividad ovina.

Más inversión, más tecnología y mayor presencia territorial

Entre los principales ejes abordados se destacó el fortalecimiento del Plan Provincial de Sanidad Animal, que contempla inversiones específicas destinadas a ampliar la capacidad operativa del programa y mejorar las herramientas de prevención y control de la enfermedad.

Asimismo, se analizaron las gestiones que la Provincia impulsa junto a laboratorios especializados para avanzar en la disponibilidad de tratamientos inyectables que complementen las herramientas sanitarias existentes y permitan mejorar la capacidad de respuesta frente a nuevos focos.

Otro de los aspectos centrales fue el fortalecimiento de la presencia territorial mediante la incorporación de médicos veterinarios y paratécnicos, quienes desarrollarán tareas de asistencia técnica, monitoreo sanitario, detección temprana y acompañamiento permanente a los productores.

También se repasaron las inversiones previstas para infraestructura y equipamiento, incluyendo la construcción y reacondicionamiento de baños sanitarios, la incorporación de baños móviles para establecimientos alejados y zonas de difícil acceso, la adquisición de insumos específicos para tratamientos y controles sanitarios y la compra de vehículos destinados a fortalecer la logística y capacidad operativa del programa.

Durante la mesa de trabajo se evaluó además la implementación de esquemas de doble baño sanitario como una herramienta complementaria para profundizar la contención de la enfermedad y reforzar las medidas preventivas en los establecimientos productivos.

Una agenda común para fortalecer al sector

Por su parte, el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón, destacó el nivel de articulación alcanzado entre todos los actores involucrados y remarcó que la participación activa de productores, entidades rurales, organismos sanitarios y el Estado resulta indispensable para alcanzar resultados sostenibles.

La reunión concluyó con la definición de una agenda de trabajo conjunta orientada a profundizar las acciones de prevención y control, consolidar los avances logrados en materia sanitaria y seguir fortaleciendo una actividad que forma parte de la identidad productiva de Chubut y constituye uno de los motores económicos de numerosas comunidades del interior provincial.

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