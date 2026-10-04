Torres confirmó una nueva inversión pesquera para Trelew: Arbumasa construirá una planta en la Zona Franca

El anuncio se realizó durante Argentina Week. La empresa formalizó la solicitud del lote y avanza con los trámites necesarios para iniciar una obra que generará 80 puestos de trabajo. Además, el Gobernador propuso a Nación eliminar las retenciones al sector a cambio de compromisos de reinversión en infraestructura y renovación de flota.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció, en el marco de Argentina Week, una nueva inversión para el sector pesquero provincial: la empresa Arbumasa formalizó la solicitud de un lote en la Zona Franca de Trelew para construir una planta de procesamiento, cuya etapa de edificación prevé generar 80 puestos de trabajo.

La confirmación se produjo durante el Argentina Week, en una jornada especialmente dedicada a la industria pesquera, que reunió a representantes del sector público y privado, cámaras empresariales, trabajadores y potenciales compradores internacionales, con el objetivo de promover inversiones, ampliar mercados y fortalecer la competitividad de la actividad.

“Tenemos una muy buena noticia para Trelew. La gente de Arbumasa ya formalizó el pedido del lote para Zona Franca, resta el impacto ambiental y en muy poco tiempo va a ser la segunda empresa que comience a edificar dentro de la Zona Franca de Trelew”, expresó Torres.

El mandatario destacó que la iniciativa representa una nueva oportunidad para incrementar la capacidad de procesamiento de los recursos pesqueros en territorio provincial, con el objetivo de generar más actividad industrial y empleo asociado al agregado de valor.

Una nueva planta pesquera para Trelew

El proyecto de Arbumasa contempla la construcción de una planta pesquera dentro de la Zona Franca de Trelew, cuya ejecución generará aproximadamente 80 puestos de trabajo durante la etapa de obra.

Actualmente, la empresa se encuentra finalizando el diseño arquitectónico y avanzando con los permisos ambientales correspondientes, con la previsión de comenzar los trabajos una vez completadas estas instancias.

De esta manera, Arbumasa se encamina a convertirse en la segunda firma en iniciar la construcción de instalaciones dentro de la Zona Franca de Trelew, ampliando las perspectivas de desarrollo industrial y procesamiento de productos pesqueros en la ciudad. La primera fue Pesquera Mediterráneo del Sur, con una planta que permitirá incorporar inicialmente a más de 120 trabajadores.

Arbumasa cuenta con una extensa trayectoria en la industria pesquera argentina, iniciada en Puerto Deseado, Santa Cruz. Actualmente dispone de una flota de diez embarcaciones que operan en el mar argentino: ocho buques tangoneros destinados a la captura de langostino y dos poteros especializados en calamar.

A ello se suman instalaciones de procesamiento y almacenamiento frigorífico en Puerto Deseado, con una producción anual informada de aproximadamente 10.000 toneladas de langostino argentino congelado a bordo y 4.000 toneladas de calamar.

Una jornada para promover inversiones y abrir nuevos mercados

El anuncio se concretó durante la agenda pesquera desarrollada en Argentina Week, que incluyó rondas de negocios entre empresas exportadoras argentinas e importadores y distribuidores del mercado francés, así como actividades de promoción del langostino y la vieira argentinos, acompañadas por una degustación de ambos productos.

La jornada contó con la participación del subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación y presidente del Consejo Federal Pesquero, Juan Antonio López Cazorla; el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. También participaron representantes de cámaras empresariales, compañías pesqueras y organizaciones sindicales vinculadas con la actividad.

Durante su intervención, Torres valoró la realización de estos encuentros y la posibilidad de vincular directamente a las empresas argentinas con nuevos inversores y compradores internacionales. “Es muy bueno darle el protagonismo que se merece la pesca, un recurso que se le puede agregar mucho más valor, que podemos ser mucho más competitivos”, sostuvo el Gobernador, quien también destacó la participación de representantes sindicales en las conversaciones sobre el futuro de la actividad.

Una propuesta para eliminar las retenciones y reinvertir en la industria pesquera

En el marco de la misma jornada, Torres presentó ante el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación una propuesta para avanzar en un acuerdo de competitividad que permita eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, bajo el compromiso de que las empresas reinviertan el ahorro fiscal generado en renovación de flota e infraestructura portuaria.

El mandatario planteó la posibilidad de replicar el esquema de trabajo conjunto implementado en la Cuenca del Golfo San Jorge, mediante el cual la Provincia, la Nación, los trabajadores y las operadoras asumieron compromisos destinados a mejorar las condiciones de inversión en la industria petrolera.

Como antecedente, mencionó la inversión de más de 1.200 millones de dólares anunciada por Pan American Energy para Cerro Dragón durante Argentina Week, vinculada con un nuevo proyecto de recuperación terciaria presentado para su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En relación con la pesca, Torres estimó que el costo fiscal para Nación de eliminar los derechos de exportación se ubicaría entre los 60 y 80 millones de dólares, recursos que, mediante un acuerdo sectorial, podrían traducirse en nuevas inversiones productivas.

“El círculo virtuoso que podríamos generar haciendo el mismo acuerdo de competitividad, sumando a los gremios, sumando a la provincia y sumando a la Nación y sumando a las empresas que se comprometan a reinvertir ese ahorro fiscal en renovación de flota o infraestructura portuaria, sería un golpe impresionante y sería muy beneficioso para Chubut, para Mar del Plata y sobre todo para toda la Argentina que necesita exportar más y generar más divisas”, expresó.

El Gobernador señaló además que la propuesta ya había sido conversada con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes manifestaron su disposición a discutir la iniciativa.

De esta manera, Chubut sumó a su participación en Argentina Week un nuevo proyecto de inversión pesquera para Trelew y una propuesta de trabajo conjunto destinada a mejorar la competitividad del sector, promover la industrialización de los recursos y transformar los beneficios fiscales en infraestructura, producción y empleo.



