Torres confirmó inversión de PAE por USD250 millones en Chubut: “Es un hito histórico que abre la puerta a una nueva etapa en la provincia”

Así lo expresó el titular del Ejecutivo tras la firma de un acta acuerdo con las máximas autoridades de Pan American Energy para la reconversión del área de Cerro Dragón en una concesión no convencional de hidrocarburos. La confirmación por parte de la empresa de un importante proyecto shale para el Golfo San Jorge garantizará el sostenimiento de la actividad y los puestos de empleo de uno de los principales sectores de la economía provincial. “Logramos en poco más de un año garantizar a los empresarios que en Chubut se puede invertir y trabajar con la tranquilidad de tener seguridad jurídica, paz social y un esquema de alivio fiscal”, aseguró.



El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, presentó oficialmente este lunes el proyecto de reconversión del área de Cerro Dragón en una concesión no convencional de hidrocarburos por parte de la empresa Pan American Energy. Como parte de las distintas operaciones que desarrolla en la provincia, la compañía comprometió una inversión cercana a los 250 millones de dólares para la ejecución de un plan piloto con objetivo shale en el Golfo San Jorge, asegurando así el sostenimiento de la actividad y los puestos de trabajo en el sector.



“Lo más importante es cortar con la espiral de destrucción del empleo”, expresó el mandatario chubutense tras la presentación y posterior rúbrica de un acta acuerdo con las máximas autoridades de la empresa; y reveló que “logramos la calidad institucional necesaria para poder garantizar a los empresarios que en esta provincia se puede invertir y trabajar con la tranquilidad de tener seguridad jurídica, paz social y un esquema de alivio fiscal”.



Cabe señalar que la compañía comprobó la existencia de shale gas en Cerro Dragón y obtuvo la autorización de la provincia del Chubut para reconvertir el área, pudiendo de este modo desarrollar actividad convencional complementaria, por lo que la nueva producción de shale gas resultante permitirá contrarrestar el declino natural de áreas maduras y trazar un nuevo horizonte de inversión.



En el acto desarrollado en el Centro de Convenciones del Museo Egidio Feruglio de Trelew, participaron además el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; el Vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el representante legal de la compañía, Rodolfo Díaz; el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el presidente de Petrominera Chubut, Héctor Millar; y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce.



También estuvieron presentes los secretarios generales del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila; del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada; y de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Raúl Silva; así como legisladores nacionales y provinciales, intendentes, referentes de Cámaras Empresariales; funcionarios del gabinete provincial y miembros de fuerzas de seguridad, entre otras autoridades.



Previsibilidad y calidad institucional



Luego de la firma del acuerdo, el gobernador manifestó que más allá “de las expectativas en lo productivo y económico, tenemos que ser conscientes del contexto”, e indicó al respecto que “hace algunas semanas nos encontramos con un barril casi negativo, donde no solo el sector podía estar muy condicionado sino también la provincia”.



Consideró que “en Argentina estamos acostumbrados a la incertidumbre, a estos cortoplacismos económicos de la macro que constantemente nos proponen nuevos desafíos para garantizar inversiones”. Sin embargo, apuntó el mandatario, “como provincia entendimos que podíamos dar muestra de previsibilidad, de calidad institucional y sobre todo de confianza”.



Torres expresó que en medio de un contexto de “mucha volatilidad y de una guerra arancelaria que pocos entienden, fuimos contrastando todos esos obstáculos y en poco más de un año pudimos salir de estar últimos en el ranking de transparencia y entendimos que si le quitábamos la pata encima a la producción y al trabajo el efecto iba a ser multiplicador, con más inversiones, con un aumento en la recaudación y con la generación de más puestos de trabajo”, remarcó.



Agenda de desarrollo



El titular del Ejecutivo instó no solo “a aprender de nuestra experiencia sino también de los errores”, y precisó en ese aspecto que “me tocó asumir en medio de un contexto muy complicado y aun así logramos algo histórico: por primera vez esta provincia logró ponerse de acuerdo, donde absolutamente todos los intendentes, todos los gremios acá sentados, el empresariado, y el gobierno de la provincia estamos hermanados para forjar una agenda de desarrollo que les permita a las futuras generaciones vivir en una provincia mejor”.



Torres señaló que “la calidad institucional es clave para que el que venga a invertir sepa que en esta provincia va a tener la garantía de que no se van a poner palos en la rueda y que hay un Estado que siempre va a apuntar a facilitar los procesos”.



Ante un auditorio colmado, el mandatario remarcó asimismo que “tenemos el orgullo de poder ser la generación que siente definitivamente las bases de una provincia pujante, de una provincia bendecida, y que podemos ser una provincia productora no solo de petróleo sino también de gas. Depende de los sindicatos, las empresas y del gobierno que este proceso sea exitoso”.



Acuerdo de competitividad



Torres se refirió además al encuentro que en los próximos días mantendrá en Comodoro Rivadavia con intendentes, dirigentes gremiales y representantes de Cámaras Empresariales. “En medio de una situación compleja, por primera vez en la historia de la provincia vamos a estar firmando un acuerdo de competitividad que nos lleva a levantar la vara institucional y a mostrar que los errores del pasado no los vamos a volver a cometer nunca más”, reveló.



En el tramo final de su discurso, el mandatario consideró que “no son muchas las oportunidades que tenemos de mostrarle a la ciudadanía que pueden volver a confiar en la dirigencia”, e indicó que “este acuerdo social que estamos haciendo nos va a llevar a una agenda de desarrollo que sea sostenible en el tiempo”.



Finalmente, el gobernador instó a “seguir por este sendero del orden público, de la austeridad, de la responsabilidad para volver a poner a la provincia en ese lugar preponderante que nunca debió haber perdido”.



Nuevo horizonte de inversión



En tanto, el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, habló en su mensaje de la historia de la compañía “que comenzó a escribirse en Chubut y es donde nosotros empezamos a construir los cimientos de la empresa hace ya más de 70 años”.



El ejecutivo sostuvo que “el esfuerzo y las inversiones llevaron a que PAE pueda construir y generar en Cerro Dragón el yacimiento más grande de producción de hidrocarburos en el país”, e indicó que “aunque esto ya no es más así por la madurez de la cuenca, la geología y por las realidades de la industria, nos propusimos cambiar esta realidad y enfocarnos en un nuevo horizonte de inversión para dar más sustentabilidad a la cuenca”.



Explicó que “nos propusimos explorar el potencial no convencional de Cerro Dragón y esto lo vamos a plasmar en este piloto con una inversión estimada de 250 millones de dólares”, e indicó que si bien “va a llevar mucho esfuerzo, lo vamos a hacer porque tenemos la experiencia en otras cuencas y porque tenemos la historia de 100 años de industria en esta querida provincia”



Hito



En el marco de la presentación, el vicegobernador Gustavo Menna manifestó que se trata de “un hito de reconversión en la Cuenca del Golfo San Jorge en un escenario internacional complejo y donde se puede alumbrar un acuerdo que permite dar seguridad, dar tranquilidad a las empresas, a la cadena de producción, a los trabajadores y a la comunidad”.



La firma es “fruto de un trabajo extenso que fue posible porque previamente hubo un trabajo de recuperación de las cuentas públicas y de terminar con ese círculo vicioso de endeudamiento para gastos corrientes”, expresó Menna e indicó que el acuerdo “implica marcar un hito para que la cuenca siga siendo ese gran soporte de la energía, del crecimiento y de desarrollo no solo de Chubut sino de toda la Argentina”.



Recursos, tecnología y desarrollo



Pan American Energy reconvirtió el área de Cerro Dragón en una concesión no convencional de hidrocarburos tras verificar la existencia de shale gas dentro de la formación D-129. La compañía comprobó que estos recursos se encuentran accesibles con la tecnología actualmente disponible en el área de Cerro Dragón. PAE continuará con la actividad convencional que desarrolla desde hace casi 70 años en la provincia del Chubut.



La empresa comprobó la existencia de shale gas mediante la interpretación de sísmica 3D, el análisis de los datos de pozos preexistentes y la perforación de un pozo, que en conjunto verificaron la presencia de intervalos de entre 70 y 150 metros de espesor en áreas ubicadas a menos de 3.500 metros de profundidad dentro de la formación D-129. Adicionalmente, el pozo perforado confirmó el pronóstico del tipo de hidrocarburo esperado (gas húmedo) y que el intervalo objetivo se encuentra en un nivel de sobrepresión favorable para la productividad en yacimientos no convencionales.



En base al resultado de los estudios geológicos obtenidos, PAE ejerció el derecho otorgado por la Ley Federal de Hidrocarburos 17.319 y el Decreto Nacional N° 1057/24 en sus artículos 27 bis y 30, respectivamente, solicitando a la provincia del Chubut la reconversión de la concesión de Cerro Dragón en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, la cual fue autorizada por decreto provincial por un plazo de 35 años.



Dado el largo plazo requerido para el desarrollo no convencional y por aplicación del artículo 35 de la Ley 17.319, en orden a la magnitud de la inversión, se adicionan 10 años al plazo indicado.



Pan American Energy fundamentó la solicitud de reconversión en la ejecución de un plan piloto con objetivo no convencional que incluye la perforación de 5 pozos de hasta 3.500 metros de profundidad en su eje vertical y de hasta 3.000 metros en su eje horizontal. El primero de ellos ya fue perforado con 1.500 metros de rama lateral y 25 etapas de fractura espaciadas cada 60 metros comprobándose la viabilidad operativa y la existencia de shale gas. Adicionalmente, PAE implementará técnicas de recuperación terciaria en más de 50 pozos, comprometiendo una inversión cercana a los 250 millones de dólares.