Torres confirmó inversión de más de 700 millones de pesos para renovar mobiliario de las escuelas de Chubut

«Es un plan sin precedentes en la provincia y tenemos el objetivo de llegar a todas escuelas de los tres niveles para comenzar de la mejor manera el ciclo lectivo 2026», dijo el gobernador. La adquisición incluye pupitres individuales y trapezoidales, sillas para todos los niveles -con equipamiento específico para Educación Inicial-, armarios metálicos, escritorios docentes, pizarras fijas y móviles, y mesas de comedor.

El gobernador del Chubut Ignacio «Nacho» Torres confirmó «una inversión de más de 700 millones de pesos para poner en marcha de un ambicioso plan de renovación de mobiliario educativo que va a llegar a las escuelas de todos los niveles de la provincia».

Torres indicó que «es un plan sin precedentes en la provincia y tenemos el objetivo de llegar a todas escuelas de los tres niveles para comenzar de la mejor manera el ciclo lectivo 2026». La adquisición incluye pupitres individuales y trapezoidales, sillas para todos los niveles -con equipamiento específico para Educación Inicial-, armarios metálicos, escritorios docentes, pizarras fijas y móviles, y mesas de comedor.

También el gobernador afirmó que «esta renovación de equipamiento, que ya comenzamos a distribuir, va a llegar a las escuelas de las seis regiones educativas en la que está dividida la provincia» y en ese marco destacó «el fuerte trabajo que viene realizando el ministro José Luis Punta y el personal del Ministerio de Educación para concretar este programa que va a continuar con más entregas en los próximos meses».

Fortalecer los entornos de enseñanza

El Plan Provincial de Renovación de Mobiliario Escolar es una iniciativa estratégica destinada a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la provincia, y su despliegue comenzó a principios de noviembre con entregas en distintas localidades de la Región I.

Desde el Ministerio de Educación se confirmó que el 7 de noviembre pasado recibieron mobiliario las Escuelas N° 453, 81 y 4405 de El Hoyo; las Escuelas N° 80 y 727 de Cholila; la Escuela N° 2417 de Epuyén; las Escuelas N° 93 y 532 de El Maitén; y las Escuelas N° 108, 109 y 563 de Lago Puelo y Las Golondrinas. Estas acciones iniciales permitieron renovar aulas, espacios comunes y áreas administrativas en establecimientos de Nivel Inicial, Primario y Secundario.

A partir del 12 de noviembre, las entregas continuaron en escuelas de Trelew y Rawson, las cuales fueron acompañadas en varias ocasiones por el ministro de Educación, José Luis Punta, y subsecretarios y directivos de la cartera a fin de relevar el impacto que tienen en el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.

Al respecto Punta confirmó que «por pedido del gobernador Ignacio Torres el plan prevé llegar de manera progresiva a todas las escuelas de la provincia de Nivel Inicial, Primario o Secundario que requieran mobiliario nuevo o de recambio, con la idea de llegar al inicio del Ciclo Lectivo 2026 en las mejores condiciones posibles».

Entregas recientes

En Trelew específicamente fueron alcanzadas las Escuelas N° 53, 78, 165, 189, 195 y 452, mientras que en Rawson recibieron equipamiento las Escuelas N° 185, 441, 504, 167 y 178.

En tanto que el pasado viernes 28 de noviembre, se realizaron nuevas entregas de mobiliario en las Escuelas N° 175, 7716 y 220 de la misma ciudad. En la Escuela N° 175, el equipamiento permitirá fortalecer aulas y dependencias institucionales.

La Escuela N° 7716 del Barrio San Martín incorporó mobiliario para sus aulas y sectores administrativos, mientras que la Escuela N° 220 sumó equipamiento destinado a mejorar la organización y el uso de sus espacios educativos.

De manera paralela, se concretaron nuevas entregas en instituciones de Rawson, entre ellas las Escuelas N° 47, 425 y 702. En estos establecimientos se distribuyó mobiliario para fortalecer aulas, espacios comunes y sectores administrativos, acompañando las necesidades relevadas por cada equipo directivo. Estas acciones complementan la primera etapa del Plan, desarrollada durante noviembre, y consolidan la continuidad del proceso de renovación en la capital provincial.

Con la implementación sostenida del Plan Provincial de Renovación de Mobiliario Escolar, la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, a través del Ministerio de Educación, reafirma su compromiso con la mejora de los entornos institucionales y la construcción de espacios seguros, confortables y adecuados para el desarrollo de las trayectorias educativas en toda la provincia.

—