Torres confirmó el lanzamiento del Plan Operativo Invernal 2026 y destacó el fortalecimiento en la prevención de incendios

En ese marco el mandatario anunció que el adicional percibido por los brigadistas durante la temporada de verano, se abonará también al cien por ciento en la temporada invernal, en reconocimiento al trabajo preventivo de quienes integran el Servicio Provincial del Manejo del Fuego. El operativo también establece la cooperación permanente entre Provincia, municipios, productores e instituciones mediante tareas de prevención, apoyo al control de incendios y relevamiento de familias que residen en áreas de interfase, reduciendo el riesgo de eventos ígneos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el decreto para el lanzamiento del Plan Operativo Invernal 2026 y confirmó que todos los brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego percibirán el cien por ciento del adicional “por rendimiento y prestación de servicios”, cuyo monto correspondía al 50% durante la época invernal.

El dispositivo preventivo tiene como objetivo la implementación de tareas destinadas a reducir el impacto de los incendios forestales, así como fortalecer la conservación de bosques nativos, el manejo de residuos, la restauración ecológica y el control de especies exóticas, entre otras acciones.

Reconocimiento al trabajo de los brigadistas

La labor preventiva de las brigadas de Chubut “es el pilar fundamental que nos permite anticiparnos, proteger viviendas y recursos naturales y, por sobre todas las cosas, salvar vidas”, remarcó el titular del Ejecutivo, agregando que “por este motivo, vamos a extender el adicional por prestación de servicios de la temporada de verano durante este invierno, reconociendo el trabajo invaluable de quienes arriesgan su vida para proteger la de todos los chubutenses”.

Recursos e infraestructura

Por otra parte, el mandatario hizo hincapié en el acompañamiento del Estado para dotar de herramientas y mejores condiciones al Servicio Provincial del Manejo del Fuego, y ratificó que “no solamente atravesamos una etapa crítica de incendios durante el último verano, sino que hoy nos encontramos en un contexto económico nacional complejo, y eso nos obliga a ser creativos, responsables y a redoblar los esfuerzos para garantizar la tecnología, la infraestructura y los recursos que nuestros brigadistas necesitan para seguir jerarquizando su profesión”.

Plan Operativo Invernal 2026

A través del Decreto N° 620/26, el Gobernador instruyó a la Secretaría de Bosques a implementar el Plan Operativo Invernal, cuyo objetivo es desarrollar tareas preventivas para reducir el impacto negativo de los incendios forestales, fortalecer la conservación de bosques nativos, promover el manejo adecuado de residuos, avanzar en acciones de restauración ecológica y controlar especies exóticas, entre otras medidas.

Asimismo, el documento establece el pago “de modo excepcional y en su totalidad” del adicional 1.229 denominado “por rendimiento y prestación de servicios” a todo el personal que integra el Servicio Provincial del Manejo del Fuego, nómina que incluye a un total de 248 brigadistas asignados a las jurisdicciones de Epuyén, El Maitén, Esquel, Trevelin, Río Pico, Lago Puelo, Puerto Patriada, Corcovado, Las Golondrinas y Cholila.

El decreto también establece, entre los objetivos del Plan Operativo Invernal 2026, la cooperación permanente entre municipios, productores, instituciones y el Estado provincial para el relevamiento de datos de familias que residen en áreas de interfase, así como el despliegue de acciones preventivas y de apoyo en el control de incendios.



