Torres anunció una inversión de casi $5 mil millones para construir 60 viviendas destinadas a trabajadores esenciales en Esquel

El proyecto será financiado por la Provincia a través del Plan Galina y ejecutado por el Municipio. Las unidades se edificarán en Valle Chico, en lotes que ya cuentan con redes de gas, agua, energía eléctrica y conectividad.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes en Esquel la firma de un convenio para la construcción, en una primera etapa, de 60 viviendas destinadas a trabajadores esenciales de los sectores de Salud, Educación y Seguridad.

La iniciativa demandará una inversión provincial de $4.810.225.624,08, a través del Plan Galina. Las unidades, de uno y dos dormitorios, serán financiadas por el Gobierno del Chubut y ejecutadas por la Municipalidad de Esquel, que tendrá a su cargo los aspectos técnicos, administrativos, contractuales y legales de la obra.

Viviendas con servicios

Acompañado por el secretario de Infraestructura de la Provincia, Hernán Tórtola, Torres destacó que el proyecto permitirá dar continuidad a la política habitacional en la ciudad y recordó que actualmente se encuentra en su etapa final un plan de 50 viviendas ejecutado a través del IPV.

“Estas nuevas 60 viviendas van a estar destinadas a trabajadores esenciales de Salud, Educación y Seguridad, con un método de rápida construcción”, señaló el Gobernador, y remarcó que el financiamiento provincial y la ejecución municipal “son una garantía de que las cosas se van a hacer bien”.

Asimismo, valoró las obras realizadas en Valle Chico para garantizar que las nuevas unidades cuenten con los servicios correspondientes. “Hoy todas las familias tienen acceso al gas; también se puso en valor la cisterna para que puedan acceder a la red de agua sin inconvenientes, y se mejoraron la red eléctrica y la conectividad”, detalló.

“Cada solución habitacional tiene que tener servicios, porque de lo contrario es una estafa. Por eso, en el marco del Plan Galina, los intendentes tienen la responsabilidad de garantizar que los lotes cuenten con servicios”, sostuvo Torres.

El mandatario expresó además que “en pocos meses estas viviendas van a ser una realidad para muchas familias de los sectores de la Salud, la Seguridad y la Educación que verdaderamente lo necesitan”.

Desarrollo y expansión turística

Las 60 nuevas unidades se sumarán a las 50 viviendas que ya se encuentran en ejecución en Esquel. Torres también destacó el impacto de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas en la ciudad y señaló que las exenciones impositivas para construcciones residenciales contribuirán a dinamizar la obra pública y privada.

“En un momento muy complejo a nivel nacional, Esquel está recibiendo una inversión récord en infraestructura turística, que genera trabajo y fortalece el desarrollo de toda la región”, afirmó.

Ejecución local

Por su parte, el intendente Matías Taccetta explicó que las viviendas estarán ubicadas en Valle Chico y que su construcción generará empleo local.

Además, el jefe comunal anticipó que el Municipio prevé finalizar las unidades en un plazo de entre cinco y seis meses. Para ello, la obra será llevada adelante por una unidad ejecutora municipal integrada por profesionales que ya trabajaron en el diseño aprobado por la Provincia, con la posterior contratación de cooperativas y empresas de la zona, para garantizar que la mano de obra empleada en la construcción sea local.

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