Torres anunció una importante obra de infraestructura para el Gaiman FC: «Será un salto de calidad para el deporte en el Valle»

El titular del Ejecutivo recorrió la institución y se reunió con sus autoridades, en el marco del acompañamiento a los clubes de la provincia. Durante la recorrida, Torres confirmó que el Gobierno se hará cargo de terminar la esperada cancha de césped sintético que, durante años, fue una obra postergada por anteriores gestiones. «El deporte es uno de los ejes de nuestra política de Estado, por eso vamos a seguir acompañando a todos y cada uno de los clubes», expresó.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó una recorrida por las instalaciones del Gaiman Fútbol Club, donde se llevó adelante una Clínica de Fútbol y el esperado encuentro de cierre de año de la institución, que contó con la participación de jóvenes de distintas localidades de la provincia.

Durante la actividad, de la cual también participó el intendente de la localidad, Darío James, el presidente de Gaiman FC, Guillermo Daniel Krebs y autoridades de Chubut Deportes, el mandatario anunció que la Provincia se hará cargo de la finalización de cancha de césped sintético del club, una obra postergada por anteriores gestiones y que, una vez terminada, mejorará sustancialmente el desarrollo de las prácticas deportivas en la entidad.

«Un salto de calidad»

Torres sostuvo que «los clubes son espacios de encuentro que aportan un valor enorme no solo a la comunidad, sino también a cada uno de los chicos que día a día se forman en estas instituciones, construyendo ciudadanía y construyéndose como mejores personas», y agregó que «el deporte es uno de los ejes de nuestra política de Estado, por eso vamos a seguir acompañando a todos y cada uno de los clubes; y en este caso, asumiendo el compromiso de terminar una obra tan esperada por los socios y que, durante años, distintas gestiones han elegido postergar».

«Así como las obras hoy en Chubut comienzan y terminan como corresponde, las promesas se cumplen y vamos a trabajar junto a las autoridades del club para finalizar este proyecto y dar un salto de calidad, tanto para la institución como para todo el deporte en el Valle», señaló el Gobernador.

En el mismo sentido, agregó que «soy consciente del esfuerzo diario que se pone para sacar adelante a este club y para contar con más y mejor infraestructura, sin mencionar cómo creció la institución, algo que es motivo de orgullo para todos», remarcando que «lo más lindo es ver a las familias de los socios trabajando todas juntas para darle a las futuras generaciones un lugar de encuentro».

«Cuando hay un club como este, que hermana a toda una localidad, esto es algo que se da naturalmente», expresó el titular del Ejecutivo, concluyendo que «después de mucho tiempo, y con mucho esfuerzo, la comunidad va a poder contar con su cancha de césped sintético».

Infraestructura deportiva

La terminación de la cáncha de césped sintético de Gaiman FC, anunciada por Torres, constituye una importante mejora en la infraestructura de la institución, dotando al predio de un mayor espacio para todas las divisiones, ratificando el compromiso del Gobierno Provincial con el deporte local.



