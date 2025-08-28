Torres anunció un régimen especial que beneficiará a más de 15 mil contribuyentes de Chubut

La medida se implementará a partir del 1 de septiembre, según lo dispuesto por la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECh). Al respecto, el mandatario provincial subrayó que “es el resultado de un trabajo comprometido y permanente para hacer lo que dijimos desde el primer día: quitarle el pie de encima a la producción”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, instruyó a la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECh) a implementar un Régimen Especial de Regularización Transitoria destinado a aliviar la carga fiscal de los contribuyentes de la provincia.

Se prevé que los beneficios alcancen a cerca de 16.000 contribuyentes, más del 80% de ellos pequeños contribuyentes con deudas menores a un millón de pesos.

La medida comenzará a regir el lunes 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre, alcanzando las siguientes obligaciones: deudas en estado administrativo y judicial de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos, Tasas, Inmobiliario, Ley XXIV N° 17 (Pesca), Multas y Planes de Pago Caducos.

“Trabajo comprometido y permanente”

Al respecto, Torres señaló que la iniciativa “va a aliviar notablemente la situación de más de 15 mil contribuyentes, y es un paso más dentro del conjunto de medidas que estamos implementando desde el día uno para facilitarle la vida al contribuyente”.

El mandatario también destacó que la puesta en marcha de nuevos esquemas bajo la órbita de la ARECh “es el reflejo de un trabajo comprometido y permanente para hacer lo que dijimos desde el primer día: quitarle el pie de encima a la producción y ayudar a que los pequeños contribuyentes regularicen sus deudas, con una fuerte baja en los intereses”.

Condiciones Generales

Según la Resolución N° 0243/25 de la ARECh, firmada por el director ejecutivo Pablo Asnaghi y el subdirector ejecutivo Guillermo Williams, las condiciones establecidas son:

• Deuda administrativa

• Pago único: reducción del 50% de intereses resarcitorios.

• Hasta 6 cuotas: anticipo del 5% de la deuda; reducción del 30% de intereses resarcitorios; reducción del 100% en la tasa de financiación.

• Hasta 12 cuotas: anticipo del 10% de la deuda; reducción del 10% de intereses resarcitorios; reducción del 50% en la tasa de financiación.

• Deuda judicial

• Pago único: reducción del 20% de intereses resarcitorios y 20% de punitorios.

• Hasta 6 cuotas: anticipo del 10% de la deuda; reducción del 10% de intereses resarcitorios y 10% de punitorios; reducción del 100% en la tasa de financiación.

• Hasta 12 cuotas: anticipo del 15% de la deuda; reducción del 50% en la tasa de financiación.

Autogestión de deuda

La ARECh informó que el plan de pagos se podrá solicitar en la web oficial www.arech.gob.ar con clave fiscal.

Como novedad, se lanza la modalidad de “Autogestión”, que permitirá al contribuyente seleccionar directamente en su cuenta corriente la deuda a consolidar en el plan.

Los débitos de las cuotas se realizarán en la CBU declarada por el contribuyente, lo que representa una mejora sensible respecto del plan permanente vigente (Resol. N° 390/17 DGR), tanto en la gestión como en los intereses aplicados.



