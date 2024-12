Torres anunció la creación de la Sub Zona Franca de Trelew: «Será un antes y un después para la ciudad y para la provincia»

Así lo aseguró el mandatario chubutense, en el marco del aniversario por el primer año de gestión del ejecutivo municipal de Trelew. Además, Torres aseguró que la Sub Zona será la más grande del país y otorgará ventajas impositivas a las empresas que funcionan en el área en cuestión, promoviendo la competitividad a nivel local y provincial.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, confirmó la creación de la Sub Zona Franca para la localidad de Trelew, en el marco del aniversario del primer año de gestión del intendente Gerardo Merino, coincidente con el primer aniversario de asunción del mandatario provincial. La Sub Zona Franca será presentada este sábado en el Parque Industrial de Trelew.

Asimismo, el Gobernador participó junto al intendente Gerardo Merino del acto de inauguración de la nueva calle Murga, en una emotiva jornada que contó con la presencia de la comunidad local, legisladores, concejales, sindicatos y representantes de universidades, colectividades, instituciones y organizaciones intermedias, empresarios y comerciantes de la zona.

También participaron del acto los intendentes de Gaiman, Darío James; de Rawson, Damián Biss; de Las Plumas, Sergio Bowman; ministros y secretarios del Gabinete Provincial, concejales y funcionarios de la Municipalidad de Trelew.

Ventajas impositivas y mayor competitividad

En relación a la creación de la Sub Zona Franca, Torres explicó que «hoy podemos confirmar que el ministro de Economía de la Nación firmó la creación de la Sub Zona Franca más grande de la Argentina, y el sábado estaremos presentando este hito verdaderamente histórico junto con Gerardo Merino y todos los intendentes, pero fundamentalmente con todo el pueblo trelewense, que se merece vivir en una ciudad como nunca debería haber dejado de serlo».

En la misma línea, sostuvo que «actualmente, todos los recursos que exportamos desde la provincia pagan muchísimos impuestos de derechos de exportación, los cuales no se coparticipan, por ende no vuelven y se quedan en las arcas nacionales» y adelantó que «a partir de la creación de la Sub Zona Franca, todo lo que se produce y se exporta estará exento de impuestos, lo que nos dará una ventaja comparativa muy importante, que nos hará más competitivos y compensará el desfasaje que, por mayores costos logísticos, constituía una plaza poco rentable para que se radiquen empresas».

«Las empresas locales van a poder agregar valor a sus recursos, lo cual significa más trabajo y, en definitiva, un círculo virtuoso: es un antes y un después para Trelew y para la provincia», consignó el titular del Ejecutivo provincial.

«Crecimiento exponencial»

«La Patagonia está creciendo, es una tierra bendecida y tenemos que prepararnos para que nuestra gente esté capacitada para afrontar ese crecimiento exponencial», destacó Torres en virtud del Plan Provincial de Desarrollo de Perfiles Profesionales para la Industria Metalmecánica de Chubut, anunciado este lunes.

«Muchas de las empresas que sufrían la incertidumbre de tener que despedir gente, a partir de ahora van a empezar a pensar en tomar gente, como el caso de una de las empresas que comprometió una inversión de 10 millones de dólares para incrementar su producción en el Parque Industrial», apuntó también el mandatario, en relación al compromiso rubricado entre el Ejecutivo provincial y Peinaduría Río Chubut.

«Se han logrado objetivos fundamentales»

De igual manera, durante su discurso en la apertura del acto aniversario, Torres celebró los resultados de la gestión municipal, destacando el rol de Gerardo Merino al frente del Ejecutivo local, y planteó que «este intendente es un ejemplo de gestión, y lo vemos en la cantidad de personas que están presentes en este acto, que son aquellas que nos votaron a Gerardo como intendente y a mí como Gobernador, pero también aquellos que no lo hicieron y hoy ven una ciudad ordenada y limpia, algo que en el pasado parecía utópico».

«Trelew es un pueblo del cual estoy profundamente orgulloso y que hoy es un ejemplo de recuperación», ponderó el titular del Ejecutivo municipal, anticipando que «como muchos decían, Trelew va a ser un pueblo logístico, pero también uno industrial como lo fue en su momento, y volverá a ser una localidad turística, porque todos los objetivos que se fueron logrando este año han sido fundamentales; recordemos el nuevo Museo Egidio Feruglio, los dos hoteles que se construirán y tantas otras cosas que no podrían concretarse si no hay entusiasmo, previsibilidad y coraje».

«Cuando se hacen las cosas bien, con honestidad, transparencia y convicción, suceden», puntualizó finalmente el titular del ejecutivo chubutense.

«Un municipio más eficiente»

Por su parte, el intendente Gerardo Merino recordó que «arrancamos la gestión con deudas, edificios destruidos y una flota abandonada, incluso con riesgo de no poder garantizar los servicios básicos esenciales, marcando prioridades» y agregó que «las necesidades eran muchas, sobre todo en el área social y estructural de la ciudad, por eso no debemos olvidar nunca desde dónde arrancamos».

«Luego de un año de gestión, contamos con un municipio más eficiente y ágil en el que predominan la buena atención y el buen trato, brindando respuestas a los vecinos de Trelew», señaló el jefe comunal, resaltando en el mismo tenor que «avanzamos con la digitalización del municipio, y antes de fin de año estará puesto en marcha ‘Muni Digital’, un sistema para realizar todo tipo de trámites que, además, interactuará con el sistema Dino, que el Gobierno Provincial presentó esta semana».

«Logramos tener un municipio más ágil, más amigable y una ciudad más moderna», añadió por último Merino, agradeciendo a “los vecinos de Trelew, y profundamente a los empleados municipales por haber asumido el compromiso que tomamos y haber entendido cuál era el camino, trabajando desde el minuto uno para sacar adelante la ciudad».

Obra concluida

Durante el acto por el aniversario de la gestión municipal, Torres inauguró la obra de repavimentación de la calle Capitán Murga, comprendida entre la Rotonda 5 de octubre y la calle Bolivia, la cual hasta entonces se encontraba en malas condiciones de estado y transitabilidad, y la actual gestión arbitró los medios para que las tareas concluyeran. Concretamente, se reemplazaron 360 metros de cordones y 1.730 metros cuadrados de pavimentos y badenes.

Seguidamente, el Gobernador junto al intendente Merino realizó el tradicional corte de cinta de la máquina Motoniveladora New Holland R-G 170, adquirida gracias a los aportes de los contribuyentes de la ciudad de Trelew.

