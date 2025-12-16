Torres anunció el inicio de un plan de obras por más de 2.700 millones de pesos en Rawson

El gobernador lo confirmó tras llegar a un acuerdo con la prestataria de los servicios públicos de la ciudad capital que compensará lo adeudado a la Provincia con la puesta en marcha de un plan que incluye la nueva subestación transformadora para el Hospital Santa Teresita, el reemplazo de 800 luminarias por tecnología LED en la Doble Trocha desde ayer lunes y la compra de 64 transformadores para mejorar los servicios en la Comarca Andina y el interior provincial, entre otra infraestructura y equipamiento.

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres firmó un acuerdo con la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada mediante el cual la prestataria pagará a la Provincia una deuda de más de 2.700 millones de pesos con la ejecución de obras emblemáticas para la ciudad capital, entre ellas la nueva subestación transformadora para el Hospital «Santa Teresita» que permitirá el correcto funcionamiento del tomógrafo.

«Se pusieron en marcha desde este lunes obras imprescindibles que garantizan y mejoran notoriamente la prestación de los servicios públicos de la capital del Chubut» destacó el gobernador tras la rúbrica del documento legal junto al secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y el interventor de la Cooperativa de Rawson, Juan Manuel Ibañez, que también compromete a la prestataria de servicios públicos a entregar millonario equipamiento.

Torres resaltó que «este acuerdo que se da en el marco de la decisión que tomamos de intervenir la entidad para sanear su situación», y subrayó que «a partir de ahora la Cooperativa va a compensar la deuda acumulada entre 2020 hasta fines de mayo de este 2025 por incumplimientos de la Ley I N° 26 con la Provincia con la ejecución de obras, muchas de las cuales son emblemáticas para el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y electricidad, además de equipamiento».

Obras que marcan un antes y un después

En el listado de obras que deberá ejecutar la Cooperativa a partir del acuerdo firmado con el gobernador Ignacio Torres, se destacan: el reemplazo del equipo de media tensión del Hospital Zonal «Santa Teresita» y la compra de una nueva subestación transformadora con una potencia instalada de 630kVA con un costo de 384 millones de pesos.

Entre otros trabajos, Torres anunció que la prestataria «comenzaó este mismo lunes con el reemplazo de 800 luminarias por tecnología LED en la Doble Trocha entre Rawson y Playa Unión por más de 208 millones de pesos, lo que sin dudas va a mejorar la seguridad vial y también beneficiar a todos los que transitan este trayecto, sobre todo en el verano cuando las familias visitan la villa balnearia».

Agregó el gobernador que «también y de acuerdo al convenio, la Cooperativa de Rawson va a comprar 64 transformadores que los vamos a destinar al mejoramiento de la prestación de los servicios en la Comarca Andina y el interior de nuestra provincia y será Servicios Públicos el encargado de las instalaciones».

«En sólo estas tres obras estamos hablando de una inversión que supera los 1.000 millones de pesos» destacó el gobernador.

Listado de obras y equipamiento

En el listado de equipamiento y obras a ejecutar figuran además la adquisición e instalación de bomba sumergible para captación de agua cruda y otra bomba centrífuga de impulsión de agua filtrada, ambas en la Planta Potabilizadora; más de 1.000 reemplazos de luminarias por tecnología LED en Playa Unión; la contratación y actualización del sistema SCADA servicio de agua potable; y la renovación de seis celdas de media tensión en aislación integral, mejorando la confiabilidad del servicio.

También se adquirirán 200 medidores de energía y 200 equipos de medición de agua; y se realizará la impermeabilización en el sistema lagunar Playa Unión.

Además la Cooperativa de Rawson comprará bombas sumergibles elevadoras en planta de tratamiento de líquidos cloacales, electrobombas sumergibles para estaciones de bombeo cloacales y una electrobomba sumergible para la estación Vucetich; a lo que se suma la renovación de redes de Baja Tensión.

Otros detalles del acuerdo

En el acuerdo firmado entre el Gobierno del Chubut y la Cooperativa de Rawson, se establece en una de las cláusulas que «la Provincia dará por satisfecho el crédito siempre que se abonen los pagos corrientes y en la medida que se cumpla con las rendiciones de los montos acordados», y se estipula «como condición sine qua non» que para el mantenimiento del acuerdo «la Cooperativa debe encontrarse al día con los pagos mensuales corrientes concernientes a la Ley I N°26, a partir del vencimiento de los montos correspondientes al mes de septiembre de 2025».

