Torres anunció cambios en el Gabinete

Las modificaciones alcanzan a las áreas de Salud, Economía y el Instituto de Seguridad Social y Seguros. El gobernador destacó que los cambios responden a una nueva etapa de gestión, orientada a consolidar lo realizado y seguir dando respuestas concretas a las necesidades de los chubutenses.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este martes una serie de modificaciones en el Gabinete provincial, en el marco de una nueva etapa de gestión, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo en áreas clave de la administración pública y consolidar una agenda centrada en resultados.



En ese marco, Sergio Wisky asumirá como nuevo secretario de Salud de la provincia, en reemplazo de Denise Acosta, con la premisa de fortalecer el sistema sanitario y mejorar la calidad de atención en todo el territorio chubutense.



Por su parte, Miguel Arnaudo, quien hasta el momento se desempeñaba como ministro de Economía, pasará a ocupar la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), organismo central en la administración de la obra social y el sistema previsional provincial, en reemplazo de Martín Sterner.



En tanto, el Ministerio de Economía será encabezado por Gustavo Paz, quien tendrá a su cargo continuar con el ordenamiento de las cuentas públicas, sostener el equilibrio fiscal y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.



Las designaciones se suman a la reciente incorporación de Víctor Candia como subsecretario de Asuntos Municipales, en reemplazo de Genaro Pérez.



Al respecto, Torres señaló que “estos cambios forman parte de una etapa de consolidación de la gestión, donde es clave seguir fortaleciendo los equipos de trabajo para sostener el rumbo y avanzar con los desafíos que tenemos por delante”.



