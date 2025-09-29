Torres acompañó la despedida de la delegación chubutense que viajará a los Juegos Evita y aseguró que “estamos comprometidos con el crecimiento del deporte en toda la provincia”

El titular del Ejecutivo mantuvo una agenda con instituciones deportivas de El Maitén, Trevelin y Esquel, y finalizó con un emotivo acto junto a cientos de atletas que viajarán a Mar del Plata para participar de la máxima cita del deporte formativo argentino. “Los clubes aportan mucho a toda los chubutenses, ayudando a que los chicos se formen como mejores personas más allá de lo deportivo, y generando espacios donde las familias también acompañan”, destacó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, llevó adelante este fin de semana una intensa agenda vinculada al deporte durante el fin de semana, en el marco del compromiso del Estado provincial con las instituciones que fomentan la actividad física como uno de los ejes centrales de la contención juvenil y la construcción de ciudadanía.

Durante las actividades, que se desarrollaron en distintas localidades de la provincia, acompañaron al mandatario el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; la diputada nacional Ana Clara Romero; legisladores provinciales, funcionarios del Gabinete, intendentes y autoridades locales.

Asimismo, este domingo por la tarde el titular del Ejecutivo encabezó también la despedida de la Delegación Provincial que participará de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, en un encuentro que se llevó adelante en el Club Bigornia de Rawson y que reunió a los 380 integrantes de la comitiva, entre deportistas, cuerpo técnico, staff y responsables.

Compromiso con el deporte

Torres destacó el permanente acompañamiento de la gestión provincial a los clubes y aseguró que “son instituciones que aportan mucho a toda la ciudadanía, ayudando a que los chicos se formen como mejores personas, fomentando la actividad y generando espacios de encuentro para las familias”.

“Entendemos que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a los clubes, especialmente a los de barrio, por el importante rol de contención que cumplen dichos clubes”, expresó, reafirmando que “esta gestión está comprometida con el deporte en toda la provincia”.

“En este año difícil para la economía a nivel nacional, en Chubut pudimos hacer algo mucho más importante que lo deportivo, que es integrar a la provincia”, añadió. En ese sentido, recordó la reactivación de los Juegos Comunales, “a partir de los cuales muchos chicos pudieron conocer el mar, competir en Mar del Plata y descubrir talentos muy importantes”.

Vocación de servicio

“Estoy muy orgulloso del trabajo que realiza Chubut Deportes, porque hay muchísima vocación de servicio; y cuando en épocas difíciles se logra lo que se está logrando, eso es doblemente meritorio”, apuntó igualmente Torres.

Las políticas deportivas, sostuvo posteriormente, “constituyen un proyecto para toda la sociedad, no solamente para un club. Queremos fomentar el espíritu de hermanamiento, de trabajar en conjunto, y no las divisiones o peleas inconducentes”.

“Vamos a redoblar los esfuerzos en lo deportivo y en lo cultural, porque donde muchos dicen que ciertas actividades ‘son un gasto’, para nosotros son una inversión que dinamiza la economía”, remarcó.

Recorrida por la Cordillera

En la localidad de El Maitén, el Gobernador, junto al intendente local, Oscar Currilén, encabezó la entrega de diversos elementos a instituciones deportivas. Así, el Club Ferrocarril y el Club El Maitén recibieron kits con pelotas de fútbol, camisetas y redes, mientras que el área de Deportes municipal recibió un kit de boxeo y pelotas de vóley.

Posteriormente, y junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, Torres inauguró el nuevo playón del barrio Los Sauces, construido íntegramente a partir del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio. El espacio, que había permanecido abandonado durante años, fue levantado a nuevo con medidas oficiales de 20×40 metros y material de hormigón, apto para futsal, vóley y básquet. Las tareas de pintura estuvieron a cargo de una cooperativa de trabajo local y los arcos fueron fabricados en el taller municipal.

Finalmente, en Trevelin y junto al intendente Héctor Ingram, el Gobernador visitó el Club Fontana, donde también encabezó la entrega de insumos deportivos a la institución y la firma de un acta compromiso para adaptar la cancha actual de futbol sala con la que cuenta la institución.

Chubut presente en los Juegos Evita

Por otra parte, el domingo a la tarde el Gobernador encabezó en el Club Bigornia de Rawson la despedida de la delegación que participará de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, junto a autoridades provinciales y municipales.

El acto reunió a más de 320 representantes de 22 localidades que integran el equipo chubutense, en un momento de encuentro y reconocimiento previo al viaje a Mar del Plata. La jornada contó, además, con la presentación musical del Grupo Marea, de Puerto Madryn.

Mascota oficial de la delegación

Se presentó también a GOLNY, la mascota oficial elegida por voto popular: un joven puma patagónico que simboliza la garra, la juventud y el espíritu de superación de los deportistas chubutenses.

Talento local en la cita nacional

Los Juegos Evita son la principal competencia deportiva de Argentina, organizada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Participan más de 8.000 atletas de todo el país, en una fase final que se desarrolla en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.

En esta edición, Chubut dirá presente con más de 320 deportistas de 22 localidades, compitiendo en 35 disciplinas (29 convencionales y 6 adaptadas) del total de 38 del programa oficial.

