Torres acompañó a la Policía de Esquel en una capacitación sobre uso de armas no letales: “Queremos proteger a los chubutenses y prevenir riesgos innecesarios”

Tras la correspondiente entrega de nuevo equipamiento informático, indumentaria, mobiliario y armamento a la Unidad Regional de Esquel, el mandatario participó de la jornada de formación junto al intendente Matías Taccetta y la diputada nacional Ana Clara Romero. Además, se reunió con inversores interesados en desarrollar emprendimientos vitivinícolas en la región cordillerana.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes en Esquel la apertura de una jornada de formación sobre el uso de armas no letales para agentes de la Unidad Regional cordillerana. Durante el acto, destacó la entrega de nuevo equipamiento, indumentaria y armamento como parte del proceso de jerarquización de la fuerza, y valoró la realización de “capacitaciones necesarias para acceder a estas tecnologías y cuidar a toda la ciudadanía de bien”.

Acompañado por el intendente Matías Taccetta y la diputada nacional Ana Clara Romero, Torres aclaró que “antes de usar estas armas se capacitará a la policía en toda la provincia” y remarcó que se trata de una “inversión importante para dotar a la fuerza de herramientas en situaciones donde bajo ningún punto de vista corresponde utilizar armas de fuego”.

Decisión política

En contacto con los medios, el gobernador subrayó la relevancia de estas capacitaciones, dictadas por personal del Grupo de Operaciones Complejas (GOC). En ese sentido, afirmó: “Hay una decisión política de incorporar armas no letales dentro de un protocolo que protege a quienes nos cuidan y previene situaciones de riesgo innecesarias”.

Sostuvo que “la posibilidad de contar con armas no letales no es algo revolucionario: funciona en todo el mundo y en varios distritos del país”. Indicó además que “es un avance importante para protocolizar intervenciones que antes no tenían forma de resolverse, situaciones que no constituyen delitos graves y que ahora se podrán contener sin recurrir a armas de fuego, cuidando así a toda la ciudadanía de bien”.

Torres remarcó que “hay situaciones que requieren armas de fuego y otras que no, y por eso se incorpora esta tecnología”. La entrega de armamento se concretó junto con camperas para los agentes recién egresados, equipamiento informático y mobiliario para la Unidad Regional.

Plan integral de videovigilancia

Por otra parte, el titular del Ejecutivo provincial adelantó que se lanzará “una licitación para un sistema de videovigilancia en toda la provincia, porque además de dotar de herramientas y equipamiento a la policía, es clave contar con un plan de monitoreo preventivo a la altura de las necesidades de Chubut”.

Explicó que “en muchos pueblos se avanzó con Centros de Monitoreo que van a integrarse a la tecnología de los municipios”, e invitó a “los frentistas a sumar sus cámaras de forma voluntaria a la red de videovigilancia, para lograr una trazabilidad mucho más amplia que la que hoy tiene la provincia”.

Más inversiones para la Cordillera

En el marco de su visita a Esquel, Torres también se reunió en la municipalidad con Manuel Couso, Alejandro Couso y Walter Gómez, representantes de la firma mendocina Pharos, dedicada a la producción de espumantes, quienes manifestaron su interés por instalar una bodega y un viñedo en la región cordillerana.

“Hoy nos reunimos con inversores vitivinícolas de Mendoza, quienes se mostraron muy interesados en instalar su producción en la zona, en un contexto que es muy beneficioso por la ley de Promoción a las Inversiones Turísticas que en su momento impulsamos desde el Ejecutivo” detalló Torres, y añadió: “Nos comentaron que están en contacto con el INTA para evaluar la factibilidad de invertir y generar empleo, algo que para nosotros es clave”.

Finalmente, el gobernador destacó el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, “que acompaña a muchísimos emprendedores con compromiso y conocimiento del territorio”. Y agregó: “Tenemos que sostenerlo y hacerles entender a algunos funcionarios que desconocen la realidad del interior del país la importancia social de instituciones como el INTA y Vialidad Nacional”.

Viviendas y asistencia financiera

Por otra parte, en las instalaciones del Palacio Municipal de Esquel, Torres, Taccetta, el presidente del IPVyDU, Guillermo Espada, y el secretario seccional del SITRAVICh, Pablo Daniel Hurtado, rubricaron un convenio para el otorgamiento por parte del Instituto, de seis créditos individuales con asistencia financiera del IPV con recursos FO.NA.VI ., para que distintas familias del sindicato puedan llevar adelante la construcción de sus viviendas.