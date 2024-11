Terenzi solicita que el senado sesione antes de que finalice el período ordinario

La senadora nacional Edith Terenzi (Bloque Despierta Chubut), presentó una nota ante la Presidenta de la Cámara, Dra. Victoria Villaruel, para que se realice una sesión más antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

La Cámara Alta tenía previsto sesionar este jueves, pero la convocatoria finalmente no se realizó, lo que motivó el pedido de la senadora. “Hay temas prioritarios para la sociedad que pierden estado parlamentario de no ser tratados. Este Senado debe priorizar esos temas y no los intereses políticos coyunturales”

Concretamente, Terenzi solicita que se debatan tres proyectos: el Expediente CD 9/23 que regula el ejercicio profesional del Acompañante Terapéutico; el Expediente CD 42/23 sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria – Ley Nicolás -, y el Expediente S-2079/21, Protocolo de Prevención y Detección de abuso sexual infantil. Todas estas iniciativas cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Abordar estas medias sanciones deben tener para todos nosotros prioridad absoluta. No podemos ignorar las demandas de nuestra sociedad y quedar sujetos a los egos de la política.

No tratar estos proyectos implica, no sólo la falta total de cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional, sino por sobre todas las cosas afectar directamente al bienestar de los ciudadanos, exponiéndolos a situaciones de vulnerabilidad social, económica y emocional”, sostuvo.

Rutas Abandonadas

Este miércoles la Senadora Nacional también hizo otro pedido, pero dirigido al Ejecutivo, relacionado al estado de abandono de las rutas nacionales.

En la sesión informativa especial, donde el Jefe de Gabinete de los Ministros, Guillermo Francos brindó su informe de gestión, Terenzi afirmó que el estado de abandono de las rutas nacionales en Chubut “es preocupante”. La Ruta Nacional 3, la 25, la 40 tienen tramos en los que la situación es de verdadera emergencia vial.

En una provincia con distancias tan grandes como es Chubut, “las rutas deben ser prioridad y es urgente que el Gobierno Nacional nos dé una respuesta. Le pedimos al Poder Ejecutivo que finalice las obras que se encuentran paralizadas. Es un compromiso asumido que debe cumplirse”.

Brindarle seguridad a los chubutenses y a todos los argentinos que por cuestiones productivas o de turismo transitan nuestro territorio, no puede ser una cuestión secundaria para el Gobierno.

Aclaró Terenzi que hay algunas obras que tienen proceso de ejecución y que a partir de este Gobierno se abandonaron. “La situación con las rutas en Chubut es de emergencia”, agregando que se necesita planificar y ver cómo invertir para salvar vidas en las rutas nacionales.