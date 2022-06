Terenzi reclamó a Manzur por la suspensión de la licitación de la estación transformadora de Comodoro Rivadavia

La Senadora Nacional pidió aclaraciones sobre la decisión de postergar sin fecha establecida, la licitación para la estación transformadora Comodoro Oeste, a la que calificó como vital para la región.

En la sesión informativa que se desarrolló en el Senador de la Nación Argentina, donde el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindó un informe en base a las preguntas planteadas por los legisladores, la senadora Edith Terenzi de Juntos por el Cambio, le reclamó por la decisión de no avanzar con la licitación de la estación transformadora Comodoro Oeste, que había sido incluida en el presupuesto nacional en el año 2019.

Terenzi recordó en el recinto la respuesta dada por el Ejecutivo a su planteo, al decir que según le contestaron, “resulta conveniente aguardar un momento más propicio para retomar la marcha del proceso licitatorio”, no habiendo “fecha cierta para un nuevo llamado a licitación”.

Es por eso que la Senadora le remarcó al Jefe de Gabinete “la importancia de la estación transformadora porque es un proyecto vital para la provisión de energía y la producción de la región”.

“Esta obra compensaba la no inclusión de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el Sistema Interconectado que en el 2006 unió Puerto Madryn con Pico Truncado y tampoco en su momento se dieron explicaciones sobre las decisiones que se tomaron”.

Terenzi insistió en consultar sobre “cuándo es el momento más propicio para que Comodoro pudiera tener esta obra, ya que es una ciudad que hace más de 100 años le brinda energía al país”.

En ese orden también destacó que no habrá “ni energías renovables ni hidrógeno verde si no tenemos obras de transporte y tampoco tendremos nuevos parques. Le recuerdo que los últimos parques renovables fueron producto del Plan Renovar en la gestión anterior. Hoy está agotada toda la capacidad de acceso al transporte y eso está a la vista de todos. No han habido licitaciones nuevas en los últimos años, por el contrario, se han caído por falta de compromiso, y esto provoca un daño muy grande en la zona”, aseveró.

Otras consultas

En su intervención, la Senadora también reclamó información sobre obras previstas para contrarrestar la Emergencia Hídrica que afecta a Chubut y tuvo como respuesta trabajos sobre rutas en Lago Puelo.

En cuanto al ámbito de la Salud y los proyectos de obras previstos para la provincia, desde el Gobierno Nacional se informó sobre una sola obra, un centro de almacenamiento de vacunas en Trelew, por lo que pidió mayores precisiones al respecto.