Tentativa de homicidio en Aldea Escolar: Se formalizó la investigación

La Fiscalía formalizó la investigación del violento episodio ocurrido a principios de este mes en Aldea Escolar. En una audiencia, el Ministerio Público Fiscal de Chubut —representado por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti— presentó formalmente los cargos contra un joven de 29 años, empleado público, acusado de doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En términos sencillos, la Fiscalía lo investiga por haber intentado presuntamente asesinar a dos personas. De este modo arrancó formalmente un período de seis meses para que los investigadores terminen de reunir las pruebas antes de pedir la apertura de la etapa de juicio.

De acuerdo con la reconstrucción que maneja la Fiscalía, el conflicto se originó la madrugada del pasado 7 de junio de 2026, aparentemente tras una pelea previa en un local nocturno y bajo los efectos del alcohol. El acusado se trasladó en moto hasta un pasaje de Aldea Escolar portando una carabina calibre .22 con mira telescópica.

Al llegar, dos personas intentaron calmarlo. Sin embargo, el joven habría amenazado de muerte a uno de ellos y le efectuó al menos cuatro disparos, logrando impactarle dos: uno en el hombro y otro en el pómulo izquierdo (quien actualmente espera una cirugía para extraerle el proyectil). Cuando la segunda persona intentó intervenir para salvar a la víctima, el agresor le habría apuntado al pecho. Esta segunda persona logró reaccionar a tiempo, sujetó el cañón del arma para desviarla hacia arriba y, tras forcejear, logró reducir al atacante con la ayuda de un tercero, quitándole el rifle antes de que llegara la policía.

Por su parte, la defensa cuestiona esta versión. Sostienen que no existió una «intención de matar» y remarcan que el joven terminó internado en estado grave debido a los golpes recibidos durante el momento en que fue retenido por los civiles. De hecho, la Fiscalía abrió una investigación paralela para evaluar si las personas que lo redujeron se excedieron en el uso de la fuerza.

¿Qué significa la «formalización» de la investigación?

Para quienes no conocen cómo funciona el proceso penal, la formalización no es una condena. Es el paso obligatorio en el que los fiscales le dicen formalmente a un juez y al imputado: “Tenemos sospechas firmes y evidencias iniciales de que usted cometió este delito, así que abrimos una investigación oficial en su contra”. Durante este tiempo el acusado sigue siendo inocente ante la ley, pero queda sujeto al control de la Justicia mientras se recopilan evidencias y se realizan pericias.

Arresto en un domicilio fuera de Aldea Escolar

Uno de los puntos clave de la audiencia fue decidir qué pasará con el acusado mientras dure la investigación. La Fiscalía solicitó medidas de restricción argumentando que existía peligro de fuga (por la alta pena que arriesga) y riesgo de que se presione a los testigos, al tratarse de una comunidad pequeña y conmocionada.

Como el joven no tiene antecedentes penales, posee un trabajo estable desde hace años y permaneció durante el período de su recuperación física luego de las secuelas que le dejó el hecho, sin ninguna conducta reprochable, las partes acordaron aplicar un arresto domiciliario por seis meses en lugar de enviarlo a una comisaría. La medida funciona bajo las siguientes condiciones:

Control policial: Deberá permanecer en la casa de su madre en la localidad de Trevelin. La policía realizará cuatro visitas de control sorpresivas todos los días para verificar que no deje el lugar.

Permisos médicos: Se le autorizó a salir exclusivamente para asistir al hospital a curarse una herida severa que tiene en la cabeza producto del incidente.

Salidas laborales condicionales: Al ser empleado de la Dirección de Vialidad Provincial, se le otorgó un permiso especial para trabajar bajo la modalidad de «campaña».

El juez penal a cargo del caso consideró que esta medida es equilibrada y razonable para asegurar que el proceso judicial continúe sin riesgos, valorando también que el imputado no intentó escapar durante los diez días previos en los que estuvo recuperándose de sus lesiones.