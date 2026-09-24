Temporal de Lluvia en Lago Puelo: Una familia evacuada y otra autoevacuada

Asi lo comfirmo el jefe de proteccion civil municipal de Lago Puelo, Julian Cayún, quien indicó que el temporal de lluvia complico la situacion alrededor de las 06 horas de la madrugada de hoy.

Una familia de cuatro integrantes debio ser evacuada con un gomon en la zona de Isla Sur, conocida como el hipodromo y se registro otra autoevacuacion.

Al igual que varios sectores se encuentran anegados por la cantidad de agua caida y acumulada .