Temporada de Verano: Salud brindó recomendaciones para viajeros

Desde la Secretaría a cargo de Denise Acosta se especificaron las medidas de prevención a tener en cuenta al momento de viajar. Se destacó la importancia de los hábitos de higiene y seguridad, especialmente el cuidado al consumir determinados alimentos y agua.

En el marco de la temporada estival y la circulación que se espera en diferentes puntos turísticos, el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud provincial, efectuó una serie de recomendaciones para aquellas personas que decidieron efectuar un viaje.

En ese sentido, se enfatizó en algunas medidas preventivas, haciendo especial hincapié en la importancia de consultar a un especialista en Infectología, según la zona a la que se trasladen.

En esa línea, es relevante recordar a los viajeros de Chubut que la vacuna contra la Fiebre Amarilla ya no se dispensa de forma gratuita en el sistema sanitario público. Ante ello, si el destino al que viajan exige dicha vacuna, se deberá efectuar la consulta médica para obtener la receta, y adquirirla de forma privada en farmacias y coordinar su aplicación.

Cabe destacar que al vacunarse deberán solicitar el correspondiente certificado, ya que es un documento internacional obligatorio para entrar a muchos países.

Más recomendaciones

Otra de las recomendaciones a tener en cuenta es la prevención de la “diarrea del viajero”: para evitar esta complicación frecuente se aconseja consumir siempre agua embotellada (asegurarse de que el sello esté intacto), evitar el hielo en las bebidas (suele estar hecho con agua de la canilla), comer alimentos bien cocidos y calientes, y evitar vegetales crudos y frutas que no se hayan pelado.

Por otro lado, desde la cartera sanitaria chubutense se indicó que si se viaja a destinos con presencia de Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria o Fiebre Amarilla, la protección física es clave, razón por la cual se recomienda el uso de repelentes (productos con DEET, con concentración entre 25 y 30%, y aplicación cada 6 horas o según indique el envase), usar ropa de colores claros, mangas largas y pantalones largos, y al momento de dormir usar mosquiteros y ambientes con aire acondicionado o telas metálicas en las ventanas.

Postviaje y aparición de síntomas

Si el viajero regresa a su lugar de residencia y en las semanas o meses posteriores presenta fiebre, diarrea persistente o con sangre, erupciones cutáneas o llagas, ictericia (color amarillento en ojos y piel) o síntomas respiratorios, debe buscar atención médica e indicar dónde viajó y qué actividades realizó para que el profesional pueda realizar un diagnóstico preciso.

Por último, se especificó que ante la presencia de alguno de estos síntomas es importante no automedicarse (especialmente con antibióticos o antipalúdicos), y dirigirse inmediatamente a un centro de salud.

—