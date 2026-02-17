Sospechosos de robo a estación de servicio de Lago Puelo se accidentaron en Ruta 71

Personal policial intervino en Ruta Provincial N° 16, km 11,5 (YPF Lago Puelo) a raíz de un requerimiento efectuado desde la estación de servicio ya que se habia constatado faltante de dinero correspondiente a la recaudación diaria. Hay tres identificados sospechados de ser autores del ilicito.

Al verificar las cámaras de seguridad del comercio, se observa a un masculino mayor de edad que sustrae dinero del interior del cajón del mostrador de la oficina de ventas, retirándose del lugar de manera inmediata

Siendo las 12.30 hs por ruta Ruta 71 en direccion a Epuyén a 13 km de cholila, se constata el vuelco de un vehículo, en el cuál iban a bordo tres masculinos mayores de edad.

El conductor Angelo Javier Vera y acompañado de Santucho Cesar Matias y Andres Gonzalez.

Los tres masculinos fueron asistidos en el hospital de la localidad. Dos de ellos Vera y Gonzalez fueron derivados a la ciudad de Esquel para evaluación de las lesiones, mientras que Santucho fue dado de alta por presentar lesiones leves. Se le dió conocimiento al funcionario fiscal de turno. Dr. Cayun.

En ese momento se toma conocimiento a través DPI COMARCA que estas personas estarían involucradas en el hecho de hurto en la estación. Por lo que funcionario fiscal de turno Dr. Cayun; dispuso el arresto por el artículo 215 del Código Penal, de los tres individuos; novedad que fue transmitida al Jefe Comisaría Primera Esquel, ya que Gonzalez y Vera se encontraban en el hospital zonal Esquel. Mientras que Santucho quedo demorado en cria Cholila.

Los sujetos heridos que fueron llevados esquel se retiraron del hospital con intenciones de escaparse, siendo aprehendidos en inmediaciones de la terminal de transporte, por personal policial que fue alertado de la situación.

Posteriormente con orden judicial se realizó una requisa a los tres detenidos, secuestrando dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Los tres sujetos quedaron detenidos en orden del delito hurto. En las próximas horas se formalizara audiencia control detencion.

La suma sustraida ronda aproximadamente los (50.000) mil pesos argentinos.