Sindicatos de la Comarca Andina unidos en Multisectorial expresaron su repudio  contra las medidas de ajuste del Gobierno Nacional

Sindicatos de la Comarca Andina constituidos como multisectorial, expresaron su enérgico repudio a las medidas de ajuste implementadas por el gobierno nacional que afectan al sector de trabajadores ocupados y desocupados y a la población en su conjunto.

En ese marco denuncian recortes en educación, salud, y en todas las áreas estatales provinciales y nacionales, que se agravan al entender de la mesa multisectorial con el enfrentamiento entre gobernadores con el gobierno nacional, generado por la quita de fondos de coparticipación pertenecientes a la provincia del Chubut.

Dichas medidas abarcan entre otras cuestiones, perdidas de FONID, Conectividad Docente, programas nacionales, fondos compensatorios, fondos para comedores y merenderos barriales, subsidios para el transporte, recorte e incertidumbre de la continuidad laboral en áreas dependientes del estado nacional.

Otro punto expresado de inmensa preocupación por ser considerados graves es la quita de subsidios a los servicios básicos como lo son la luz y el gas, dada las características climáticas de la región.

Dicha situación, obliga a la multisectorial conformada por ATE Comarca Andina, ATECH Noroeste, SiTraEd Lago Puelo,Sutap, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores y Trabajadoras , a realizar pedidos específicos ante las autoridades provinciales y nacionales.

Desde la CTA Comarca Andina, la Secretaria Gral. Marcela Capón , remarcó que es necesario continuar con las paritarias a nivel provincial y nacionales” Sostenemos y defendemos las paritarias, que son una herramienta conquistada por los trabajadores, para que no nos quiten los derechos que tanto nos costó conseguir”.

Así mismo se dejó en claro que el apoyo del sector sindical “ es hacia todos los chubutenses, porque los son fondos que corresponden a la provincia y a todas las provincias del país, defendemos el federalismo “.

ATECH Noroeste: sobre el inicio de clases en Chubut

Desde ATECh Noroeste, su secretaria Gral Viviana Pitrelli, advirtió que el inicio de clases “Parece estar garantizado en aparentemente en mundos paralelos, porque en realidad hay muchas escuelas que no se han realizado las obras que había que hacerse, no se adecuaron ciertas condiciones, para que el inicio sea normal, llámese partidas de limpieza, de comedores, servicio de transporte… Estamos peor de lo que se terminó el año lectivo 2023, porque la inflación fue avanzando y los prestadores no van a querer dar el servicio por los costos que lo venían haciendo”.

El 7 de marzo, se realizará la primera mesa paritaria, al respecto Pitrelli dijo que si bien “ se llegaron a acuerdos mínimos, todavía no llegamos a cubrir la canasta básica, están por debajo de la línea de pobreza, somos los docentes con los salarios más bajos del país… esta situación no es ajena a trabajadores y trabajadoras de los distintos estamentos provinciales “, también se cuestionó la ley aprobada de profesionalidad docente “ Esto no es un guiño para mejorar la relaciones entre la docencia y el gobierno de turno… me parece que es una jugada equivocada del gobernador que debería reverlo, y tal vez proponer otras formas de acercar las clases y poder sostener las clases de manera regular …”