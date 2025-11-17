SEROS llevó adelante la campaña de prevención de VPH a Paso de Indios

El ISSyS continúa acercando el programa provincial de prevención del cáncer de cuello uterino a cada localidad, promoviendo el acceso al autotest como herramienta clave para la detección temprana.



En el marco del Programa Preventivo de Cáncer de Cuello Uterino que impulsa SEROS, se desarrolló una nueva jornada de tamizaje del Virus del Papiloma Humano (VPH) en el Hospital Rural “Dr. Juan Carlos Coria” de Paso de Indios. La actividad permitió ampliar el acceso al autotest para afiliadas de la obra social, fortaleciendo la estrategia provincial de prevención.



El equipo del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) fue recibido por el director del Hospital, Primitivo Robla, quien brindó acompañamiento y colaboración para el desarrollo de la jornada, facilitando los espacios y el trabajo articulado con el personal de salud local.



La actividad fue coordinada por los Centros de Prevención de la Salud (vacunatorios) junto con el área de Políticas Preventivas de SEROS, donde afiliadas pudieron realizar la auto-toma de VPH de manera gratuita, sencilla y acompañada por personal capacitado. Además, se brindaron espacios de consulta, información y promoción de hábitos preventivos, reforzando la importancia del tamizaje oportuno para evitar la progresión de lesiones que podrían derivar en cáncer cervicouterino.



Un programa que acerca la prevención a todas las afiliadas de la provincia



El autotest de VPH es la herramienta primaria recomendada para la detección temprana del cáncer cervicouterino. Está destinado a mujeres afiliadas de entre 30 y 65 años, puede realizarse sin pedido médico y se encuentra disponible de manera gratuita en delegaciones SEROS, vacunatorios y dispositivos itinerantes.



Estrategia itinerante en toda la provincia



El ISSyS continuará llevando la campaña a distintas localidades del interior, según el cronograma coordinado con delegaciones y centros de salud. El propósito es garantizar el acceso equitativo al test de VPH, acercando la prevención a cada rincón de la provincia.



Las próximas fechas serán informadas en los canales oficiales del Instituto.