SEÑOR/A SOCIO/A DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE EPUYEN LTDA.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. A efectos de invitarlo/a a participar de la Asamblea Extraordinaria. El consejo de Administración de EpuCoop, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20.337 Ley de Cooperativas y el Estatuto Social, CONVOCA a los/as señores/as asociados/as a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día sábado 28 de noviembre de 2026 a las 14:00hs, en el Auditorio de Cultura, con domicilio Av. Los Halcones s/n de la localidad de Epuyen con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA Elección de dos (2) asociados/as, para que conjuntamente con la Presidenta y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea Anual Ordinaria. Elección de un (1) Sindico Titular por renuncia al cargo. Elección de un (1) Sindico Suplente por finalización del mandato.

Se recomienda a los/las socios/as tener en cuenta los siguientes artículos: -Del Estatuto Social de nuestra Cooperativa: Artículo 32: “La asamblea se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los asociados”. Artículo 34: “Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrados las cuotas sociales suscriptas, o en su caso estén al día en el pago de las mismas”.

-De la Ley 20.337 Ley de Cooperativas: Artículo 61: “Las decisiones de la Asamblea conformes con la Ley el Estatuto y el Reglamento, son OBLIGATORIAS para todos los Asociados, salvo lo dispuesto en el Artículo anterior”. Artículo 62: “Toda Resolución de la Asamblea que se sea violatoria de la Ley, el Estatuto o el Reglamento, puede ser impugnada de nulidad por Consejeros, Síndicos, Autoridad de Aplicación, Órgano local competente y Asociados ausentes o que no votaron favorablemente.”