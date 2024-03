Semana Santa en Lago Puelo: festival del alfajor patagónico y aniversario de la localidad

El sábado 30 y el domingo 31 se realizará el Festival del Alfajor Patagónico. Siguiendo con el lunes 1° de abril con los festejos por el Aniversario 36° de la localidad y el acto protocolar para el martes 2 de abril

Cincuenta marcas de alfajores de diferentes puntos del país, el armado de un alfajor gigante, se prevé el más grande de la Patagonia, para repartir con los presentes, la inauguración del kilómetro 1907 del Alfajor Argentino, siendo la primer localidad en inaugurarlo, la competencia de los mejores alfajores con 4 categorías, sorteos presenciales, masterclass y espectáculos músicales en vivo, serán sólo algunas de las propuestas previstas en el Festival del Alfajor Patagónico, evento declarado de interés por la Legislatura chubutense.

Con la rosa mosqueta y la murra como “ingredientes estrellas”, el Festival prevé convocar la atención de turistas y productores de la región y del resto del país.

El evento promete una combinación única de delicias gastronómicas, en las cuales también se incluirá una deliciosa cazuela de cordero patagónico a beneficio de la Cooperadora del Hospital Rural de Lago Puelo.

Además contaremos con el apoyo de Kalia Manzur ex participante de Bake Off Argentina, Marcia Fernández, chocolatera profesional, Any Cesar, influencer gastronómica, y Juan José soria, director técnico del Mundial del alfajor, los cuales enriquecerán al evento convocando alfajoreros de toda la Argentina.

Se trata de una invitación para toda la familia donde los más chicos también tendrán su lugar con un stand preparado especialmente para ellos con la premisa “armá tu propio alfajor” una divertida posibilidad donde se sumará la creatividad de los participantes.

Aniversario de Lago Puelo y dia del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas

El lunes a partir de las 12 del mediodía las actividades continúan en la Plaza Central con los festejos previstos por el 96° Aniversario de Lago Puelo, en recuerdo a la primera Comisión de Fomento, conformada un 2 de abril de 1928.

El público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, un imperdible patio de comidas con food trucks y los mejores puestos de cerveza artesanal.

También se elaborarán tortas fritas caseras que se repartirán en forma GRATUITA a los presentes.

El martes 2 de abril, a las 11 de la mañana está la invitación para al acto que se realizará en la plazoleta ubicada sobre ruta 16 a lado de la ex Oficina de Turismo y actual Concejo Deliberante.

Allí en la primer parte del acto se rendirá homenaje a lo héroes y Caídos en la Guerra de Malvinas con ex combatientes que residen en la localidad.

En la segunda parte del acto se da inicio al aniversario de Lago Puelo. Se realizará el reconocimiento hacia antiguos pobladores de la localidad que dejaron su huella y el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, brindará un discurso a los presentes.

El acto culminará con una torta gigante de cumpleaños por los 96 años de Lago Puelo, un chocolate caliente y un número artístico musical.