Se viene el gran festival de jineteada en Puerto Patriada

Este fin de semana largo El Hoyo será sede del Gran Festival de Jineteadas, un evento que reunirá a los mejores jinetes de la región para la sumatoria de puntos rumbo al Jesús María en una jornada muy especial que contará con almuerzo criollo, baile y cierre musical para disfrutar con toda la familia.

El Festival tendrá lugar el domingo 9 de octubre en Puerto Patriada y desde las 9 hs. habrá competencias en categorías Crina, Grupa surera y Bastos con encimera. También montas especiales a cargo de Andrés Roldán vs. “El tres plumas” de Mermoud, Martín Quijada vs. “El Torito” de Mermoud, Pablo Campos vs. “El Dos de Abril” de Mermoud y La Carmelita Ninculeo vs. “El Rosendo” de Albornoz.

Al ritmo del mejor folklore local, durante la jornada se presentarán Nato y su guitarra, Ricardo Mella y su conjunto y los payadores David Suárez y Guillermo González con Miguel Pavez en guitarra y la compañía de Joseli Rocha y Adrián Delgado.

En el gran cierre musical subirán al escenario Samy La Princesita del Norte y Alexis Valenzuela.