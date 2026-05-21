Se realizó una nueva jornada de salud animal en el Camping Municipal de El Hoyo

El paraje Rincón de Lobos fue el escenario de un nuevo operativo sanitario para mascotas. Los dueños de perros y gatos se dieron cita en el Camping Municipal, donde un equipo conformado por personal veterinario y personal de Inspectoria desplegaron distintas prestaciones.
Los números del operativo arrojaron un total de 76 cirugías de esterilización y 93 dosis de vacunas antirrábicas colocadas.
También se realizó un relevamiento poblacional de caninos y felinos para detectar posibles enfermedades transmisibles a las personas, reforzando así las tareas de prevención en la comunidad.
Este tipo de iniciativas, resultan clave para frenar la reproducción descontrolada de animales, combatir el abandono y minimizar los contagios de afecciones que ponen en riesgo tanto a los animales como a los seres humanos.
Las próximas fechas del cronograma serán anunciadas en las redes oficiales de la Municipalidad de El Hoyo.