Se realizó una nueva edición del encuentro que promueve el desarrollo de tecnologías de la comunicación

El Encuentro TIC 2026 tuvo lugar en Sarmiento y reunió a representantes del sector público y privado, instituciones educativas, estudiantes y la comunidad.

La Universidad del Chubut (UDC), a través de su Programa Nuevas Tecnologías, llevó adelante en Sarmiento la tercera edición del Encuentro TIC, del que participaron distintos sectores vinculados al desarrollo tecnológico de la provincia.

El encuentro fue organizado en conjunto con la Cámara de Empresas y Emprendedores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAMEETIC); la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, la Secretaría General de Gobierno y la Municipalidad de Sarmiento.

La apertura del evento estuvo a cargo de la rectora de la Universidad del Chubut, Marcela Freytes Frey; junto a Emanuel Venter Jenks, viceintendente de la localidad de Sarmiento; Matías Iglesias González vicepresidente de CAMEETIC; y la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos de la Provincia del Chubut, Tamara Sander.

La jornada se constituyó como un espacio de intercambio entre el ámbito académico, el sector productivo y el Estado, con el objetivo de visibilizar las oportunidades que ofrece el sector TIC en materia de formación e inserción laboral, y generar nuevos vínculos para el desarrollo. La participación en este tipo de propuestas forma parte de una estrategia orientada a acercar las nuevas tecnologías y las oportunidades de formación a distintos puntos del territorio provincial, reconociendo a las localidades como espacios con potencial para el desarrollo de iniciativas vinculadas al sector.

En este sentido, el encuentro tuvo un significado particular para la UDC por desarrollarse en Sarmiento, localidad en la que comenzó a dictarse el primer año de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, ampliando las posibilidades de acceso a formación específica en el área para estudiantes de la localidad y la zona.

Articulación y desarrollo territorial

El Encuentro TIC permitió poner en diálogo las propuestas académicas con las características y necesidades del contexto socio-productivo y gubernamental, favoreciendo el intercambio entre quienes forman parte del ecosistema tecnológico.

Romina Iralde, coordinadora del Programa Nuevas Tecnologías de la UDC, destacó que “la participación alcanzada fue especialmente significativa porque permitió ir generando espacios del sector TIC dentro de la localidad, propiciando espacios de articulación. El encuentro representa una oportunidad para visibilizar las posibilidades laborales y educativas vinculadas a las tecnologías y, en este sentido, el rol de la Universidad del Chubut es fundamental”.

Además, Iralde remarcó que “llegar con este tipo de propuestas a las distintas localidades de la provincia representa un desafío y, al mismo tiempo, una meta para la Universidad. La presencia en el territorio permite conocer las particularidades y oportunidades de cada comunidad y acercar espacios vinculados al desarrollo tecnológico a diferentes puntos de Chubut”.

Por último, la coordinadora del Programa Nuevas Tecnologías agradeció especialmente la participación de los distintos sectores y el esfuerzo realizado para formar parte de la jornada, teniendo en cuenta las distancias y los traslados necesarios para formar parte del encuentro.

“Valoramos especialmente el esfuerzo que implicó ser parte de este encuentro, considerando las distancias para trasladarse y disponer del tiempo para compartir este espacio. Estas acciones nos permiten fortalecer los vínculos, conocer las realidades del territorio y comenzar a construir, de manera conjunta, nuevas oportunidades de articulación con la comunidad de Sarmiento y de la provincia”.

Transformación Digital

En representación del Gobierno Provincial, la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander, destacó el encuentro y el trabajo colaborativo entre academia, sector público y privado para poder reunir a emprendedores de base tecnológica, empresas, profesionales, docentes y estudiantes.

“Desde el Gobierno Provincial nos resulta imprescindible trabajar en espacios como este, donde intercambiar experiencias y saberes nos ayuda a seguir fomentando el trabajo en materia de transformación digital. Por ello compartimos experiencias de lo que trabajamos en territorio, no sólo en materia de conectividad y tecnología, sino también sobre el acceso ciudadano con DINO y cómo la articulación es importante para seguir poniendo el foco en mejorar el vínculo ciudadano con la gestión estatal”, afirmó Sander.

Comunidad universitaria

Además, estuvieron presentes en el Encuentro TIC 2026 el vicerrector de la UDC, Fernando Menchi; Mónica Kozykariski, directora de la Escuela de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible; Alejandro Rapallini, coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Redes y Telecomunicaciones de Esquel; Nicolás González Lloyd, coordinador de la Licenciatura en Redes y Telecomunicaciones; Silvina Insúa, delegada rectoral de la Extensión Áulica Sarmiento de la Universidad del Chubut; y Romina Agüero, coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables.

De esta manera, la universidad provincial continúa generando espacios de articulación que vinculan educación, tecnología y territorio, con el propósito de ampliar el acceso a oportunidades de formación y favorecer la construcción de nuevos vínculos con las comunidades y los sectores vinculados al desarrollo tecnológico de toda la provincia.

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